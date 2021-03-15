Televisão

Drama de Ryan Murphy com Liv Tyler e Rob Lowe estreia no Brasil

Série tem brasileiro Rafael Silva no papel de um policial gay

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:51

Agência FolhaPress

Liv Tyler e Rib Lowe na série "9-1-1 Lone Star" Crédito: Divulgação
Cerca de um ano após ser lançada nos Estados Unidos, a série "9-1-1: Lone Star" poderá ser conferida pelo público brasileiro. A produção, que chega com a assinatura do badalado Ryan Murphy, estreia na próxima terça-feira (16) no Star Channel (antigo Fox Channel).
Trata-se de um drama sobre os serviços de resgate americanos, como bombeiros e paramédicos. A produção é um spin-off (ou seja, é derivada) de outra série dos mesmos criadores -além de Murphy, assinam Brad Falchuk e Tim Minear.
A série acompanha o cotidiano de um grupo experiente de bombeiros e paramédicos que arriscam suas vidas para salvar outras pessoas, sempre após uma chamada de emergência. O enredo explora assim histórias chocantes e emocionantes vividas por essa equipe de resgate, contadas através de uma variedade de personagens únicos.
Murphy e Falchuk (que é marido de Gwyneth Paltrow) têm uma parceria de longa data. Eles trabalham juntos desde "Glee" (2009-2015) e também foram responsáveis por obras como "Pose" e "American Crime Story". Já Minear trabalhou com ele em "American Horror Story" e "Feud: Bette e Joan", entre outras.
O elenco, como costuma ocorrer em séries de Murphy, tem nomes estrelados. Os papéis principais são interpretados por Rob Lowe ("The West Wing", "Brothers & Sisters" e "Parks and Recreation") e Liv Tyler (dos filmes "O Senhor dos Anéis", "Armageddon" e das séries "Harlots" e "The Leftlovers").
A diferença entre as duas é que enquanto a original se passa em Los Angeles, a mais nova é ambientada na cidade de Austin, no estado americano do Texas. Contudo, a história começa em Nova York.
É lá que trabalha o bombeiro Owen (papel de Lowe), um sobrevivente dos ataques de 11 de setembro. Ele é chamado para remontar a equipe do local. O profissional se muda para lá com o filho T.K. (Ronen Rubenstein), que é gay e se envolve com o policial Carlos Reyes.
Este último é vivido pelo brasileiro Rafael Silva, 26. Nascido em Belo Horizonte, ele se mudou para os Estados Unidos aos 13 anos, onde começou a fazer teatro na escola para perder a timidez. Por lá, já participou de séries como "Madam Secretary" (2019) e "The Corps" (2020).

ESTREIA

  • "9-1-1: LONE STAR"
  • Quando: A partir de 16/3, às terças-feiras, a partir das 22h
  • Onde: No Star Channel

