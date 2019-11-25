Agenda

De concerto a festas, confira os eventos de segunda (25) a quinta (28)

Entre os eventos estão peças teatrais, shows e baladas
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 17:46

A Barca Para o Inferno Crédito: Abel Santana

SEGUNDA (25/11)

  • PALESTRAS SHOW
  • O que: Palestra Show: triunfos e desafios nas profissões artísticas em destaque - Música e Rádio. Cantor Nano Viana
  • Quando: às 19h30
  • Onde: CEET Vasco Coutinho. R. Luciano das Neves, Vila Velha
  • Quanto: Entrada gratuita
  • Informações: (27) 3229-9309

  • LANÇAMENTO DOS LIVROS DE JEDER JANOTTI JR.
  • O que: Lançamento do livros O videoclipe na era pós-televisiva Levedação
  • Quando: às 19h
  • Onde: Grappino Rango Bar. Rua Gama Rosa, 128. Centro, Vitória
  • Quanto: R$30 (O videoclipe na era pós-televisiva); R$40 ( Levedação)

  • BARCA DO INFERNO
  • O que: Versão capixaba dirigida por Abel Santana
  • Quando: às 19h30
    Onde: Sala Abel Santana (Avenida Dante Micheline, 501  Vitória)
  • Quanto: 1 quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada para a Apae Serra
Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @orquestrasinfonicaes

TERÇA (26/11)

  • CINECLUBE ALDEIA
  • O que: exibição do filme "O Destino Dos Uru Eu Wau Wau"
  • Quando: às 18h30
  • Onde: Cine Metrópolis, UFES. Avenida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
  • Quanto: Entrada gratuita
  • Informações: (27) 3335-2376

  • MASTERPLACE MALL
  • O que: Com Pedro Neto
  • Quando: às 18h
  • Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória
  • Quanto: Evento Gratuito

  • ROCK SINFÔNICO
  • O que: As apresentações terão as participações especiais de Cláudio Passamani, Saulo Simonassi e Kamila Gabriel. O maestro regente será Helder Trefzger
  • Quando:  às 20h
  • Onde: Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
  • Quanto: R$ 20 (inteira), R$12 (conveniados) e R$ 10 (meia).

QUARTA (27/11)

  • QUARTA DA ANA
  • O que: O poeta Caê Guimarães lê e comenta a obra de Ana Cristina César
  • Quando: às 19h
  • Onde: Jalan Jalan. Av. Rio Branco, 1083, Vitória
  • Quanto: Evento gratuito

  • ROCK SINFÔNICO
  • O que: As apresentações terão as participações especiais de Cláudio Passamani, Saulo Simonassi e Kamila Gabriel. O maestro regente será Helder Trefzger
  • Quando: às 20h
  • Onde: Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
  • Quanto: R$ 20 (inteira), R$12 (conveniados) e R$ 10 (meia).
Fluente Crédito: Assessoria Antimofo

QUINTA (28/11)

  • SHOW A VOLTA DOS PORCOS VIVOS
  • O que: Cover de Titãs
  • Quando: às 19h30
  • Onde: Motor Rockers. Rua Joaquim Lirio 250 loja 06, Vitória
  • Quanto: gratuito
  • Informações: (27) 3029-1233

  • FLUENTE
  • O que: Festa Vai passar Mal
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: gratuita (para os 100 primeiros); R$ 15
  • Informações: (27) 3311-5216

  • KARAOKÊ LIVERPUB
  • O que: Com um repertório de mais de 10.000 músicas
  • Quando: às 20h
  • Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: das 20h às 21h, a entrada custa só R$ 5. A partir das 21h, a entrada custa R$ 15.

  • QUINTA NO LAB
  • O que: Te lambo no Labo
  • Quando: às 21h
  • Onde: QL Produções. Vitória, ES, Brasil, Vitória
  • Quanto: gratuita (15 primeiros); R$ 10 (após os 15)

  • FORRÓ NO CORRERIA
  • O que: Com Trio Clandestino
  • Quando: às 22h30
  • Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto: R$ 5 (até as 23h), R$ 10 (após 23h)
  • Informações: (27) 98116-3325

  • MASTERPLACE MALL
  • O que: com Geh Santos
  • Quando: às 18h
  • Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória
  • Quanto: Evento Gratuito

  • ROCK SINFÔNICO
  • O que: As apresentações terão as participações especiais de Cláudio Passamani, Saulo Simonassi e Kamila Gabriel. O maestro regente será Helder Trefzger
  • Quando: às 20h
  • Onde: Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
  • Quanto: R$ 20 (inteira), R$12 (conveniados) e R$ 10 (meia).

