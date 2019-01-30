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CINEMA

Diretor de 'O Senhor dos Anéis' fará documentário sobre os Beatles

Filme de Peter Jackson terá material inédito sobre gravação do disco 'Let It Be'

Publicado em 

30 jan 2019 às 20:44

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 20:44

23/01/2019 - Imagens do último shows dos Beatles, no telhado da Apple Records, em 30 de janeiro de 1969 Crédito: Apple Records
O diretor neozelandês Peter Jackson, famoso pela trilogia "O Senhor dos Anéis", anunciou que irá rodar um documentário sobre os Beatles. As informações são do jornal The New York Times.
Segundo a publicação, o cineasta terá como base mais de 55 horas inéditas de filmagens da gravação do disco "Let It Be", de 1969. O ano de 2019 marca o cinquentenário do último show feito pela banda britânica, nos telhados de Londres.
Em nota, Jackson afirmou que o projeto será como uma "máquina do tempo que nos levará a 1969 e nos fará sentar no estúdio e acompanhar esses quatro amigos fazendo música juntos".
Ainda segundo a publicação, o material será restaurado conforme os mesmos procedimentos usados pelo diretor em "They Shall Not Grow Old", que coloriu filmagens da Primeira Guerra Mundial. Paul McCartney, RingoStarr e as viúvas de John Lennon e de George Harrison apoiam o projeto, ainda sem nome. 
O objetivo é que, assim que sair o filme de Jackson, também seja relançado o documentário "Let It Be", de Michael Linday-Hogg, que narra os bastidores turbulentos da gravação do disco homônimo.

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