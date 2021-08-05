Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celebridade

Dua Lipa vai estrear como atriz em filme de espionagem

A cantora britânica, que bombou mais ainda no Brasil com ''Don't Start Now'', estará  em ''Argylle''.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 ago 2021 às 17:49

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:49

Dua Lipa no clipe de
Dua Lipa no clipe de "Love Again" Crédito: YouTube/Dua Lipa
Dua Lipa vai estrear como atriz em 2022. A cantora britânica estará no elenco do filme Argylle, um thriller de espionagem que atualmente está em negociação com a Apple+. O roteiro é baseado em um romance de espionagem de Ellie Conway que ainda vai ser lançado - a previsão é de que chegue às livrarias no ano que vem. A trama segue Argylle, o maior espião do mundo, enquanto ele se envolve em uma aventura internacional.
Dirigido por Matthew Vaughn, de X-Men: Primeira Classe (2011), o filme também terá nomes como Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena e Samuel L. Jackson.
Segundo o site Deadline, além de trabalhar como atriz, Dua Lipa será responsável pela faixa-título do longa. Outras músicas inéditas da cantora também serão incluídas na trilha sonora. As filmagens começam em agosto na Europa e devem passar também pelos Estados Unidos. A ideia é que a produção se torne uma franquia, com pelo menos três filmes.
"Estou entusiasmado com a parceria com a Apple e em trazer o thriller de espionagem mais atraente que já li para o único serviço de streaming que pode criar uma franquia dessa escala e qualidade para o público global experimentar", disse Vaughn ao portal.

Veja Também

"Não me coloquem em uma caixinha", diz Cleo sobre cobrança

Sérgio Mallandro diz que Xuxa teve caso com filho de John Kennedy

'Bridgerton' retoma produção após duas interrupções por Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O cessar-fogo que pode encerrar conflito que já dura 13 meses entre Israel e Líbano, segundo Trump
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados