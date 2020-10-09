Coronel do Exército assume a presidência de setor de pesquisas da Funarte

Coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima assume a direção de setor de pesquisas da Funarte Crédito: Exército/Reprodução

O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima foi nomeado diretor do Centro de Programas Integrados da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (8) pelo Diário Oficial da União e assinada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Lima, que foi comandante da organização militar Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias entre os anos de 2013 e 2016, assume agora a pasta da Funarte responsável por gerir a documentação da instituição e coordenar pesquisas e estudos de sobre a arte nacional.

O militar assume o cargo cerca de três semanas após a nomeação do coronel Lamartine Barbosa Holanda à presidência da Funarte, ocorrida após a exoneração de Luciano da Silva Barbosa Querido, ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro, em 14 de setembro.

Apesar de ter sido exonerado da presidência, Querido voltou a ser nomeado na Funarte pouco tempo depois, para exercer o cargo de diretor do Centro de Artes Visuais da instituição, em 1º de outubro, substituindo Leila Santos, que ocupava o posto desde o início de janeiro.