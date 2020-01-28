'Química' traz Thaeme e Thiago mais animados e misturando ritmos

Thaeme e Thiago Crédito: João da Nóbrega

Thaeme e Thiago lançaram no dia 10 de janeiro a primeira parte do DVD Química, quinto da carreira da dupla sertaneja. O projeto foi gravado em outubro e está sendo lançado ao público em etapas, através de 3 EPs de 8 músicas cada. A parte um já está nas plataformas de streaming e conta com a sequência: Vendinha (participação Jorge); Álcool em Comum, Eu Conto ou Cê Conta?, Ih Superei, Filho da Culpa, Livramento, Pegou Eu, Sofreu e Química (participação Gaab). Os outros dois EPs ainda não tiveram sua ordem divulgada.

Em entrevista ao Divirta-se, Thaeme afirmou que o processo de seleção das músicas foi difícil por terem diversas boas opções nas mãos. Thiago completou aos risos dizendo que chegaram a ter entre 40 e 50 possibilidades de faixas a serem selecionadas. Mostramos para vários amigos e tinham muitas histórias que se encaixavam com as canções, então o processo de limpar, desapegar, foi muito difícil, contou o cantor.

Entre canções fáceis de caírem na boca do povo, características da dupla, a linha musical do DVD também trouxe algumas com aspectos inovadores, de acordo com Thaeme. Uma das músicas que mostra essa faceta diferenciada, ao ter um toque eletrônico, é "Química", que deu nome ao lançamento.

Além do eletrônico, é possível encontrar mais gêneros como o forró (Álcool em Comum) e até o pagode baiano (Ih, Superei). Thaeme conta que tudo ficou dentro do sertanejo e que este disco ajudou a dupla a sair um pouco da zona de conforto.

Para quem não sabe, Thaeme e Thiago são conhecidos por suas canções românticas. "Trouxemos novidades porque gostamos muito de nos reinventar, explica Thaeme.

PARCERIAS E INSPIRAÇÕES

Para ajudar a dar uma nova cara às canções Thaeme e Thiago convidaram alguns nomes com Gaab, Gustavo Mioto, Jorge (da dupla com Mateus), e Henrique e Diego. A dupla optou por colaborações que tivessem a ver com a história de sua carreira, trazendo artistas com quem possuíram relações de apoio em sua trajetória musical e outros com quem identificam uma grande sintonia.

As participações foram mais que especiais. Foi muito importante para a gente, neste momento, ter pessoas como eles abrilhantando muito mais o nosso projeto, declarou Thiago.

Segundo a dupla, a opção pelo nome do disco se deu após refletirem que sem química nada funciona: "Eu e Thiago não somos nem casados e nem irmãos, então precisamos ter uma química de amigos, temos que ter ela com o público também, através das nossas músicas, para dar certo", explicou Thaeme.

Thiago comentou que chegaram a pensar em outros títulos para o projeto, mas nenhum deles teve um peso contextual tão grande quanto o significado que surgiu a partir da música escolhida.

FIGURINOS E FUTURO

Nos figurinos do DVD, Thaeme e Thiago apostaram em roupas mais ousadas, flertando com um tom artístico, mas sem deixar a particularidade mais simplista das roupas sertanejas de lado. Junto com a Roze Motta, nossa stylist, a gente desenvolveu figurinos bem bacanas, com uma pegada moderna. Ela (Motta) conseguiu passar para o papel exatamente as referências do que enviamos., afirmou Thaeme.

Um ponto diferencial na estética com relação aos DVDs anteriores da dupla foi a presença de dançarinos durante algumas canções mais animadas de "Química". Thiago disse que a ideia veio para dar uma explosão a essas músicas, que pudesse transformar o ambiente através da expressão corporal dos dançarinos. A dupla garantiu ter gostado bastante da participação dessa nova equipe atrativa e que adorariam manter em apresentações futuras.

Questionados sobre seus projetos futuros, garantiram estarem focados no lançamento dos próximos EPs de Química e na divulgação do mesmo. Estamos pensando em levar a turnê para o Brasil inteiro, quem sabe até para fora do país. , adiantou Thaeme.