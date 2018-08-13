Disney divulga primeira imagem de live-action de 'Mulan'

Disney divulgou primeira imagem de Liu Yifei como Mulan Crédito: Twitter/@Disney

O live-action de Mulan só deve estrear em 2020, mas a Disney já divulgou a primeira foto da atriz Liu Yifei como a personagem principal. A imagem foi publicada pelo perfil oficial da Disney no Twitter nesta segunda-feira, 13.

O filme vai ter direção de Niki Caro e o elenco é majoritariamente chinês, e alguns nomes já confirmados são Jet Li, no papel de imperador da China; Gong Li no papel da vilã; a atriz vietnamesa-chinesa Xana Tang, que vai viver a irmã de Mulan e Donnie Yen, como Tung, um mentor da protagonista.