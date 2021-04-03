Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Dupla Thaeme & Thiago lança single 'Crazy' em plataformas e no YouTube

Faixa está no novo trabalho audiovisual da dupla, intitulado 'Química'

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 11:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2021 às 11:38
A dupla Thaeme e Thiago ao lado de Gustavo Mioto
A dupla Thaeme e Thiago ao lado de Gustavo Mioto Crédito: Cadu Fernandes
A dupla Thaeme & Thiago disponibiliza, a partir desta sexta-feira, 2, o single Crazy, mais uma faixa do trabalho audiovisual Química. A canção, com a participação de Gustavo Mioto, está em todas as plataformas de streaming e no YouTube.
"A música ficou muito legal e diferente. Acompanhamos o crescimento do Gustavo Mioto desde o início de sua carreira e somos muito orgulhosos do que ele se tornou hoje e até então não tínhamos tido a oportunidade de fazer um feat com ele", explica Thaeme.
"A gente conhece o Gustavo há muito tempo e temos também uma amizade com ele e sua família. Ele é um cara que temos um carinho muito especial e que acrescentou muito nesse trabalho", fala Thiago.
No YouTube, o single pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=GAty1YuoRL0
Thaeme e Thiago comemoram 10 anos da dupla em 2021. Na quinta-feira, 1º de abril, a cantora anunciou nas redes sociais que está esperando seu segundo filho. Thaeme e Fábio já são pais de Liz, que em breve completará dois anos de idade.

Veja Também

Eduardo Costa diz que pensa em parar carreira e pede desculpas a Thaeme

"Química" traz Thaeme e Thiago mais animados e misturando ritmos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Sertanejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados