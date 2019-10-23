O famoso Halloween, ou Dia das Bruxas em terras tupiniquins, é o período de superstições e medos aflorarem. Um passeio a noite na cidade pode até soar um desafio ao mau presságio ou alô às criaturas obscuras. Longe das lendas urbanas e dos mau agouros, o Instituto Goia aproveita a próxima quinta-feira (31) para um passeio diferente e cultural pelo Centro de Vitória.
Com apoio das secretarias de Estado da Cultura (Secult) e de Turismo (Setur), e a Municipal de Cultura de Vitória (Semc), a Caminhada Noturna vai passar por oito locais do Centro de Vitória. A concentração para a caminhada começa em frente à Casa Porto de Artes Plásticas, às 19 horas, com saída prevista às 19h15 e chegada no Museu Capixaba do Negro às 20h45, com encerramento às 21h.
Dia das Bruxas com caminhada noturna pelo Centro de Vitória
A ação busca a valorização do Centro Histórico e o resgate de importantes personalidades do Estado, como Maria Ortiz, Homero Massena e Verônica da Pas. Essas e outras importantes pessoas tiveram participações destacadas na história do Espírito Santo e dão nome a espaços culturais e monumentos públicos espalhados pelo Centro de Vitória.
As histórias dessas personalidades serão apresentadas pelos guias, que vão narrar sua vida e trajetória, como forma de conscientizar o público a entender por que se tornaram vultos históricos.
O evento aproveitará a data do Dia das Bruxas, quando que acontecem diferentes festas e eventos que remetem ao imaginário noturno. Esta edição marca a retomada do projeto Caminhada Noturna, produzido pelo Instituto Goia. "O uso de fantasias e adereços é bem-vindo", adianta a Secult.
- Caminhada Noturna pelo Centro: Edição Halloween
- Quando: 31/10 (quinta-feira)
- Concentração 19h
- Início da Caminhada 19h15
- Chegada no Mucane 20h30
- Encerramento 20h45
ROTEIRO
- Casa Porto de Artes Plásticas concentração e abertura
- Avenida Jerônimo Monteiro
- Parada em frente ao Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo
- Rua Barão de Itapemirim
- Parada em frente ao Teatro Carlos Gomes
- Praça Costa Pereira
- Rua Duque de Caxias
- Parada em frente a Escadaria Maria Ortiz
- Rua Pedro Palácios
- Parada em frente a Galeria Homero Massena
- Parada em frente ao Palácio da Cultura Sônia Cabral
- Praça João Clímaco
- Escadaria Bárbara Lindemberg
- Parada em frente à Estátua de Domingas
- Avenida Jerônimo Monteiro
- Avenida República
- Parada e Encerramento em frente ao Museu Capixaba do Negro