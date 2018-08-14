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ANIMAÇÃO

Criadora de 'Steven Universo' conta dificuldade para exibir cena de casamento gay

'Havia um limite do quanto essas personagens seriam próximas uma da outra, havia um teto para desenvolver outras relações entre personagens', contou Rebecca Sugar

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 20:28
Rubi e Safira se casaram em 'Steven Universe' Crédito: Reprodução/Cartoon Network
O Steven Universo criou um novo marco ao mostrar, pela primeira vez na história das animações infantis da TV, um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Rubi e Safira se casaram em um episódio que foi ao ar no Cartoon Network há um mês nos Estados Unidos. Entretanto, chegar a esse episódio foi um processo longo e cuidadoso, e Rebecca Sugar, criadora da série, deu mais detalhes disso em entrevista ao Entertainment Weekly.
Ela contou que as conversas sobre o relacionamento de Rubi e Safia vêm de 2014, quando as características delas estavam sendo desenvolvidas e a natureza de Garnet (personagem que é uma fusão das duas) estava sendo criada. Em 2015, foi ao ar Libertador, último episódio da primeira temporada de Steven Universo, que mostrou a ligação das duas pelas primeira vez.
"Foi aí que eu comecei a me deparar com as limitações do que eu poderia fazer. E daí em diante, enquanto estávamos desenvolvendo a relação delas, porque no nosso desenho a gente se dedica a criar relações entre os personagens, a injustiça absoluta de ser capaz de desenvolver certos relacionamentos e ter um teto para desenvolver outras relações entre personagens era muito clara", contou Rebecca.
O plano era já mostrar a relação amorosa de Rubi e Safira desde então. Entretanto, na época o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda não era legalizado nos Estados Unidos. "Eu acabei tendo muitas conversas, na quais fui avisada de que o desenho não poderia ser algo categorizado como conteúdo gay e que havia um limite do quanto poderíamos mostrar essas personagens, quanto elas seriam próximas uma da outra", relatou.
Em junho de 2015, o casamento homossexual nos EUA foi legalizado e, com o passar dos anos, a representatividade LGBT foi ganhando mais importância e o discurso contra a homofobia mais força em diversos setores da sociedade, inclusive no entretenimento. Em julho deste ano, Steven Universo exibiu o casamento de Rubi e Safira no episódio Reunidas. E Rebecca comemora.
"Nós fomos capazes de enfrentar e o único jeito de fazer isso era mostrar o quão incríveis as personagens são e quão adorável é o amor delas. Só poderia haver um motivo para não mostrar isso para as crianças, e esse motivo não é justo, então tem de desaparecer", disse.
"Precisamos mostrar para as crianças [homossexuais] que elas pertencem a esse mundo. Você não pode esperar elas crescerem para falar isso para elas, ou o estrago já estará feito. Quando você não mostra nenhuma história infantil com personagens LGBT e elas crescem assim, elas não vão contar suas próprias histórias porque vão pensar que são inapropriadas, e vão ter uma boa razão para pensar assim, porque foi isso o que elas aprenderam na infância", opinou.

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