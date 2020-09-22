Curtiu 'The Third Day'? Veja outras 10 séries de horror imperdíveis

Supernatural

É impossível começar a lista sem citar a melhor, e mais incompreendida, série de horror do momento. Exibida pela AMC (disponível também no Amazon Prime Video), a trama é baseada na obra de Joe Hill, filho de Stephen King, e presta uma necessária homenagem ao clássico "Nosferatu" (1922), símbolo máximo do expressionismo alemão. Com grandes atuações de Ashleigh Cummings, Ólafur Darri Ólafsson e Zachary Quinto, a história abusa do naturalismo para contar a trajetória de um vampiro amargurado que se alimenta da alma de crianças maltratadas pelos pais, levando-as para um mundo de escuridão conhecido pelo singelo nome de "Terra do Natal". Precisa dizer mais alguma coisa?

Brilhante antologia, em nove temporadas, criada por Ryan Murphy (sempre ele) e Brad Falchuk. O programa já conta com ótimos atores no elenco, como Jessica Lange, Kathy Bates, Angela Bassett e Sarah Paulson. A mais polêmica das temporadas, "Hotel", estrelada por Lady Gaga, merece ser assistida por seu horror gore. A sétima, "Cult", retrata a paranoia que tomou conta de parte da sociedade norte-americana após a eleição de Donald Trump, em 2016. Em cartaz na Claro Video, Globoplay e Amazon Prime.

A produção alemã, criada por Baran bo Odar e Jantje Friese em 2017, tornou-se uma das queridinhas da Netflix. São três temporadas que mostram tempos paralelos e intrigas policiais para investigar uma série de desaparecimentos que ocorrem perto de uma usina nuclear. Os acontecimentos podem estar relacionados a mistérios que aconteceram na década de 1980.

Mais uma invenção de Ryan Murphy, desta vez baseada na literatura de Ken Kesey, mais especificamente na personagem Ratched, a tirana enfermeira de "Um Estranho no Ninho", que, no cinema, foi interpretada por Louise Fletcher, premiada com um Oscar em 1976 pelo papel. Na série, Ratched é vivida pela talentosa (e atriz-fetiche de Murphy) Sarah Paulson. A história tem início em 1947 e acompanha a jornada de Mildred Ratched, que vai de enfermeira a um monstro completo, rastreando sua progressão assassina através do sistema de saúde mental. Em cartaz na Netflix.

Disponível na Starzplay, a série é baseada no multiverso criado por Stephen King. São duas temporadas em formato de antologia. As tramas se passam em Castle Rock, cidade fictícia localizada no estado do Maine, nos Estados Unidos. A segunda temporada, superior à inicial, remete ao clássico "Misery - Louca Obsessão", uma das obras mais conhecidas do mestre do horror. A atração, inclusive, é um deleite para os fãs de King. A todo momento, aparecem na tela referências sobre seus livros e personagens.

Série britânica com duas temporadas em cartaz na Amazon Prime Vídeo. A primeira, melhor das duas, é baseada no livro homônimo de Dan Simmons e tem como referências mitologias do folclore japonês. A trama segue um navio expedicionário que acaba preso no ártico. Sua população precisa sobreviver a um ataque comandando por uma misteriosa criatura predadora. Um horror alegante, à moda antiga.

Considerado uma das melhores atrações originais da Netflix, "A Maldição da Residência Hill" acerta ao misturar cenas de puro terror com passagens de horror psicológico, juntando fantasmas a erros do passado. A trama, criada por Mike Flanagan ("Doutor Sono") mostra os dilemas de cinco irmãos que cresceram na mansão Hill, a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos. Adultos, retornam ao lugar após o suicídio da irmã.

Impossível não ficar interessado em uma série criada por M. Night Shyamalan, o diretor por trás de obras como "O Sexto Sentido" e "A Vila". Aqui, o realizador presta uma homenagem ao clássico "O Bebê de Rosemary", de Roman Polanski. O casal Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean Turner (Toby Kebbell) contratam Leanne (Nell Tiger Free) para ser a babá de seu filho recém-nascido. Mas, com o passar do tempo, fica explícito que nada é realmente o que parece. A tensão é constante na série disponível na Apple TV +

A série antológica criada por Charlie Brooker conta com cinco temporadas. Brooker, explicitamente, presta homenagens a vários programas de horror clássico, em especial "Além da Imaginação" e "Tales of the Unexpected". Como o próprio realizador definiu em entrevista na época do lançamento da série, "cada episódio tem um elenco diferente, um cenário diferente e até mesmo uma realidade diferente, mas todos se tratam da forma que vivemos agora", ou seja, "Black Mirror" radiografa, com maestria, os horrores da vida moderna, apresentando personagens escravizados pela tecnologia e pela revolução industrial. Disponível na Netflix.