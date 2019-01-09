Do verão para o ano todo, veja as músicas que prometem bombar em 2019

Crédito: Montagem Gazeta Online

Todo ano tem um hit que marca mais. O verão também é temporada de música em alta nas praias, principalmente, e é justo nessa época do ano em que o público dá o tom de quais serão as canções mais bombadas do ano. O Gazeta Online não foi ao Tinder - como Gabriel Diniz - encontrar o top 10 das canções, mas fez um levantamento com a dezena que já está estourada e deve se manter no topo nos próximos meses.

Segundo o gerente de Rádios da Rede Gazeta, Renan Faé, o mercado musical, por outro lado, está muito ágil e os lançamentos que acontecem ao longo do ano também podem chegar com grande potencial de virar hit. "As coisas estão muito rápidas. Em 2018, por exemplo, tiveram canções de Gusttavo Lima e Luan Santana, além de Zé Neto e Cristiano, que estão tocando em um ritmo considerável", analisa.

Se pararmos para analisar, a afirmação de Renan pôde ser muito bem vista no verão de 2018. Quando todos apostavam em "Vai, Malandra", de Anitta, lançada em dezembro de 2017, Jojo Todynho apresentou o hit "Que Tiro Foi Esse", ainda em janeiro. O sucesso foi estrondoso e pegou os holofotes, mas logo perdeu espaço para "Envolvimento", de MC Loma, que saiu do anonimato, bombou na internet e ganhou o estrelato.

Para Renan, não dá para saber se a música de maior sucesso de 2019 já foi lançada ou ainda está por vir, até por essa dinâmica que a produção musical vem adotando. "É seguro dizer que temos músicas fortes que já estão tocando", comenta, completando: "Mas podem surgir novas modas e os fenômenos, que, quando caem na boca do povo e no gosto popular, ninguém segura", brinca.

JENIFER DO TINDER

Prova disso é a Jenifer, que ninguém conhece direito, mas passeia pela boca de todo mundo - no melhor sentido da expressão. E a moça ainda foi encontrada por Gabriel Diniz no Tinder. A canção, escutada milhões de vezes nas plataformas digitais, foi lançada em setembro de 2018. Porém, ela estourou mesmo no fim do ano passado e início de 2019 e é, atualmente, dos grandes hits do verão deste ano.

O sucesso da canção foi tanto que, ainda em dezembro do ano passado, o cantor decidiu lançar coreografia oficial junto do FitDance, o que fez a letra emblemática fazer ainda mais a cabeça dos fãs. Atualmente ela está no topo das paradas nacionais do Spotify, Apple Music e Youtube.

O clipe de Jenifer, de Gabriel Diniz, conta com participação da atriz Mariana Xavier e a influencer Aline Gotschalg Crédito: Divulgação

NACIONAL X INTERNACIONAL

Dá de tudo entre as mais tocadas em todos os anos. Mas no verão, principalmente, dá para perceber em um rápido giro pelos points do Brasil que reinam as canções nacionais. "Como está mais rápido, está mais eclético", aposta Renan, que comemora o fato enxergando que, dessa forma, tem música boa para todo mundo.

"Tem Dennis DJ, Anitta, Jorge e Mateus, Maroon 5, Ariana Grande... Misturam-se nacionais e internacionais ao longo do ano", relata.

Tem um pouco de tudo, sendo nacional ou internacional, e a maioria dessas músicas tocam, por exemplo, na Rádio Litoral, que sempre bomba com playlists do verão Renan Faé, gerente de Rádios da Rede Gazeta

Renan ainda eleva como aposta para manterem o sucesso em 2019, em se tratando de artistas, Mano Walter, Wesley Safadão, Imagine Dragons, Thiaguinho, Pixote, Melim, Victor Kley e IZA. Segundo o gerente de rádios, os artistas citados têm boas músicas e estão com tudo para lançarem novos hits.

O QUE VAI BOMBAR EM 2019

O ranking, preparado por Renan para a reportagem, lista as dez músicas que devem mais bombar em 2019 já a partir desta temporada de verão. Confira:

1. "Atrasadinha", de Felipe Araújo e Ferrugem (2018)

2. "Péssimo Negócio", de Dilsinho (2018)

3. "Eu Mereço Ser Feliz", de Mumuzinho (2018)

4. "Agora é Tudo Meu", de Dennis DJ e MC Kevinho (2018)

5. "Só Você (Só Preciso de Você)", de Dennis DJ e MC G15 (2018)

6. "Parado no Bailão", de MC L Da Vinte e MC Gury (2018)

7. "Não Perco Meu Tempo", de Anitta (2018)

8. "Jenifer", de Gabriel Diniz (2018)

9. "Quem Me Dera", de Márcia Fellipe e Jerry Smith (2018)

10. "Só Pra Castigar", de Wesley Safadão (2018)