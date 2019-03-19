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Criadores de 'Black Mirror' virão ao Brasil para evento de criatividade

Além de Charlie Brooker e Annabel Jones, 'Rio2C' receberá uma série de oficinas, palestras e shows

Publicado em 

19 mar 2019 às 20:39

Publicado em 19 de Março de 2019 às 20:39

Charlie Brooker e Annabel Jones, criadores da série 'Black Mirror' Crédito: Blair Raughley/Invision/Netflix/AP
Criadores da série Black Mirror, Charlie Brooker e Annabel Jones virão ao Brasil para participar do Rio2C. o maior evento de inovação e criatividade da América Latina. Principais convidados, eles serão entrevistados por Peter Friedlander, vice-presidente de séries originais da Netflix.
O Rio2C tem sua programação majoritariamente voltada a profissionais da indústria criativa, mais precisamente nas áreas de audiovisual, música, mídia, ciência e tecnologia. No entanto, os últimos dias do evento são abertos ao público em geral, cuja programação foi batizada de Festivalia.
Entre as atividades previstas para o Festivalia, estão shows de músicas, experiências de realidade virtual, palestras e oficinas. Uma das oficinas será ministrada por Fábio Porchat, Antonio Tabet e Ian SBF, integrantes do grupo Porta dos Fundos. Amora Mautner e Maria Camargo estarão presentes para discutir o tema "Arte da Narrativa - da escrita à construção da obra audiovisual".
O Rio2C acontece de 23 a 28 de abril, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Ingressos podem ser adquiridos por 100 reais no site do evento.

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