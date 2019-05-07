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SÉRIE

Diretor de arte de 'Game of Thrones' minimiza copo de café em episódio

'Coisas podem ser esquecidas no set', afirmou Hauke Richter; HBO e a rede Starbucks também comentaram o caso

Publicado em 

07 mai 2019 às 15:33

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 15:33

06/05/2019 - Copo de café da rede Starbucks aparece em episódio de 'Game of Thrones' Crédito: Reprodução HBO
O copo de café que foi esquecido em uma cena de Game of Thrones no último episódio ainda rendeu comentários. Depois de os fãs fazerem piada com o fato, o diretor de arte da série, a HBO e a própria rede Starbucks se manifestaram sobre o ocorrido.
Em e-mail enviado à revista
Variety
nesta segunda-feira, 6,
Hauke Richter
, que dirigiu a arte de
GoT
entre as temporadas quatro e oito, disse que ainda não tinha visto o episódio em questão.
Porém, ele observou que não é incomum que esses elementos equivocados acabem, de forma errada, no corte final de programas de televisão e filmes. "As coisas podem ser esquecidas no set", escreveu Richter. Ele disse que o erro do copo de café foi "tão fora de proporção (porque) isso não havia acontecido com Thrones até agora".
Na quarta temporada, imagens de Game of Thrones que mostraram Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) segurando um copo de café viralizaram em 2014. Mas, na verdade, eram cenas de bastidores e não apareceram na série.
No Twitter, a HBO fez piada com o copo de café esquecido. "Notícias de Winterfell. O café que apareceu no episódio foi um erro. Daenerys pediu um chá de ervas", escreveu o canal no Twitter ao publicar um GIF.
Já a rede Starbucks disse que "para ser sincera, estamos surpresos que ela [Daenerys] não pediu um drink de dragão".

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