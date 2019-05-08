Divulgado trecho inédito do live-action de 'Aladdin'

08/05/2019 - Cena de live-action mostra Aladdin voando com Jasmine em tapete mágico Crédito: Youtube/Walt Disney Studios

A Walt Disney Studios divulgou cena inédita de live-action de Aladdin e deixou os fãs do desenho ainda mais ansiosos para a estreia do filme, que está marcada para o dia 23 de maio, inclusive no Brasil.

A clássica imagem de Aladdin, interpretado pelo ator Mena Massoud, convidando Jasmine, papel da britânica Naomi Scott, para voar no tapete mágico foi divulgada nesta terça-feira, 7. A cena, intitulada "Whole New World", mostra o casal conversando na sacada do palácio. A convite de Aladdin, a princesa aceita dar uma volta no tapete voador para conhecer o mundo para além dos muros da residência real.