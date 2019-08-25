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CINEMA

Disney divulga primeira imagem de Emma Stone como Cruella

Atriz dará vida à vilã no spin-off 'Cruella', que é baseado em '101 Dálmatas' e chegará aos cinemas em 2021

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 15:04
Cruella de Vil vai ganhar um filme só dela com Emma Stone dando vida à vilã de 101 Dálmatas Crédito: Instagram/@disneystudios
Cruella de Vil vai ganhar um filme só dela com Emma Stone dando vida à vilã de "101 Dálmatas". Neste sábado, 24, a Disney divulgou a primeira imagem da atriz caracterizada como a personagem.
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A divulgação ocorreu durante o D23 Expo, evento destinado aos produtos da empresa e que foi realizado em Anaheim, na Califórnia, neste fim de semana. "Aqui está sua primeira visão de Emma Stone como Cruella de Vil em Cruella da Disney", disse a companhia ao compartilhar a foto no Instagram.
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Na imagem, Emma aparece com o característico cabelo metade branco e metade preto, segurando as coleiras de três cachorros dálmatas.
O filme, que também é estrelado por Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry, chega aos cinemas em 28 de maio de 2021. Em uma mensagem de vídeo exibida durante o D23, Emma Stone brincou que o spin-off tem uma vibe "punk rock" e se passa em Londres na década de 1970.
 

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