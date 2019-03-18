Diversão em Cena: Teatro da Ufes terá 8 peças infantis até o fim do ano

Musical infantil "A Dama e o Vagabundo" será apresentado em abril com canções que Chico Buarque compôs para espetáculos Crédito: Julio Denig/Divulgação

Nunca é cedo demais para incentivar uma criança a ir ao teatro. Esse é o lema da do maior programa nacional de formação de público infantil para teatro, o Diversão em Cena ArcelorMittal, que ganha sua primeira edição em Vitória este ano. De abril a novembro serão realizados mensalmente espetáculos que vão de clássicos como “Os Saltimbancos” a histórias atuais como “Malala: a Menina que Queria Ir Para Escola”.

"A Dama e o Vagabundo" abre a programação no dia 07 de abril, no Teatro da Ufes. O musical inspirado no romance canino da Disney traz canções que Chico Buarque compôs para espetáculos adultos e infantis como "O Malandro", "Sentimental", "A Cidade Ideal" e "Dueto". No palco, quatro atores encenam a peça que coloca em evidência a questão da diferença de classes. A dama, afinal, se apaixona por um vira-latas.

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Adaptação do best seller da escritora e jornalista Adriana Carranca sobre a paquistanesa baleada aos quinze anos de idade por membros do Talibã, em retaliação a sua luta pelo direito feminino à educação, “Malala: a Menina que Queria Ir Para Escola” transforma a dor em poesia. “Não deixamos de falar a verdade, como tudo acontece, só que contamos de forma poética e lúdica“, conta Renato Carrera, diretor da peça.

O espetáculo que será apresentado no Teatro da Ufes nos dias 4 e 5 de maio é musicado com canções originais de Adriana Calcanhotto, todas inéditas, criadas para a obra teatral. São oito atores e um músico que transformam o palco em um grande quintal cheio de brincadeiras e experiências. “O importante da peça é trazer as discussões sobre as meninas. Está na hora delas serem protagonistas. A Malala tem todo esse discurso de igualdade e empoderamento. As crianças saem do espetáculo procurando saber mais sobre essa heroína”, diz Renato.





CONFIRA O CALENDÁRIO DE PEÇAS

A DAMA E O VAGABUNDO

Quando: 7 de abril

Texto e direção de Leandro Mariz. Teatro Universitário da Ufes (Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória, às 14h e 17h (na última sessão do dia haverá intérprete de libras). Entrada gratuita.

"Malala: A Menina que queria ir para escola”

Quando: 4 e 5 de maio

Direção de Renato Carrera. Teatro Universitário da Ufes, às 16 h (haverá intérprete de libras). Ingressos:

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) à venda na bilheteria do teatro.

Os Saltimbancos

Quando: 9 de junho

Direção de Erica Collares e Rogério Fabiano. Teatro Universitário da Ufes, às 14h e 17h. Ingressos:

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).





Nuvem D'Água

Quando: 14 de julho

Direção de Cleverson Guerrera. Teatro Universitário da Ufes, às 14h e 17h. Entrada gratuita.





Anjos e Abacates

Quando: 11 de agosto

Direção de Chico Aníbal. Teatro Universitário da Ufes, às 14h e 17h. Entrada gratuita.





Geladeira Mágica

Quando: 15 de setembro

Teatro Universitário da Ufes, às 14h e 17h. Entrada gratuita.





Uma Viagem no Tempo

Quando: 13 de outubro

Direção de Nieve Matos. Teatro Universitário da Ufes, às 14h e 17h. Entrada gratuita.





Bituca

Quando: 9 e 10 de novembro

Direção geral de Diego Morais. Teatro Universitário da Ufes, às 16 horas. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).