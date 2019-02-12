Deise Cipriano, do Fat Family, morre de câncer em São Paulo

03/01/2019 - Deise, cantora do Fat Family, lutava contra um câncer no fígado Crédito: Instagram/@talitadeisinha

Deise Cipriano, 39, integrante e principal vocal do grupo Fat Family, morreu nesta terça-feira (12), em São Paulo. A cantora lutava desde agosto contra um câncer no fígado. A informação foi confirmada ao EXTRA pela assessoria de imprensa do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), hospital no qual Deise estava internada.

A assessoria da artista também confirmou a morte: "Infelizmente informamos nesta terça-feira, dia 12/02, com muita dor o falecimento da Deise, integrante do Grupo Fat Family. As informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas", diz a nota.

A cantora passou por uma quimioterapia no final de janeiro e voltou a ser internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo nesta segunda-feira com náuseas, febre e dificuldade para se alimentar e não resistiu.

Em conversa com a Quem Online, a assessora de Deise contou que, na manhã desta terça-feira (12), após sentir muita falta de ar e ter uma queda da pressão arterial, Deise foi sedada e entubada. Com isso, a pressão da cantora voltou ao normal e a falta de ar foi controlada, mas ela ficou em coma.

Deise deixa uma filha, Talita Cipriano, que chegou a raspar o cabelo em homenagem a mãe durante o tratamento contra a doença. A jovem, que chegou a participar do The Voice Kids no ano passado, publicou uma imagem preta em seu Instagram em sinal de luto.

O ator Rainer Cadete deixou uma mensagem nos comentários: "Deus vos conforte". Mariah Yohana, que foi finalista no The Voice que Talita participou também confortou a colega. "Que Deus conforte essa sua dor minha amiga queria te abraçar bem forte agora te amo".

FÃS E ARTISTAS

O Instagram de Deise foi tomado por comentários de fãs. "Que Deus te receba em bom lugar!", comentou uma seguidora. "Quantas perdas em 2019 é essa ??? Descanse em paz querida. Que tristeza meu Deus", comentou outra.

Entre os comentários, alguns famosos também se pronunciara. A amiga e cantora Leilah Moreno mandou mensagem para a família de Deise: "Toda minha energia positiva aqui AGORA LUZ LUZ LUZ", comentou.

O finalista de "A Fazenda 10", Caíque Aguiar, também comentou no Instagram de Deise. "Meus sentimentos a toda família". Já Léo Santana colocou emojis chorando.

A cantora Simony postou em seu perfil no Instagram a mesma imagem escura publicada pela filha de Deise. Na legenda, ela lamentou a morte: "Sem chão".