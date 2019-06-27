Confira os filmes em cartaz no ES de 27 de junho a 3 de julho

Especial

Os Bons Companheiros

(Goodfellas, EUA, 1990, 145 min). Máfia. Direção: Martin Scorsese. Com Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci.

Sinopse: Henry Hill conta a sua história de garoto do Brooklyn, Nova York, que sempre sonhou ser gângster, começando sua "carreira" aos 11 anos e se tornando protegido de James "Jimmy" Conway, um mafioso em ascensão. Tratado como filho por mais de vinte anos, ele se envolve em golpes cada vez maiores e acaba se casando com Karen Hill, sua amante. Impossibilitado de ser totalmente "adotado" pela "família", o jovem ambicioso conquista prestígio, se envolve com o tráfico de drogas, prática grandes roubos e ganha muito dinheiro, mas os agentes federais estão na sua cola e o seu destino pode mudar a qualquer momento.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (somente sábado): 22h.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente sábado): 22h.

Pré-Estreia

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.) (somente quarta): 00h01. Sala 2 (3D) (somente quarta): 00h01. Sala 3 (3D) (somente quarta): 00h01. Sala 4 (dub.) (somente quarta): 00h01.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente quarta): 00h01. Sala 5 (3D) (somente quarta): 00h01. Sala 6 (3D) (somente quarta): 00h01.

Cinépolis Moxuara, sala 2: 00h01 (somente quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D) (somente quarta): 23h55.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.) (somente quarta): 23h55.

Estreias

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 17h20, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h, 15h20, 17h40, 20h. Sala 7: 11h40 (somente sábado e domingo), 14h, 16h30, 19h.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h, 15h20, 17h40, 20h (exceto segunda).

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h15, 15h30, 17h45, 20h, 22h15. Sala 4: 16h30, 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h, 16h10, 18h20, 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h45, 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 11h, 13h20, 15h20, 17h20, 19h20.

Cine Jardins, sala 1: 13h40, 15h20.

Annabelle 3: De Volta para Casa

(Annabelle Comes Home, EUA, 2019 , 106 min). Terror. Direção: Gary Dauberman. Com Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson.

Sinopse: Quando Ed e Lorraine Warren deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal, a pequena Judy Warren, é deixada aos cuidados de sua babá. Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle, aproveitando que os investigadores paranormais estão fora de jogo, anima os letais e aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 17h30, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 19h10, 21h20.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h05 (dub.) (somente quarta), 13h15 (dub.) (exceto quarta), 15h30 (dub.) (somente quarta), 16h (dub.) (exceto quarta), 18h10 (dub.) (somente quarta), 18h45 (dub.) (exceto quarta), 20h45 (somente quarta), 21h30 (exceto quarta). Sala 5 (dub.): 12h15 (somente sábado), 15h (exceto sábado, 17h05 (somente sábado), 19h35 (somente sábado), 19h55 (exceto sábado), 22h25 (exceto sábado).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 8: 20h30 (exceto quarta, quinta e somingo), 20h40 (somente domingo), 22h10 (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 13h45, 16h15, 19h, 21h45 (exceto quarta).

Cine Unimed, sala 1: 16h40 (dub.), 18h50 (dub.), 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h45, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h30 (dub.), 16h50 (dub.), 19h05 (dub.), 21h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 20h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h (dub.), 15h10, 17h20 (dub.), 19h30, 21h40 (dub.).

O Caravaggio Roubado

(Una Storia Senza Nome, Itália, França, 2019, 110 min). Suspense. Direção: Roberto Andò. Com Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassman, Laura Morante.

Sinopse: Valeria é a jovem secretária de um produtor de cinema, mora com a mãe e é escritora fantasma para um roteirista de sucesso. Quando ela recebe de presente de um estranho uma trama de filme com o nome de "A História Sem Nome", contando a história do misterioso roubo da pintura Natività de Caravaggio, ela se vê imersa em uma implacável conspiração.

Cine Jardins, sala 1: 19h10.

Cyrano Mon Amour

(Edmond, França, Bélgica, 2019, 113 min). Drama. Direção: Alexis Michalik. Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner.

Sinopse: Em 1897, Edmond Rostand não tem nem 30 anos de idade ainda, mas já tem dois filhos e muitos anseios. Desesperado por trabalho e há dois anos sem conseguir escrever nada, ele oferece ao renomado Benoît-Constant Coquelin uma nova peça, uma comédia heróica a ser entregue na época das festas. Só tem um problema, ele ainda não a escreveu. Esta peça viria a ser o clássico Cyrano de Bergerac.

Cine Jardins, sala 2: 19h05

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 15h40, 19h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 17h10.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 19h10.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h30, 19h15.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 12h40, 14h50, 17h10, 19h30, 21h50 (exceto quarta). Sala 3 (3D/dub.): 13h45, 16h10, 18h20.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 12h, 14h15, 16h25. Sala 6 (3D/dub.): 12h40, 14h50, 17h10, 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 12h, 14h15, 16h30, 18h45, 21h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h (3D), 17h (3D), 19h (3D), 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h40, 18h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 11h, 15h20, 19h10. Sala 3 (dub.): 13h, 16h50.

Cine Jardins, sala 2 (dub.) (exceto quinta): 13h45, 15h20.

Em Cartaz

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h15, 18h20, 20h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 19h10. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 17h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 20h30. Sala 5 (dub.): 12h30 (exceto sábado), 14h45 (somente sábado), 17h30 (exceto sábado). Sala 6 (dub.): 13h30, 15h50, 18h30, 21h. Sala 8 (3D/dub.): 12h, 14h20, 16h45, 19h10.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 18h30, 21h. Sala 5 (3D/dub.) (somente quinta): 12h45, 15h10, 17h35, 20h10. Sala 5 (3D/dub.) (somente quarta): 13h15, 15h40, 18h, 20h30. Sala 5 (3D/dub.) (exceto quarta, quinta): 12h35, 15h, 17h20, 19h45. Sala 8 (dub.): 12h15 (somente quinta), 13h05 (exceto quarta, quinta e domingo), 14h40 (somente quinta), 15h (somente quarta), 15h30 (exceto quarta, quinta e domingo), 15h50 (somente domingo), 17h05 (somente quinta), 17h20 (somente quarta), 18h (exceto quarta, quinta e domingo), 18h15 (somente domingo), 19h45 (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h30, 16h. Sala 3 (3D/dub.): 12h45, 15h, 17h15, 19h45, 22h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h10, 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (dub.): 14h20, 16h30, 18h40, 20h50. Sala 7 (dub.): 13h50, 16h, 18h10, 20h20. Sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 13h, 17h10, 21h10. Sala 3 (dub.): 11h, 14h50, 18h50.

Dor e Glória

(Dolor y gloria, Espanha, 2019, 112 min). Drama. Direção: Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia.

Sinopse: Salvador Mallo é um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema.

Cine Jardins, sala 1: 17h05, 21h15.

Eu Acredito

(I Believe, EUA, 2019, 89 min). Drama. Direção: Juergen Peretzki, Stacey Peretzki.

Sinopse: Brian é um menino de 9 anos de idade em busca da fé. Um dia, ao voltar da escola, o menino passa em frente a uma igreja e se depara com uma mensagem sobre o poder do amor de Deus. Intrigado, ele começa a pesquisar sobre o Cristianismo, contra a vontade dos pais ateus, e desenvolve uma relação com o pastor da igreja. A situação começa a se complicar quando a fé de Brian passa a produzir milagres e os acontecimentos geram repercussão nos noticiários da cidade, enquanto a população local tenta entender a relação entre os acontecimentos e o garoto.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 20h50.

MIB - Homens de Preto Internacional

(Men in Black: International, EUA, 2019, 115 min). Ficção científica. Direção: F. Gary Gray. Com Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson.

Sinopse: Por décadas a agência Homens de Preto protegeu a Terra da escória do universo, mas agora precisa lidar com a maior das ameaças: um traidor, justo quando a agência torna-se internacional. É neste contexto que Em tenta se tornar agente, já que teve uma experiência extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem irá auxiliá-la nesta jornada é o atrapalhado agente H.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.) (exceto segunda): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.) (exceto quarta): 22h.

Cinemark Vitória, sala 5 (exceto quarta e quinta): 22h10. Sala 8 (dub.) (somente quarta): 12h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 18h30, 21h15.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 20h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h30.

X-Men: Fênix Negra

(X-Men : Dark Phoenix, EUA, 2019, 114 min). Ficção científica. Direção: Simon Kinberg. Com Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender.

Sinopse: Jean Grey começa a desenvolver poderes incríveis que a corrompem e a transformam na Fênix Negra. Agora os X-Men terão que decidir se a vida de um membro da equipe vale mais do que todas as pessoas que vivem no mundo.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Patrulha Canina: Super Filhotes

(Paw Patrol: Mighty Pups, EUA, 2019, 60 min). Animação. Direção: Charles E. Bastien. Com Devan Cohen, Drew Davis, Samuel Faraci.

Sinopse: Depois que um misterioso meteoro cai na Baía da Aventura, Chase, Marshall, Skye, Ryder e Rubble correm para tentar preservar o local, mas acabam passando por uma experiência muito mais louca. Ao presenciarem uma estranha energia verde emanando da cratera, eles ganham poderes.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta).

Rocketman

(Reino Unido, 2019, 121 min). Cinebiografia/ musical. Direção: Dexter Fletcher. Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden.

Sinopse: A trajetória de como o tímido Reginald Dwight se transformou em Elton John, ícone da música pop. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada através da releitura das músicas do superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin e o empresário e o ex-amante John Reid.

Cine Jardins, sala 2: 16h50, 21h15.

Aladdin

(EUA, 2019, 129 min). Aventura. Direção: Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.

Sinopse: Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 21h20.

Cinemark Vitória, sala 6 (dub.) (exceto quarta): 21h45.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h50, 18h30, 21h10. Sala 6 (dub.): 15h20, 18h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 20h50.

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.