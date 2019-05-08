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CINEMA

Divulgado trecho inédito do live-action de 'Aladdin'

Cena de filme, que estreia em menos de duas semanas, mostra protagonista voando no tapete com Jasmine

Publicado em 

08 mai 2019 às 16:06

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 16:06

08/05/2019 - Cena de live-action mostra Aladdin voando com Jasmine em tapete mágico Crédito: Youtube/Walt Disney Studios
A Walt Disney Studios divulgou cena inédita de live-action de Aladdin e deixou os fãs do desenho ainda mais ansiosos para a estreia do filme, que está marcada para o dia 23 de maio, inclusive no Brasil.
A clássica imagem de Aladdin, interpretado pelo ator Mena Massoud, convidando Jasmine, papel da britânica Naomi Scott, para voar no tapete mágico foi divulgada nesta terça-feira, 7. A cena, intitulada "Whole New World", mostra o casal conversando na sacada do palácio. A convite de Aladdin, a princesa aceita dar uma volta no tapete voador para conhecer o mundo para além dos muros da residência real. 
A live-action da Disney não inclui as canções da versão original. O gênio da lâmpada é interpretado por Will Smith. No início de maio, o ator participou de uma edição do programa The Tonight Show Starring, de Jimmy Fallon, e contou sobre a experiência de participar de Aladdin. Além disso, cantou um trecho da canção Friend Like Me, uma das favoritas dos fãs do desenho.

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