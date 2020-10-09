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Cultura

Coronel do Exército assume a presidência de setor de pesquisas da Funarte

Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima foi nomeado para coordenar documentações e estudos da instituição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 07:46

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 07:46

Coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima assume a direção de setor de pesquisas da Funarte
Coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima assume a direção de setor de pesquisas da Funarte Crédito: Exército/Reprodução
O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima foi nomeado diretor do Centro de Programas Integrados da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (8) pelo Diário Oficial da União e assinada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Lima, que foi comandante da organização militar Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias entre os anos de 2013 e 2016, assume agora a pasta da Funarte responsável por gerir a documentação da instituição e coordenar pesquisas e estudos de sobre a arte nacional.
O militar assume o cargo cerca de três semanas após a nomeação do coronel Lamartine Barbosa Holanda à presidência da Funarte, ocorrida após a exoneração de Luciano da Silva Barbosa Querido, ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro, em 14 de setembro.

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Apesar de ter sido exonerado da presidência, Querido voltou a ser nomeado na Funarte pouco tempo depois, para exercer o cargo de diretor do Centro de Artes Visuais da instituição, em 1º de outubro, substituindo Leila Santos, que ocupava o posto desde o início de janeiro.
A Funarte tem como missão promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. O órgão é responsável pelas políticas públicas federais de estímulo à atividade artística brasileira.

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