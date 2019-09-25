Confira os filmes em cartaz no ES de 26 de setembro a 2 de outubro

Especial

Clássicos 2019 - O Poderoso Chefão

(The Godfather, EUA, 1972, 175 min). Drama. Direção: Francis Ford Coppola. Com Marlon Brando, Al Pacino, James Caan.

Sinopse: O patriarca envelhecido de uma dinastia do crime organizado transfere o controle de seu império clandestino para seu filho relutante.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente terça): 20h.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente terça): 20h.

Pré-Estreia

Coringa

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 20h30 (somente quarta). Sala 3: 21h (somente quarta). Sala 7: 20h (somente quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 20h30. Sala 2 (somente quarta): 20h. Sala 4 (somente quarta): 21h30. Sala 8 (dub.): 21h (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 1 (somente quarta): 21h30. Sala 5 (somente quarta): 20h30. Sala 6 (dub.): 20h (somente quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 21h (somente quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h30 (somente quarta). Sala 4 (dub.): 21h30 (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 20h (somente quarta), 22h40 (somente quarta). Sala 3 (dub.): 21h (somente quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 20h40 (somente quarta).

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 20h40 (somente quarta).

Estreias

AD Astra - Rumo às Estrelas

(Ad Astra, EUA, 2019, 124 min). Direção: James Gray. Com Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga.

Sinopse: Roy McBride é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há vinte anos no caminho para Netuno.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 21h10 (somente quarta). Sala 3: 13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h30 (somente quarta), 15h50 (exceto quarta), 18h05 (somente quarta), 18h30 (exceto quarta), 21h (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h (exceto terça). Sala 6 (dub.): 17h40 (somente quarta), 22h (somente terça). Sala 7 (dub.): 12h10 (somente sábado e domingo), 18h30 (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 2 (somente quarta): 13h15, 16h15, 19h15, 22h10. Sala 5 (exceto quarta): 13h15, 16h, 18h45, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h (dub.), 19h10 (dub.), 21h20.

Cine Unimed, sala 4: 16h (dub.), 18h30 (dub.), 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h (dub.), 16h30, 19h (dub.), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h45, 16h30, 19h15, 22h.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 20h50.

Predadores Assassinos

(Crawl, EUA, 2019, 88 min). Terror. Direção: Alexandre Aja. Com Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark.

Sinopse: Quando a Flórida é vítima de um imenso furacão, os tsnunamis levam todos os habitantes a evacuarem o local. Mesmo assim, a jovem Haley se recusa a sair de casa enquanto não conseguir resgatar o pai, gravemente ferido. Aos poucos, o nível da água começa a subir, Haley também se fere e tanto ela quanto o pai precisam enfrentar inimigos inesperados: gigantescos crocodilos que chegam com as águas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 17h20 (dub.), 19h20, 21h20 (dub.).

Cinemark Vila Velha, sala 2 (exceto quarta): 13h45 (dub.), 16h10 (dub.), 18h20, 20h45. Sala 6 (dub.): 15h30 (somente quarta), 17h30 (exceto quarta e terça), 19h50 (somente terça). Sala 7 (somente quarta): 13h45 (dub.), 16h15 (dub.), 18h30, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 3: 17h20 (dub.), 19h30. Sala 4: 14h10 (dub.), 16h30 (dub.), 18h40, 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 15h, 17h15, 19h30 (exceto quarta), 21h45 (exceto quarta). Sala 4 (dub.): 21h20 (somente quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 17h, 21h.

Pyewacket - Entidade Maligna

(Pyewacket, Canadá, 2019, 90 min). Terror. Direção: Adam MacDonald. Com Nicole Munoz, Laurie Holden, Chloe Rose.

Sinopse: Leah é uma menina adolescente cheia de problemas e constantemente frustrada. Quando ela decide performar um ritual oculto para invocar uma bruxa para matar sua mãe, ela acaba despertando um mal que jamais poderia imaginar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h40.

O Menino que Fazia Rir

(Der Junge muss an die frische Luft, Alemanha, 2019, 100 min). Direção: Caroline Link. Com Julius Weckauf, Luise Heyer, Joachim Król.

Sinopse: Um dos humoristas de maior relevância na Alemanha, Hans-Peter Kerkeling consagrou-se no mundo artístico também como ator, apresentador e roteirista. O que muitos de seus fãs sequer imaginam é que a sua infância foi uma verdadeira história de tragédia — que ele transformou em humor.

Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h15.

Depois do Casamento

(After the Wedding, EUA, 2019, 110 min). Drama. Direção: Bart Freundlich. Com Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup.

Sinopse: A gerente de um orfanato em Calcutá, na Índia, luta para manter o estabelecimento funcionando. Desesperada por dinheiro, ela acredita ter encontrado a benfeitora perfeita, dona de empresa multimilionária. Porém, para receber o dinheiro, ela precisa viajar até Nova York e conhecer a mulher por trás da riqueza, em meio a uma pomposa celebração matrimonial. Chegando ao local, a gerente não consegue disfarçar os segredos que a unem ao marido da empresária.

Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h15.

Cézanne e Eu

(Cézanne et moi, França, 2019, 114 min). Comédia dramática. Direção: Danièle Thompson. Com Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol.

Sinopse: A história de amizade e rivalidade entre o pintor Paul Cézanne e o escritor Émile Zola. Paul é rico. Emile é pobre. Mas dessa união irá surgir uma amizade que resiste ao tempo e às diferenças sociais. Os amigos, que se conheceram no colégio Saint Joseph, aprenderam desde crianças a compartilharem tudo um com o outro. Mas, na busca por realizar seus sonhos, os dois vão aprender a enfrentar os desafios da vida e, principalmente, sobre o valor da verdadeira amizade.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

Hebe - A Estrela do Brasil

(Brasil, 2019, 112 min). Drama. Direção: Maurício Farias. Com Andréa Beltrão, Marco Ricca, Danton Mello.

Sinopse: Hebe Camargo se consagrou como uma das apresentadoras mais emblemáticas da televisão brasileira. Sua carreira passou por diversas mudanças ao longo dos anos, mas foi durante a década de 80, no período de transição da ditadura para a democracia, que Hebe, ao 60 anos, tomou uma decisão importante. A apresentadora passou a controlar a própria carreira e, independentemente das críticas machistas, do marido ciumento e dos chefes poderosos, se revelou para o público como uma mulher extraordinária, capaz de superar qualquer crise pessoal ou profissional.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40, 18h20, 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h, 16h, 18h50, 21h45.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h (exceto quarta), 14h10 (somente quarta), 15h40 (exceto quarta), 16h55 (somente quarta), 18h30 (exceto quarta), 19h40 (somente quarta), 21h10 (exceto quarta), 22h20

(somente quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h25, 16h50, 19h15, 21h40. Cinesercla Montserrat, sala 5: 14h40, 18h45.

Abominável

(Abominable, EUA, 2019, 97 min). Animação/ aventura. Direção: Jill Culton, Todd Wilderman. Com Chloe Bennet, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor.

Sinopse: Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e o zoólogo Dr. Zara, que querem pegar o Yeti a qualquer custo.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h, 18h10, 20h20 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h15, 15h40, 18h, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h15, 16h40, 19h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h20, 16h40, 19h (somente sábado e domingo). Sala 6 (3D/dub.): 13h, 15h20, 17h40 (somente quarta), 18h20 (exceto quarta), 20h40 (exceto quarta). Sala 8 (dub.): 19h20 (somente quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h30, 18h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h30, 16h45. Sala 3 (dub.): 19h. Sala 5 (dub.): 14h.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30, 20h30 (3D) (exceto quarta).

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30, 20h30 (3D) (exceto quarta).

Ambiente Familiar

(Brasil, 2019, 93 min). Drama. Direção: Torquato Joel. Com Marcelia Cartaxo, Zezita Matos, Beto Quirino.

Sinopse: Alex, Fagner e Diógenes são três amigos que formam um laço familiar independente de ligação sanguínea. Se mudando juntos para uma casa, o trio de rapazes dão apoio emocional uns aos outros na tentativa de, através de sua união, superar traumas vividos no passado e seguir em frente na vida adulta.

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

Rambo: Até o Fim

(Rambo: Last Blood, EUA, 2019, 100 min). Ação. Direção: Adrian Grunberg. Com Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta.

Sinopse: O tempo passou para Rambo, agora ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 15h35 (somente quarta), 16h (exceto quarta), 17h50 (somente quarta), 18h15 (exceto quarta). Sala 7: 20h30 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 8 (somente quarta) (dub.): 13h10, 15h40, 18h20. Sala 8 (exceto quarta): 14h30 (dub.), 16h50 (dub.), 19h40 (dub.), 22h10.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h50 (dub.) (somente terça), 14h25 (dub.) (somente quarta), 15h (dub.) (exceto terça e quarta), 21h50 (somente quarta), 22h30 (exceto terça e quarta).

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h15, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 18h45, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h10 (dub.), 17h30, 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 16h15, 18h45, 21h10.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h40, 20h40.

Midsommar - O Mal Não Espera a Noite

(Midsommar, EUA, 2019, 147 min). Terror. Direção: Ari Aster. Com Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter.

Sinopse: Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo vai se deparar com rituais bizarros de uma adoração pagã.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto quarta): 21h30.

Cinemark Vitória, sala 3: 21h40.

O Maior Presente - Um Filme Sobre o Perdão

(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Diretor: Juan Manuel Cotelo. Com Santi Rodríguez, Daniel Ruizar, Joe Gómez.

Sinopse: O filme mostra a história de um diretor de cinema que quer dar um final feliz ao seu último filme. Para isso, ele vai em busca de histórias reais de pessoas que, apesar de terem sofrido experiências muito dolorosas, conseguiram dar um final diferente às suas histórias, em que, no lugar de acabarem com vingança, optaram pelo maior presente de todos: o perdão.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 15h10 (somente terça), 19h20 (exceto terça).

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 15h10 (somente terça), 16h45 (somente quarta).

Vai que Cola 2: O Começo

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô, Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cine Ritz Conceição, sala 3: 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h10 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h (exceto terça), 15h15 (exceto terça e quarta), 17h20 (somente terça), 20h (exceto terça e quarta), 20h45 (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto quarta): 14h50, 16h55, 22h. Sala 5 (somente quarta): 13h20, 18h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h20, 21h20.

Cine Unimed, sala 3: 19h, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h30 (exceto quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 3 (exceto quarta): 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h40, 16h30, 18h20.

Cinesercla Linhares, sala 2: 14h50, 18h40.

Divaldo - O Mensageiro da Paz

(Brasil, 2019, 119 min). Drama. Direção: Clovis Mello. Com Bruno Garcia, Regiane Alves, Ghilherme Lobo.

Sinopse: Convivendo com a mediunidade desde os quatro anos, Divaldo era rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai. Ao completar 17 anos, o jovem decide usar seu dom para ajudar as pessoas e se muda para Salvador, com o apoio da mãe. Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de Ângelis, ele se torna um dos médiuns mais importantes de todos os tempos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 16h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h10.

It - Capítulo 2

(It Chapter Two, EUA, 2019, 165 min). Terror. Direção: Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain.

Sinopse: 27 anos depois dos eventos de "It - A Coisa", Mike percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando Bill, Beverly, Ritchie, Ben e Eddie retornam às suas origens, eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos de suas infâncias, e que repercutem até hoje na vida adulta.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinemark Vila Velha, sala 2 (somente quarta): 12h50 (dub.), 16h30. Sala 7 (dub.) (exceto quarta): 15h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h15 (exceto quarta). Sala 3 (dub.): 13h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 21h (exceto quarta).

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 20h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h30 (exceto quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h15, 17h45, 21h20 (exceto quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h10.

Corgi: Top Dog

(The Queen's Corgi, Bélgica, 2019, 85 min). Animação. Direção: Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Com Jack Whitehall, Iain McKee, Sheridan Smith.

Sinopse: O corgi Rex foi escolhido como "Top Dog", o cachorro preferido da Rainha. Ele vive cercado de outros cachorros no Palácio de Buckingham, repleto de alimentos finos e outras mordomias. Quando uma visita do presidente Donald Trump à Inglaterra tem desdobramentos negativos graças a Rex, o cachorro abandona o Palácio e se aventura por Londres. No caminho, faz novos amigos no canil e se apaixona por Wanda, uma cadela prometida ao cão mais valente do local. Rex precisará reunir todos os esforços necessários para conquistar o amor da sua vida e voltar aos braços da Rainha.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 14h05 (exceto quarta, quinta e sexta).

Yesterday

(Reino Unido, 2019, 117 min). Comédia/ musical. Direção: Danny Boyle. Com Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

Sinopse: Após sofrer um acidente, um cantor-compositor acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h10, 18h40, 21h10 (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto quarta): 19h15. Sala 5 (somente quarta): 15h30.

Bacurau

(Brasil, França, 2019, 132 min). Drama/ faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier.

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Cine Jardins, sala 1: 14h30 (somente sábado e domingo), 18h50.

Era Uma Vez em... Hollywood

(Once Upon A Time...in Hollywood, EUA, 2019, 161 min). Drama. Direção: Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Sinopse: Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 20h40.

Nada a Perder 2





(Brasil, 2019, 96 min). Drama. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

Sinopse: Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho: a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia, localizado em São Paulo.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 17h (exceto terça), 17h40 (somente terça). Cinemark Vitória, sala 8: 17h30 (exceto quarta).

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h15.

Cine Jardins, sala 2: 14h45 (somente sábado e domingo).

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.