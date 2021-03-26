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Televisão

Documentário 'Cher e o Elefante Solitário' será exibido pelo Smithsonian Channel

Produção vai ao ar no Dia da Terra, 22 de abril, às 22h, no canal

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:37
Imagem do documentário ‘Cher e o Elefante Solitário’
Imagem do documentário ‘Cher e o Elefante Solitário’ Crédito: Smithsonian Channel
O Smithsonian Channel (Claro 590/ BluTV 384) escolheu o Dia da Terra, 22 de abril (às 22h), para exibir o documentário Cher e o Elefante Solitário. Produção acompanha toda a jornada para libertar Kaavan, que ficou conhecido como o elefante mais solitário do mundo. Animal passou a maior parte da sua vida em cativeiro e sozinho, no Paquistão.
A cantora Cher foi peça importante na luta para conseguir libertar Kaavan e, para isso, atuou junto com um grupo de veterinários especializados em vida selvagem, entidades que prestam apoio aos animais e proprietários de santuários para garantir que o animal fosse transferido com segurança, em meio à pandemia de covid-19, para um refúgio de elefantes no Camboja.
"Vi muita gente do mundo inteiro sendo impactada por essa história. As pessoas querem um final feliz. Ninguém quer ver os animais em sofrimento. E sei que as pessoas também estão sofrendo, mas esta é uma história que pode trazer um pouco de luz para a vida delas", diz Cher.

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O documentário mostra como foi emocionante essa jornada pela libertação de Kaavan, que pesa cerca de quatro toneladas, e os desafios que precisaram ser superados nessa operação, que contou com transporte aéreo.
Com um final feliz, a história do animal é muito triste, pois ele passou quase 20 anos acorrentado em um pequeno galpão sob o sol escaldante de Islamabad. Por essas condições terríveis, Kaavan acabou desenvolvendo sérios problemas de saúde, incluindo depressão, psicose e obesidade.

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