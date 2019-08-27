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34ª edição

Criança Esperança bate recorde ao arrecadar mais de R$ 22,5 milhões

A campanha de dois meses, que terminou neste domingo (25), é destinada a 91 projetos sociais no Brasil, incluindo entidades do Espírito Santo, selecionados pela Unesco

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 11:16

Publicado em 

27 ago 2019 às 11:16
A 34ª edição do Criança Esperança bateu um recorde histórico de arrecadação ao levantar mais de R$ 22,5 milhões.
Crédito: TV Globo/Reprodução
A campanha de dois meses, que terminou neste domingo (25), é destinada a 91 projetos sociais no Brasil, selecionados pela Unesco, voltados a milhares de crianças e jovens.
Celebridades como Dira Paes, Patricia Poeta, Jonathan Azevedo, Erico Brás, Sandra Annenberg, Erika Januza, Susana Vieira, Romulo Estrela, Paulo Betti, Flavia Alessandra, Malvino Salvador e Murilo Rosa participaram da campanha.
A apresentação foi de Leandra Leal, Fernanda Gentil, Dira Paes, Jonathan Azevedo e Flavio Canto, e ainda houve shows de Gilberto Gil, Anitta, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Iza, Michel Teló, Lulu Santos, Luan Santana, Péricles e Thiaguinho.
A jornalista Fernanda Gentil, 32, afirma que o Criança Esperança é o seu projeto mais importante na Globo
"Quando fui convidada, me preparei como nunca fiz nem para uma Copa do Mundo. Li o roteiro, estudei, vi referências para entender o Brasil que estamos vivendo", afirmou Gentil durante ensaio da atração.
Fã assumida de Sandy e Junior, primeira dupla a se apresentar na atração, Gentil afirma que tentaria não tietar os cantores. "Vou tentar me controlar e ser mais profissional, mas não garanto nada", diz, aos risos.

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