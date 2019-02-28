Confira os filmes em cartaz no ES de 28 de fevereiro a 6 de março

Pré-Estreia

Capitã Marvel Crédito: Entertainment Weekly

Capitã Marvel

(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min). Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 00h01 (somente quarta)

Cinemark Vila Velha, sala 6 (3D): 00h01

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 23h55 (somente quarta)

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub.) (exceto quinta): 17h10, 19h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.) (exceto quinta e sexta): 15h, 17h.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.) (exceto quinta e sexta): 15h, 16h45.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.) (exceto quinta e sexta): 14h, 16h20 (3D).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.) (somente quinta e sexta): 13h50, 15h40, 17h30.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.) (exceto sexta): 18h. Sala 5 (dub.) (exceto sexta): 16h.

Estreias

Tito e os Pássaros Crédito: Elo Company

Tito e os Pássaros

(Brasil, 2019, 73 min). Animação. Direção: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias. Com Denise Fraga, Mateus Solano, Matheus Nachtergaele.

Sinopse: O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com seu pai, por achar a cura para uma doença que é contraída após a pessoa tomar um susto.

Cine Jardins, sala 1: 15h10.

Crimes Obscuros Crédito: Divulgação

Crimes Obscuros

(Dark Crimes, EUA, 2019, 92 min). Policial. Direção: Alexandros Avranas. Com Jim Carrey, Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas.

Sinopse: O policial Tadek investiga um caso de assassinato não resolvido e encontra semelhanças do crime em um livro do artista polonês Krystov Kozlow. Ele começa a investigar a vida do escritor e da sua namorada, uma mulher misteriosa que trabalha num sex club. Sua obsessão aumenta e Tadek fica cada vez mais atormentado, adentrando num submundo de sexo, mentiras e corrupção.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 19h15. Sala 7: 22h.

A Caminho de Casa Crédito: Sony

A Caminho de Casa

(A Dog’s Way Home, EUA, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Charles Martin Smith. Com Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos.

Sinopse: Bella é uma cadelinha especial que vive com Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário em um hospital local. Um dia ela é encontrada pelo Controle de Animais na rua e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. No entanto, Bella, uma cachorra extremamente leal e corajosa, decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para a casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h05 (dub.), 15h25 (dub.), 17h45 (dub.), 20h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 16h, 18h, 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h50, 17h, 19h30, 21h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h40, 15h35, 17h30.

Multiplex Araújo, sala 3 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Normadia Nua Crédito: A2 Filmes

Normandia Nua

(Normandie Nue, França, 2019, 110 min). Drama/ comédia. Direção: Philippe Le Guay. Com François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison.

Sinopse: Georges Balbuzard é o prefeito da pequena cidade de Mêle sur Sarthe, na Normandia, onde os agricultores vêm sofrendo cada vez mais por conta de uma crise econômica. Quando o fotógrafo Blake Newman, conhecido por deixar multidões nuas em suas obras, está passando pela região, Balbuzard enxerga nisso uma oportunidade perfeita para salvar seu povo. Só falta convencer os cidadãos a tirarem a roupa.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.

Calmaria Crédito: Diamond Films

Calmaria

(Serenity, EUA, 2019, 107 min). Drama. Direção: Steven Knight. Com Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke.

Sinopse: O capitão de um barco de pesca tem um passado misterioso que está prestes a vir à tona. Vivendo em uma pequena ilha do Caribe, sua vida assume um caminho que pode não ser tudo o que parece. Quando sua ex-mulher (Anne Hathaway) retorna e faz um pedido inusitado e perigoso, ele começa a se questionar de tudo à sua volta.

Cinemark Vitória, sala 2: 20h20. Sala 6: 18h40.

Cinderela Pop Crédito: Galeria Distribuidora

Cinderela Pop

(Brasil, 2019, 95 min). Comédia. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Fernanda Paes Leme, Filipe Bragança.

Sinopse: Cintia Dorella é uma adolescente que descobre uma traição no casamento dos pais. Descrente no amor, ela vai morar na casa da tia e passa a trabalhar como DJ, se tornando a Cinderela Pop. Mas ela não esperava que um príncipe encantado pudesse fazê-la se apaixonar.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h20, 15h40, 18h. Sala 7: 14h20, 16h40, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h40, 16h50, 18h55.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 15h, 16h50, 18h40, 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 1: 15h, 16h50, 18h40, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 15h, 17h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h40, 17h35, 19h30, 21h25.

Multiplex Araújo, sala 4: 15h, 17h, 19h, 21h.

Em Cartaz

A Morte te dá Parabéns 2 Crédito: UNIVERSAL PICTURES

A Morte te dá Parabéns 2

(Happy Death Day 2U, EUA, 2019, 100 min). Terror. Direção: Christopher Landon. Com Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharm.

Sinopse: Depois de morrer diversas vezes para quebrar o feitiço temporal que a mantinha presa no dia de seu aniversário, Tree Gelbman olha para o futuro, tentando escrever uma nova história ao lado de Carter. No entanto, quando um experimento científico dá errado, a jovem é forçada a retornar ao fluxo de repetição e, desta vez, morrer não será o bastante para escapar.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 11h55 (exceto quarta e quinta). Sala 8: 14h25 (dub.), 16h50 (dub.), 19h15 (dub.), 21h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 18h50, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 17h, 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 19h (dub.), 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h45 (exceto sábado e domingo), 16h45, 18h45, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 16h40, 19h10, 21h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h (dub.), 17h50 (dub.), 21h40.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 16h30 (somente sexta), 18h (exceto sexta), 20h30.

Marisa Orth e Miguel Falabella são as principais atrações do filme "Sai de Baixo" Crédito: Reprodução/Instagram

Sai de Baixo - O Filme

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Miguel Falabella, Marisa Orth.

Sinopse: É a volta dos personagens icônicos da série de sucesso da Rede Globo, como Caco, Magda e Ribamar, assim como novos personagens que vão acrescentar à bagunça.

Cinemark Vitória, sala 3: 14h, 16h10, 18h20, 20h30.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 18h40, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 17h30, 19h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 17h30, 21h40.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 15h50, 17h35, 19h20, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 3: 15h10, 18h50, 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 20h, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h, 19h50.

Multiplex Araújo, sala 2: 20h.

Todos Já Sabem Crédito: PARIS FILMES

Todos Já Sabem

(Todos lo saben, Espanha, França, Itália, 2019, 133 min). Drama. Direção: Asghar Farhadi. Com Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín.

Sinopse: Quando sua irmã se casa, Laura retorna à Espanha natal para acompanhar a cerimônia. Por motivos de trabalho, o marido argentino não pode ir com ela. Chegando no local, Laura reencontra o ex-namorado, Paco, que não via há muitos anos. Durante a festa de casamento, uma tragédia acontece. Toda a família precisa se unir diante de um possível crime de grandes proporções, enquanto se questionam se o culpado não está entre eles. Na busca por uma solução, segredos e mentiras são revelados sobre o passado de cada um.

Cine Jardins, sala 1: 21h10.

Cafarnaum Crédito: Sony

Cafarnaum

(Capharnaüm, Líbano, França, 2019, 120 min). Drama. Direção: Nadine Labaki. Com Zain Al Rafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera.

Sinopse: Aos doze anos, Zain carrega uma série de responsabilidades: é ele quem cuida de seus irmãos no cortiço em que vive junto com os pais, que estão sempre ausentes graças ao trabalho em uma marcearia. Quando sua irmã de onze é forçada a se casar com um homem mais velho, o menino fica extremamente revoltado e decide deixar a família. Ele passa a viver nas ruas junto aos refugiados e outras crianças que, diferentemente dele, não chegaram lá por conta própria.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Alita: Anjo de Combate Crédito: Fox Film do Brasil/ Divulgação

Alita - Anjo de Combate

(Alita : Battle Angel, EUA, Argentina, Canadá, 2019, 122 min). Ação. Direção: Robert Rodriguez. Com Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly.

Sinopse: Uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre seu passado, trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso.

Cinemark Vitória, sala 6 (3D/dub.): 13h, 15h50, 21h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 18h20.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 19h, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 16h40 (dub.), 21h10.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 16h10 (somente quinta e sexta), 18h30, 20h50 (3D).

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h, 18h20, 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 16h (somente quinta e sexta), 18h45, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h40 (dub.) (somente quinta e sexta), 17h (somente quinta e sexta), 19h20 (dub.), 21h40.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 19h, 21h20.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 16h, 20h.

No Portal da Eternidade Crédito: Diamond Films/ Divulgação

No Portal da Eternidade

(At Eternity's Gate, França, 2019, 110 min). Drama. Direção: Julian Schnabel. Com Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac.

Sinopse: 1888. Após sofrer com o ostracismo e a rejeição de suas pinturas em galerias de arte, Vincent Van Gogh decide ouvir o conselho de seu mentor, Paul Gauguin, e se mudar para Arles, no sul da França. Lá, lutando contra os avanços da loucura, da depressão e as pressões sociais, o pintor holandês adentra uma das fases mais conturbadas e prolíficas de sua curta, porém meteórica trajetória.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

A Mula Crédito: WARNER BROS/ Divulgação

A Mula

(The Mule, EUA, 2019, 116 min). Drama. Direção: Clint Eastwood. Com Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburn.

Sinopse: Leo Sharp coleciona uma série de honras que vão desde de prêmios por seus trabalhos como paisagista e decorador até o reconhecimento por ter lutado contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, foi aos 90 anos que conquistou algo surpreendente: ele foi preso por portar o equivalente a três milhões de dólares em cocaína no seu carro, uma picape velha, no Michigan. Sharp era o líder do Sinaloa, um cartel de drogas no México e foi sentenciado à três anos de cadeia. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h10, 22h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h, 19h05.

Minha Fama de Mau Crédito: DOWNTOWN FILMES

Minha Fama de Mau

(Brasil, 2019). Musical. Direção: Lui Farias. Com Chay Suede, Gabriel Leone, Malu Rodrigues.

Sinopse: Lutando para sobreviver e se virando com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos alimenta uma paixão: o rock and roll. Fã de Elvis Presley, Bill Halley & The Comets e Chuck Berry, ele aprende a tocar violão e passa a perseguir a ideia de viver da música. Misturando talento e um pouco de sorte, ele conquista a admiração do apresentador de TV Carlos Imperial, um cara influente no meio artístico, e através dele conhece o cantor Roberto Carlos, com quem começa a compor diversas canções. A parceria dá muito certo e o sucesso logo chega, transformando para sempre a vida de Erasmo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h55.

Uma Aventura Lego Crédito: WARNER BROS.

Uma Aventura Lego 2

(The LEGO Movie 2: The Second Part, EUA, 2019, 107 min). Aventura. Direção: Mike Mitchell. Com Maya Rudolph, Jadon Sand, Brooklynn Prince.

Sinopse: Cinco anos após os eventos do primeiro filme, a batalha contra inimigos alienígenas faz com que a cidade Lego torne-se Apocalipsópolis, em um futuro distópico onde nada mais é incrível. Neste contexto, Emmet constrói uma casa para que possa viver ao lado de Lucy, mas ela ainda o considera ingênuo demais. Quando um novo ataque captura não apenas Lucy, mas também Batman, Astronauta, UniKitty e o pirata, levando-os ao sistema planetário de Manar, cabe a Emmet construir uma espaçonave e partir em seu encalço. No caminho ele encontra Rex Perigoso, um navegante solitário que decide ajudá-lo em sua jornada.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 12h (exceto quarta e quinta).

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 17h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 14h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h30.

Emma Stone é Abigail em "A Favorita" Crédito: FOX FILMS/DIVULGAÇÃO

A Favorita

(The Favourite, EUA, Reino Unido, Irlanda, 2019, 120 min). Drama. Direção: Yórgos Lánthimos. Com Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone.

Sinopse: Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes à oportunidade única.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h45, 19h10, 21h35.

Cine Jardins, sala 1: 16h40.

Escape Room Crédito: SONY PICTURES

Escape Room

(EUA, África Do Sul, 2019, 99 min). Suspense. Direção: Adam Robitel. Com Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll.

Sinopse: Passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 16h55.

"Vice" acompanha a vida de Dick Chenney Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

Vice

(EUA, 2018, 132 min). Biografia. Direção: Adam McKay. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell.

Sinopse: Na juventude, Dick Cheney se aproximou do Partido Republicano ao ver na política uma grande oportunidade de ascender de vida. Para tanto, se aproxima de Donald Rumsfeld e logo se torna seu assessor direto. Com a renúncia do ex-presidente Richard Nixon, os poucos republicanos que não estavam associados ao governo ganham imediata importância e, com isso, tanto Cheney quanto Rumsfeld retornam à esfera de poder do partido. Décadas depois, com a decisão de George W. Bush em se lançar candidato à presidência, Cheney é cortejado para assumir o posto de vice-presidente. Ele aceita, mas com uma condição: que tenha amplos poderes dentro do governo, caso a chapa formada seja eleita.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h05.

Green Book: O Guia Crédito: Divulgação

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cinemark Vitória, sala 7: 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h25, 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h10, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h25, 21h55.

Cine Jardins, sala 1: 18h50.

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub.): 12h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 14h40 (exceto quinta e sexta), 16h20 (somente quinta e sexta), 18h50 (somente quinta e sexta), 21h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 19h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 14h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h10.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 14h20.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 17h.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 16h.

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Sony Pictures Animation

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h30.

04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h30.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinemark Vitória, sala 1: 17h, 19h30.

Cine Unimed, sala 1: 19h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 2: 20h50.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto segunda): 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 19h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (somente quinta e sexta): 14h40, 16h50.

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.