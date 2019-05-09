Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 9 a 15 de maio

Estreias

Trama aterrorizante tem cemitério como pano de fundo Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Cemitério Maldito

(Pet Sematary, EUA, 2019, 101 min). Terror. Direção: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer. Com Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow.

Sinopse: A família Creed se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado usado para enterrar animais de estimação - mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h40 (dub.), 16h50 (dub.), 19h (dub.), 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 15h, 17h20, 19h45, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 18h (dub.), 20h, 22h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 17h05. Sala 4 (dub.): 18h50, 20h50.

Cine Unimed, sala 1: 16h40 (dub.), 18h50 (dub.), 21h.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h (dub.), 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 12h45 (dub.), 15h10, 17h45 (dub.), 20h15, 22h40 (somente sábado).

Pokémon: Detetive Pikachu Crédito: WARNER BROS.

Pokémon: Detetive Pikachu

(Pokémon Detective Pikachu, EUA, Japão, 2019, 105 min). Direção: Rob Letterman. Com Philippe Maia, Justice Smith, Kathryn Newton.

Sinopse: O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim parta à sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia... por enquanto.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 11h45 (somente sábado), 14h, 16h15, 18h30, 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.): 13h30, 16h, 18h30 (3D), 21h (3D).

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h (exceto segunda, terça e quarta), 15h, 17h, 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h15, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 19h. Sala 4 (dub.): 14h50, 16h50.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h, 16h, 18h.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h30, 18h40.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h10 (exceto sábado), 15h40, 18h10, 20h40. Sala 2: 14h10 (3D/dub.) (somente quinta, sábado e domingo), 14h10 (dub.) (exceto quinta, sábado e domingo), 16h40 (3D/dub.), 19h10 (3D/dub.), 21h40 (3D).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda), 21h (exceto segunda).

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h10 (dub.), 15h40 (3D/dub.), 18h10 (3D/dub.), 20h40 (3D/dub.) (exceto terça e sexta), 20h40 (3D) (somente terça e sexta). Sala 5 (dub.): 12h20, 14h50, 17h25, 19h50.

Tudo o que Tivemos Crédito: Diamond Films

Tudo o que Tivemos

(What They Had, EUA, 2019, 98 min). Drama. Direção: Elizabeth Chomko. Com Hilary Swank, Michael Shannon, Robert Forster.

Sinopse: Junto com a filha adolescente Emma (Taissa Farmiga), Bridget precisa viajar de volta para a casa da sua mãe, Ruth, após ela acordar de madrugada e sair caminhando por uma tempestade de neve devido ao Alzheimer. No retorno a sua casa, Bridget precisa lidar com o teimoso pai Burt e o irmão Nicky, enquanto discutem sobre colocar Ruth em uma casa de cuidados para a memória ou não.

Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h15.

Mademoiselle Paradis Crédito: A2 Filmes

Mademoiselle Paradis

(Licht, Alemanha, Áustria, 2019, 97 min). Drama. Direção: Barbara Albert. Com Maria-Victoria Dragus, Devid Striesow, Lukas Miko.

Sinopse: Viena, 1777. Maria Theresia Paradis é uma jovem cega extremamente habilidosa no piano. Na esperança de conseguir curar sua cegueira, seus pais a levam até o dr. Mesmer, um médico que explora métodos alternativos. Após bastante dedicação, ele descobre que Maria na verdade tem gota e consegue fazer com que ela volte a enxergar. É quando a jovem precisa redescobrir o mundo, já que desde a infância apenas ouvia os sons do que estava ao redor de si.

Cine Jardins, sala 2: 19h20 (exceto quinta).

Em Cartaz

Filme argentino "O Anjo", em cartaz nos cinemas Crédito: Divulgação

O Anjo

(El Ángel, Argentina, Espanha, 2018, 118 min). Direção: Luis Ortega. Com Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego.

Sinopse: Puch está preso há 45 anos, o período mais longo de detenção já registrado na história da Argentina. Durante a adolescência, ele confessou ter cometido onze assassinatos, executado mais de quarenta roubos e uma série de sequestros. Alguns de seus atos criminosos configuraravam-se como uma forma de impressionar Carlos, um amigo íntimo. Quando sua identidade foi revelada para o público, ele ganhou o apelido de "Anjo da Morte", graças aos seus cachos e rosto angelical, tornando-se uma celebridade instantânea no país.

Cine Unimed, sala 2: 21h10.

Vidas Duplas Crédito: California Filmes

Vidas Duplas

(Doubles Vies, França, 2018, 107 min). Direção: Olivier Assayas. Com Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne.

Sinopse: Um editor e um autor enfrentam ao mesmo tempo a crise da meia idade, a revolução digital que abala o mercado editorial e imprevistas dificuldades em seus respectivos relacionamentos amorosos.

Cine Jardins, sala 2: 17h10.

Poster de Vingadores: Ultimato Crédito: Disney/divulgação

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 13h30 (dub.), 17h (dub.), 20h30. Sala 2: 13h, 16h30, 20h. Sala 3: 13h45, 17h15, 20h45. Sala 4 (dub.): 13h15, 16h45, 20h15. Sala 6 (dub.): 11h10 (somente sábado).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h, 16h45, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 14h15, 18h, 21h45. Sala 5 (dub.): 13h45, 17h30, 21h15.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 17h15, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h30, 18h (dub.), 21h30. Sala 3: 15h10 (dub.), 18h40, 22h10 (dub.). Sala 4: 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 14h, 17h30, 21h. Sala 1 (3D/dub.): 14h, 20h. Sala 2 (dub.): 14h, 20h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 14h40, 18h20. Sala 3 (3D/dub.): 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 13h50, 17h10, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 13h20, 16h40, 20h. Sala 3 (dub.): 13h40, 21h. Sala 5 (dub.): 14h30, 17h50, 21h15.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20, 17h40, 21h. Sala 2 (dub.): 20h. Sala 3 (3D/dub.): 13h50, 17h10, 20h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 13h30, 17h10, 20h40. Sala 3 (3D/dub.): 15h30, 19h10.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 14h20, 18h, 21h45. Sala 4: 13h30, 17h15, 21h. Sala 5 (3D): 12h05, 15h50, 19h35. Sala 6 (3D/dub.): 13h, 16h45, 20h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 18h. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 17h, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h30, 16h15, 20h. Sala 2 (3D/dub.): 13h, 16h45, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h15, 18h, 21h45. Sala 5 (somente sexta e sábado): 22h20.

A Menina e o Leão Crédito: PARIS FILMES

A Menina e o Leão

(Mia et le Lion Blanc, França, Alemanha, África Do Sul, 2019, 97 min). Aventura. Direção: Gilles de Maistre. Com Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.

Sinopse: Mia é uma jovem de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção além de fugir com o leão para salvá-lo.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h,, 16h.

O Gênio e o Louco Crédito: Voltage Pictures

O Gênio e o Louco

(The Professor And The Madman, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Farhad Safinia. Com Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer.

Sinopse: A história real de dois homens ambiciosos que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo: a criação do Dicionário Oxford. Um deles é o Professor James Murray, que tomou a decisão de iniciar o compilado, em 1857, e o outro é Doutor W.C. Minor, que contribuiu com mais de 10.000 verbetes para o dicionário estando internado em um hospício para criminosos. Os dois têm suas vidas ligadas pela loucura, genialidade e obsessão.

Cine Jardins, sala 1: 18h50 (exceto quarta).

De Pernas pro Ar 3 Crédito: Divulgação

De Pernas pro Ar 3

(Brasil, 2019, 108 min). Comédia. Direção: Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia.

Sinopse: O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João, que cuida dos filhos Paulinho e Clarinha, de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion. Porém, o surgimento de Leona, uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10.

Cine Unimed, sala 4: 21h.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h. Sala 8: 12h40 (exceto quarta), 14h10 (somente quarta), 15h10 (exceto quarta), 17h (somente quarta), 17h40 (exceto quarta), 19h30 (somente quarta), 20h10 (exceto terça e quarta), 22h (somente quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 6: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Superação - O Milagre da Fé Crédito: Fox Film do Brasil

Superação - O Milagre da Fé

(Breakthrough, EUA, 2019). Drama. Direção: Roxann Dawson. Com Chrissy Metz, Mike Colter, Topher Grace.

Sinopse: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h (segunda, terça e quarta).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 21h15.

Cena de "Dumbo", que conta a história do elefante voador da Disney Crédito: Reprodução/Instagram @cinemax_cinemas

Dumbo

(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.

Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo).

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.