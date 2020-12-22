Da periferia à David Guetta: DJ Carola quebra paradigmas na cena eletrônica

Acredito que vamos ter uma grande mudança no cenário, acho que muitos artistas que eram consagrados não vão voltar com a mesma força, e acredito que isso se deva ao fato de que antes de tudo somos seres humanos. Todo mundo passou por alguns perrengues ao longo desse ano e acredito que não tenham sido todas as pessoas que conseguiram se manter com a cabeça sã, e isso acaba refletindo no nosso trabalho. Muitos artistas que estavam em alta acabaram dando uma estacionada e outros até cogitaram desistir, alguns de fato desistiram, então acredito que em relação aos artistas, vamos ter uma mudança do cenário com muita gente nova entrando e muitos artistas consagrados saindo de cena. Em relação aos eventos, eu espero que as coisas voltem com mais força, mas não consigo fazer uma projeção muito certeira tendo em vista que a gente não sabe nem quando vai voltar Acho que quando voltarem as coisas, algumas das pessoas ainda vão ter medo de frequentar festivais, festas e tal, com grande público. Mas espero que com o tempo pelo menos tudo volte a ser como era.