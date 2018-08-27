Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 23 a 29 de agosto

Especial

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Festival Kids Cinemark: Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(Sing, EUA, 2016, 108 min). Animação/Comédia. Direção: Garth Jennings.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 11h50.

"Grease - Nos Tempos da Brilhantina" Crédito: Divulgação

Clássicos 2018 - Grease: Nos Tempos da Brilhantina

(Grease, EUA, 1978, 105 min). Comédia Musical. Direção: Randal Kleiser. Com John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing.

Sinopse: Na Califórnia na década de 50, Danny e Sandy, um casal de estudantes, trocam juras de amor mas se separam, pois ela voltará para a Austrália. Entretanto, os planos mudam e Sandy por acaso se matricula na escola de Danny. Para fazer gênero ele infantilmente lhe dá uma esnobada, mas os dois continuam apaixonados, apesar do relacionamento ter ficado em crise. Esta trama serve como pano de fundo para retratar o comportamento dos jovens da época.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente terça): 20h.

Estreias

Slender Man - Pesadelo sem Rosto Crédito: SONY PICTURES

Slender Man  Pesadelo sem Rosto

(Slender Man, EUA, 2018, 94 min). Terror. Direção: Sylvain White. Com Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair.

Sinopse: As amigas Wren, Hallie, Chloe e Katie levam uma vida entediante no colégio. Quando ouvem falar num monstro chamado Slender Man, decidem invocá-lo através de um vídeo na Internet. A brincadeira se transforma num perigo real quando todas começam a ter pesadelos e visões do homem se rosto, com vários braços, capaz de fazer as suas vítimas alucinarem. Um dia, Katie desaparece. Como a polícia não dispõe de nenhuma prova para a investigação, cabe às três amigas fazerem a sua própria busca, enfrentando a criatura.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h, 16h55, 18h45, 20h35.

Cine Unimed, sala 1: 17h (dub.), 19h (dub.), 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h50 (dub.), 17h40 (dub.), 19h35, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h40, 16h45, 19h10, 21h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h10 (dub.), 19h (dub.), 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 18h20 (dub.), 20h (dub.), 21h40.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h50 (dub.), 16h10, 18h30 (dub.), 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 15h10 (dub.), 17h20 (dub.), 19h30 (dub.), 21h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h, 19h, 21h.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Meu ex é um espião Crédito: PARIS FILMES

Meu Ex é um Espião

(The Spy Who Dumped Me, EUA, 2018, 117 min). Comédia. Direção: Susanna Fogel. Com Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux.

Sinopse: Audrey está desiludida com o término do namoro com Drew, que a dispensou através de uma mensagem de celular. O que ela não sabe é que o agora ex-namorado é também um agente secreto, perseguido devido a um pen drive com informações sigilosas. Após receber o apoio moral de sua melhor amiga, Morgan, Audrey é surpreendida com o súbito reaparecimento de Drew, após ameaçar queimar seus pertences. Logo ambas estão também envolvidas no mundo da espionagem, precisando ir às pressoas para Viena, na Áustria.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h50 (dub.), 19h10, 21h30 (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 16h, 18h45, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h05 (dub.), 15h45 (dub.), 18h25, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h (dub.), 18h30, 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h30, 19h15, 21h30.

Te Peguei! Crédito: WARNER BROS.

Te Peguei!

(Tag, EUA, 2018, 101 min). Comédia. Direção: Jeff Tomsic. Com Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis.

Sinopse: Desde a primeira série na escola um grupo de cinco amigos têm um hábito curioso, que realizam pelo menos uma vez ao ano: brincar enlouquecidamente de pega-pega, correndo em uma partida alucinante para ser o último homem de pé ao final da brincadeira, arriscando seus empregos e relacionamentos. Neste ano, que coincide com o casamento do jogador invicto da trupe, eles farão de tudo para derrubá-lo no momento de vulnerabilidade.

Cinemark Vitória, sala 1: 17h20, 19h45, 22h10 (somente sábado e domingo). Sala 7 (exceto sábado e domingo): 21h05.

O Animal Cordial Crédito: California Filmes

Animal Cordial

(Brasil, 2018, 96 min). Suspense. Direção: Gabriela Amaral Almeida. Com Murilo Benício, Luciana Paes, Irandhir Santos.

Sinopse: São Paulo. Inácio é o dono de um restaurante de classe média, por ele gerenciado com mão de ferro. Tal postura gera atritos com os funcionários, em especial com o cozinheiro Djair. Quando o estabelecimento é assaltado por Magno e Nuno, Inácio e a garçonete Sara precisam encontrar meios para controlar a situação e lidar com os clientes que ainda estão na casa: o solitário Amadeu e o casal endinheirado Bruno e Verônica.

Cine Jardins, sala 1: 15h (somente quinta, segunda e terça), 21h20.

Em Cartaz

Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível Crédito: DISNEY

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(Christopher Robin, EUA, 2018, 104 min). Aventura. Direção: Marc Forster. Com Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss.

Sinopse: Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h20, 18h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 19h30. Sala 4 (dub.): 14h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h30.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo), 18h15 (exceto terça).

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 18h55.

"O Protetor 2" Crédito: Sony/Divulgação

O Protetor 2

(The Equalizer 2, EUA, 2018, 121 min). Ação. Direção: Antoine Fuqua. Com Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman.

Sinopse: Massachusetts, Estados Unidos. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Um dia, um empresário coloca uma mulher em seu carro e ordena que a leve até sua casa. Percebendo que ela foi violentada, McCall resolve ir atrás do tal homem, com a desculpa do cartão de crédito dele não ter sido aceito. Pouco tempo depois, ele descobre que Susan, uma das poucas pessoas que sabe de seus atos como vigilante, foi assassinada.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 16h, 18h20, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h, 18h20, 20h40.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 18h20, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h50 (dub.), 17h10, 21h40 (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h15, 17h, 19h30, 22h05.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h, 21h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 5: 13h10, 15h55, 18h45, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h10 (somente segunda, sábado e domingo), 15h40, 18h10, 20h40. Sala 6 (dub.): 18h50, 21h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 21h30.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 16h, 19h15, 21h30.

Mentes Sombrias Crédito: Fox Film do Brasil

Mentes Sombrias

(The Darkest Minds, EUA, 2018, 104 min). Ficção científica. Direção: Jennifer Yuh Nelson. Com Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore.

Sinopse: Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais. Eles então são tirados pelo governo de suas famílias e enviados para campos de custódia. Entre elas está Ruby, que precisa se esconder entre as crianças sobreviventes devido ao poder que possui.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 14h25 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h50 (somente quarta, quinta e sexta).

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 21h.

Troca de Rainhas Crédito: PANDORA FILMES

Troca de Rainhas

(L'Echange des Princesses, França, Bélgica, 2018, 100 min). Drama. Direção: Marc Dugain. Com Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei.

Sinopse: Em 1721, para manter a paz entre França e Espanha após anos de guerra, o Regente do Reino da França, Philippe d'Orléans, propõe uma troca de princesas que resulta no noivado do rei da França, Louis XV, de 11 anos, com Anna Maria Victoria, 4 anos, e as do príncipe herdeiro Louis, de 11 anos, com Louise-Elisabeth d'Orleans, 12 anos. Porém, a chegada dessas princesas pode comprometer os jogos de poder na Corte.

Cine Jardins, sala 1: 19h30.

A Outra História do Mundo Crédito: Fênix Filmes

A Outra História do Mundo

(Otra Historia del Mundo, Uruguai, 2018, 105 min). Comédia/Drama. Direção: Guillermo Casanova. Com César Troncoso, Roberto Suárez, Natalia Mikeliunas.

Sinopse: Em um vilarejo uruguaio em plena ditatura, Milo e Esnal são dois amigos inconformados e criativos que resolvem se rebelar contra as regras rígidas instauradas pelo novo coronel local sequestrando seu bem mais precioso: uma coleção de anões de jardim. A ação não é executada com perfeição e Milo acaba capturado pelos militares, o que leva sua família à derrocada e Esnal a se tornar recluso. Reanimado pelas filhas do amigo, no entanto, ele deixa a solidão de seu quartinho com um plano mirabolante.

Cine Jardins, sala 1: 17h30.

Abrindo o Armário Crédito: Elo Company

Abrindo o Armário

(Brasil, 2018, 87 min). Documentário. Direção: Dario Menezes, Luís Abramo. Com Linn da Quebrada, Ciro Barcelos, João Silvério Trevisan.

Sinopse: O documentário entrevista dezenas de homens gays e mulheres transexuais para conhecerem a experiência de ser um indivíduo LGBT, tanto nos centros quanto na periferia, tanto nos dias de hoje quanto décadas atrás, durante a ditadura militar. Figuras icônicas como o escritor João Silvério Trevisan, as artistas Linn da Quebrada e Jup do Bairro e o gamer profissional Gabriel Kami compartilham suas experiências pessoais de autoaceitação e preconceito.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h30, 18h40, 20h50.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h45, 19h, 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 18h40, 20h50. Sala 3 (dub.): 15h50, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h30, 18h50, 21h15.

Cinemagic Norta sul, sala 2 (3D): 14h20 (dub.), 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h10 (somente sábado e domingo), 15h30, 18h10, 20h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 6 (3D/dub.): 14h05, 16h40, 19h20, 22h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 16h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 19h05, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo), 17h, 19h15, 21h30.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 19h10, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Ana e Vitória Crédito: Galeria Distribuidora

Ana e Vitória

(Brasil, 2018, 115 min). Comédia Musical. Direção: Matheus Souza. Com Ana Caetano, Vitória Falcão, Victor Lamoglia. Rio de Janeiro.

Sinopse: Ana e Vitória já haviam até mesmo estudado juntas, mas apenas se aproximam de fato em uma festa realizada muito longe de sua cidade natal, a pequena Araguaína, no Tocantins. Após se apresentar na festa, Ana fica impressionanda com a informal cantoria de Vitória, em uma rodinha de violão. Logo surge a ideia de gravarem algo juntos, que rapidamente explode na internet e chama a atenção do produtor Felipe Simas. A fama repentina as traz de volta ao Rio de Janeiro, para um show transmitido pela internet e a produção de seu primeiro CD.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 18h30, 21h.

Fátima: O Último Mistério Crédito: Andrés Garrigó

Fátima, O Último Mistério

(Fátima, el Último Misterio, Espanha, 2018, 80 min). Documentário. Direção: Andrés Garrigó. Com Eva Higueras, Fran Calvo, Cristina González del Valle.

Sinopse: Monica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita montar o filme e as imagens que ela encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre. Teria Nossa Senhora de Fátima marcado a história do mundo e o que sua mensagem pode dizer sobre o futuro da humanidade?

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 17h50 (somente terça), 20h45 (exceto terça).

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

(Mamma Mia! Here We Go Again, EUA, 2018, 114 min). Musical. Direção: Ol Parker. Com Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.

Sinopse: Um ano após a morte de Donna, sua filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry, Sam e Bill e as eternas amigas da mãe, Rosie e Tanya, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky, que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna, no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 17h (dub.), 19h15.

Cinemark Vitória, sala 4: 16h20, 19h05, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h30, 18h.

O Nome da Morte Crédito: IMAGEM FILMES

O Nome da Morte

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Henrique Goldman. Com Marco Pigossi, Fabiula Nascimento, André Mattos.

Sinopse: Júlio Santana é um pai de família, um homem caridoso, um exemplo para sua família e um orgulho para os seus pais. No entanto, ele esconde outra identidade sob essa fachada: na verdade, ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes. Entre a cruz e a espada, entre a lei e o crime, Júlio precisa descobrir uma forma de enfrentar os seus demônios.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h30 (somente terça), 15h50 (exceto sábado, domingo e terça).

"Missão: Impossível - Efeito Fallout" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Missão: Impossível - Efeito Fallout

(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Ação. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 21h.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h10 (dub.), 22h10 (exceto sábado e domingo). Sala 7 (somente sábado e domingo): 19h (dub.), 22h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 20h30. Sala 6 (dub.): 15h50.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 18h15.

Vidas a Deriva Crédito: Diamond Films

Vidas à Deriva

(Adrift, EUA, 2018, 98 min). Romance. Direção: Baltasar Kormákur. Com Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas.

Sinopse: Tami Oldham e Richard Sharp velejam pelo Taiti quando são atingidos por uma terrível tempestade. Passada a tormenta, ela se vê sozinha na embarcação em ruínas e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente sábado e domingo): 15h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (somente segunda, sábado e domingo): 13h25.

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Cinemark Vitória, sala 7: 12h15 (somente sábado e domingo), 14h30, 16h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h45 (somente sábado e domingo), 18h (somente quarta, quinta e sexta), 19h10 (somente segunda), 19h30 (somente terça), 20h10 (somente quarta, quinta e sexta), 21h10 (somente segunda, sábado e domingo).

Arranha-céu: Coragem Sem Limite Crédito: Universal Pictures

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(Skyscraper, EUA, 2018, 103 min). Ação. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han.

Sinopse: Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 21h15.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 16h40.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 13h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h, 16h20.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 14h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 16:45.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 16h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 15h10.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

Cena do filme "Homem-Formiga e Vespa" Crédito: Disney/Divulgação

Homem Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.

Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h10.

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 17h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h10.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.) (somente segunda, sábado e domingo): 13h20.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 17h.

Filme tem uma nova ameaça: o Indoraptor Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h10.

Não se aceitam devoluções Crédito: Fox Film do Brasil

Não se Aceitam Devoluções

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia dramática. Direção: André Moraes. Com Leandro Hassum, Laura Ramos, Zéu Britto.

Sinopse: Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele detesta grandes responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas sua vida toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Juca então parte para os Estados Unidos na intenção de devolver a criança, sem imaginar que começaria a gostar da ideia de ser pai.