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Disney+ anuncia nova série musical de 'A Bela e A Fera'

A escalação principal do seriado conta com Luke Evans e Josh Gad, que irão repetir os papéis de Gaston e LeFou do live-action de 2017

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2021 às 13:33
Luke Evans e Josh Gad serão protagonistas da série
Luke Evans e Josh Gad serão protagonistas da série Crédito: Divulgação/Disney+
A Disney+ anunciou nesta quinta-feira, 17, a produção da série musical A Bela e A Fera. O seriado será protagonizado por Luke Evans e Josh Gad, que irão repetir os papéis de Gaston e LeFou do live-action de 2017.
A produção, ainda com título provisório, começará no primeiro semestre de 2022, nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não há previsão de estreia na plataforma de streaming.
"Para qualquer um que se perguntou como o arrogante Gaston e o distraído LeFou se tornaram amigos, ou como uma feiticeira mística lançou aquele feitiço horrível no príncipe que se tornou uma fera, a série finalmente trará as respostas. E provocará uma nova gama de dúvidas", disse Garry Marsh, presidente e diretor de criação da Disney Branded Television.
Ambientado no reino do clássico da Disney, a série vai retratar a dupla de amigos em uma jornada com a meia-irmã de LeFou, Tilly, interpretada por Briana Middleton.
Após uma revelação surpreendente sobre o passado do personagem de Josh Gad, o trio parte para uma viagem repleta de romance, comédia e aventuras. À medida que os mistérios são descobertos e aumentam os perigos do presente, velhos amigos e novos inimigos mostram que este conhecido vilarejo esconde muitos segredos.
"Durante três décadas, esta antiga fábula foi uma fonte de inspiração para gerações de fãs em todo o mundo. Estamos ansiosos para dar boas-vindas aos nossos convidados de volta a esse mundo mágico e musical, em um capítulo completamente novo", diz Michael Paull, presidente da Disney+ e ESPN+.
A Bela e A Fera tem produção executiva de Gad, Kitsis, Horowitz, Menken e Tommy, e será produzida por Evans. Gad, Kitsis e Horowitz são os showrunners e roteiristas da série. A trilha sonora será lançada pela Walt Disney Records.

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