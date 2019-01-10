DJ chileno promete set inédito de Dark Progressive em Vitória

Crédito: Reprodução/Instagram @fisheyerifs

É a segunda vez que o DJ FishEYE vem se apresentar no Espírito Santo. Mas, pela primeira vez, o chileno faz um convite aos capixabas para experimentarem um novo tipo de música eletrônica, que já faz fama na Europa. A versão psicodélica das picapes do Dark Progressive promete proporcionar uma experiência nova e FishEYE garante que o público de Vitória já verá um set mais maduro, já que já apresentou esse novo projeto em Berlim, Irlanda, Noruega, Eslováquia, Eslovênia, na Europa, e em países da América Latina.

A vertente que a gente toca, Dark Progressive, é um som mais devagar, psicodélico e profundo, já que dá muito mais possibilidade de experimentação DJ Rifs

Ao Gazeta Online, FishEYE adianta que o som que vai tocar no Toro Black, casa noturna de Vitória, neste sábado (13), será inédito. "Já estive no Espírito Santo, tocando na edição especial de 13 anos da Ecologic, em outubro do ano passado. Sei como é o público capixaba, então isso também ajuda", brinca.

Segundo o DJ, na Europa, o Dark Progressive está fazendo o maior sucesso. "Tenho investido todas as minhas forças no projeto e a recepção dos fãs está muito boa", conclui.

No Brasil, o DJ também já esteve em festival de Goiás e no

Pulsar, festa que acontece em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

SERVIÇO

Alchemy Trance Party

Onde: Toro Black (Av. Rio Branco, Santa Lucia, Vitória)

Quando: sábado (13), das 23h às 6h

Ingressos: R$ 20 (até 00h); R$ 25 (até 2h); R$ 30 (até 4h) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 3376-6744