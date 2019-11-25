De concerto a festas, confira os eventos de segunda (25) a quinta (28)

SEGUNDA (25/11)
- PALESTRAS SHOW
- O que: Palestra Show: triunfos e desafios nas profissões artísticas em destaque - Música e Rádio. Cantor Nano Viana
- Quando: às 19h30
- Onde: CEET Vasco Coutinho. R. Luciano das Neves, Vila Velha
- Quanto: Entrada gratuita
- Informações: (27) 3229-9309
- LANÇAMENTO DOS LIVROS DE JEDER JANOTTI JR.
- O que: Lançamento do livros O videoclipe na era pós-televisiva Levedação
- Quando: às 19h
- Onde: Grappino Rango Bar. Rua Gama Rosa, 128. Centro, Vitória
- Quanto: R$30 (O videoclipe na era pós-televisiva); R$40 ( Levedação)
- BARCA DO INFERNO
- O que: Versão capixaba dirigida por Abel Santana
- Quando: às 19h30
Onde: Sala Abel Santana (Avenida Dante Micheline, 501 Vitória)
- Quanto: 1 quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada para a Apae Serra
TERÇA (26/11)
- CINECLUBE ALDEIA
- O que: exibição do filme "O Destino Dos Uru Eu Wau Wau"
- Quando: às 18h30
- Onde: Cine Metrópolis, UFES. Avenida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
- Quanto: Entrada gratuita
- Informações: (27) 3335-2376
- MASTERPLACE MALL
- O que: Com Pedro Neto
- Quando: às 18h
- Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória
- Quanto: Evento Gratuito
- ROCK SINFÔNICO
- O que: As apresentações terão as participações especiais de Cláudio Passamani, Saulo Simonassi e Kamila Gabriel. O maestro regente será Helder Trefzger
- Quando: às 20h
- Onde: Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 20 (inteira), R$12 (conveniados) e R$ 10 (meia).
QUARTA (27/11)
- QUARTA DA ANA
- O que: O poeta Caê Guimarães lê e comenta a obra de Ana Cristina César
- Quando: às 19h
- Onde: Jalan Jalan. Av. Rio Branco, 1083, Vitória
- Quanto: Evento gratuito
- ROCK SINFÔNICO
- O que: As apresentações terão as participações especiais de Cláudio Passamani, Saulo Simonassi e Kamila Gabriel. O maestro regente será Helder Trefzger
- Quando: às 20h
- Onde: Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 20 (inteira), R$12 (conveniados) e R$ 10 (meia).
QUINTA (28/11)
- SHOW A VOLTA DOS PORCOS VIVOS
- O que: Cover de Titãs
- Quando: às 19h30
- Onde: Motor Rockers. Rua Joaquim Lirio 250 loja 06, Vitória
- Quanto: gratuito
- Informações: (27) 3029-1233
- FLUENTE
- O que: Festa Vai passar Mal
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: gratuita (para os 100 primeiros); R$ 15
- Informações: (27) 3311-5216
- KARAOKÊ LIVERPUB
- O que: Com um repertório de mais de 10.000 músicas
- Quando: às 20h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: das 20h às 21h, a entrada custa só R$ 5. A partir das 21h, a entrada custa R$ 15.
- QUINTA NO LAB
- O que: Te lambo no Labo
- Quando: às 21h
- Onde: QL Produções. Vitória, ES, Brasil, Vitória
- Quanto: gratuita (15 primeiros); R$ 10 (após os 15)
- FORRÓ NO CORRERIA
- O que: Com Trio Clandestino
- Quando: às 22h30
- Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: R$ 5 (até as 23h), R$ 10 (após 23h)
- Informações: (27) 98116-3325
- MASTERPLACE MALL
- O que: com Geh Santos
- Quando: às 18h
- Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória
- Quanto: Evento Gratuito
- ROCK SINFÔNICO
- O que: As apresentações terão as participações especiais de Cláudio Passamani, Saulo Simonassi e Kamila Gabriel. O maestro regente será Helder Trefzger
- Quando: às 20h
- Onde: Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 20 (inteira), R$12 (conveniados) e R$ 10 (meia).