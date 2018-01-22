Durval Lelys prepara 'máquina do tempo' para show em Guarapari

Durval Lelys Crédito: Saulo Kainuma

"Dança do Vampiro", "Dança da Manivela", "Bota pra Ferver" e "Quebra Aê". Os hits, que fazem Durval Lelys estar entre os 10 artistas que mais recebem direitos autorais, de acordo com levantamento do escritório Central de Arrecadação (Ecad), vão voltar ao palco neste sábado (27), em Guarapari. Na ocasião, o repertório vai passear entre os sucessos que marcaram a carreira do cantor, de 60 anos, até hoje. E é nessa energia de nostalgia que o músico, que garante já ter vivido momentos marcantes no Espírito Santo, quer levantar e tirar o capixaba do chão.

Por lá, Durval vai encerrar a temporada deste ano do "The Best Summer of Your Life", do Multiplace Mais. O cantor vai armar seu "Baile Real", com convidados, e promete essa mistura que já é marca registrada do artista. Até porque foi ele que democratizou a mescla de ritmos com o tradicional axé baiano e, além disso, ele também é considerado um dos principais criadores dos abadás. Por aí, já se vê que são anos para contar - e cantar - durante a apresentação.

"Eu canto, hoje, com o mesmo entusiasmo de 30 anos atrás", dispara. Ele, que já estava com saudade do público do Espírito Santo, também vai apresentar a música que aparece no clipe que recentemente gravou com Cláudia Leitte. "Ela é a Bela do Baile. Fiz o convite para ela participar da música e fiquei muito feliz por ela ter aceitado", diz, brincando com o nome da música (que é "Bela do Baile").

Para o show, Durval prepara o que chama de "máquina do tempo". "Ela me leva para vários anos, para lembrarmos o passado e mostrar as novidades do futuro", adianta. Nesse clima de lembrança, ele comenta que entra no palco com a mesma vontade de cantar que tinha há 30 anos. Ele avalia que cada momento de apresentação é uma nova conquista e crê que é justamente esse passeio entre os hits da sua carreira que vai atrair todos os públicos. "Fazer a minha música alcançar novas pessoas é sempre importante", corrobora. "Quem for a Guarapari vai poder ouvir e curtir várias músicas que fizeram parte da minha história e de muitos dos meus fãs", completa.

Além desse último lançamento com Cláudia Leitte, o cantor já está em fase final de gravação de um CD no qual participa, também, Saulo Fernandes. O álbum deve ser lançado no mês que vem.

CRIATIVIDADE É MATO

Conhecido já por mesclar diferentes rítmos com o axé, o cantor conquistou - e continua chamando a atenção - o público com suas coreografias inusitadas e figurinos mega criativos. Assim, ele se consagrou como referência quando o assunto é inovação, até para se manter nas paradas de sucesso além do tempo.

Durval Lelys Crédito: Saulo Kainuma

Essa criatividade de Durval foi além e o fizeram criar personagens marcantes ao longo da sua carreira artística que encantaram e surpreenderam seu público. O primeiro foi o Deputado das Praias. Na sequência, sugiram O pastor Don Duriel, com a música Xô Satanás, o Bad Boy, Nero, com a música Dança da Manivela, Conde Draculino, com a canção Dança do Vampiro, além de Homem Cibernético, Salvador Dalino, David Coperlino, dentre outros.

SERVIÇO

Baile Real com Durval Lelys

Onde: Multiplace Mais (Rua Iriri, Quadra A, Meaípe, em Guarapari)

Quando: Sábado (27), a partir das 22h