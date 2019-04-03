Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 4 a 10 de abril

Pré-Estreia

After Crédito: Diamond Films

After

(EUA, 2019, 106 min). Romance. Direção: Jenny Gage. Com Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Samuel Larsen.

Sinopse: Baseado no romance de Anna Todd, o filme retrata a jornada de Tessa Young, uma jovem de 18 anos com uma vida simples: ótimas notas na escola, muitos amigos e um namorado doce. Todos os próximos passos de sua vida já estão planejados, mas as coisas desandam quando ela conhece um homem rebelde e rude com segredos sombrios que mudam sua vida.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 20h15(somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 2 (somente quarta): 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 18h (somente quarta).

Estreias

Filme "Shazam" Crédito: Warner/Divulgação

Shazam!

(EUA, 2019, 132 min). Fantasia. Direção: David F. Sandberg. Com Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.

Sinopse: Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto segunda): 21h10. Sala 3 (3D/dub.): 18h30, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 13h (dub.) (somente sábado e domingo), 15h45 (dub.), 18h30 (dub.), 21h15. Sala 3: 15h25, 18h10, 20h55. Sala 7 (dub.): 14h40, 17h20, 20h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 16h30 (somente sábado e domingo), 19h, 21h20.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 19h, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 15h, 18h, 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D): 16h30 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h, 16h35 (dub.), 19h10, 21h45 (dub.). Sala 3: 13h30 (dub.), 16h05, 18h40 (dub.), 21h15.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h40. Sala 3 (dub.): 15h45 (3D), 18h15, 20h45 (3D).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h45, 18h15, 20h45. Sala 4 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cine Unimed, sala 2: 15h40 (dub.) ( exceto segunda, terça e quarta), 18h20 (dub.), 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h40 (exceto segunda, terça e quarta), 18h20, 21h.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h50 (dub.), 15h50 (3D/dub.), 18h50 (3D/dub.), 21h50 (3D). Sala 4 (dub.): 14h40, 17h40, 20h40. Sala 5 (3D/dub.): 13h50, 17h, 20h. Sala 6 (3D): 12h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h20, 18h20, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h50, 17h (exceto sexta, sábado e domingo), 17h (3D) (somente sexta, sábado e domingo), 20h (3D). Sala 2 (3D): 12h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h20 (dub.), 18h20, 21h20. Sala 4 (dub.): 14h40, 17h40, 20h40. Sala 6: 18h50 (dub.) (exceto quarta), 20h20 (somente quarta), 21h50 (exceto quarta). Sala 8 (3D): 16h20 (dub.), 19h20 (dub.) (exceto terça, sexta e domingo), 19h20 (somente terça, sexta e domingo).

O Tradutor Crédito: Galeria Distribuidora

O Tradutor

(Un Traductor, Cuba, Canadá, 2019, 107 min). Drama. Direção: Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso. Com Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez, Genadijs Dolganovs.

Sinopse: Trabalhando na Universidade de Havana, um professor de literatura russa é obrigado a trabalhar como tradutor para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl quando elas são enviadas até Cuba para tratamento médico.

Cine Jardins, sala 1: 14h45, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 22h. Sala 6: 15h30 (somente quarta), 16h (exceto quarta).

Mussum, Um Filme do Cacildis Crédito: Elo Company

Mussum, Um Filme do Cacildis

(Brasil, 2019, 75 min). Direção: Susanna Lira. Com Lázaro Ramos, Dedé Santana, Renato Aragão.

Sinopse: A trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernado Gomes, o "Mussum", é contada de diferentes ângulos. São reveladas facetas mais sérias da figura que foi eternizada no imaginário popular brasileiro por sua participação no programa "Os Trapalhões". Por trás de sua persona humorística e debochada, Antônio Carlos mantinha uma rotina de responsabilidades com sua família, projetos e compromissos. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h (exceto sábado e domingo).

Quando Margot Encontra Margot Crédito: PANDORA FILMES

Quando Margot Encontra Margot

(La Belle et la Belle, França, 2019, 95 min). Drama. Direção: Sophie Fillières. Com Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud.

Sinopse: Paris, França. Após se esbarrarem em uma festa, Margot, de 45 anos, e Margot, de 20 anos, percebem que são a mesma pessoa, com décadas de diferença. A partir de então, elas desenvolvem uma estranha amizade, na qual uma delas passa por momentos da vida que a outra já conhece; e a outra tenta auxiliar a mais nova a não cometer os mesmos erros desnecessários.

Cine Jardins, sala 2: 15h20 (somente segunda, quarta e quinta), 19h20.

Em Cartaz

06/02/2019 - Cena de 'Dumbo', novo filme da Disney com o diretor Tim Burton Crédito: Walt Disney Studios BR

Dumbo

(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.

Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h. Sala 4 (dub.): 13h40 (somente sábado e domingo), 16h05, 18h25, 20h50.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 14h30 (somente sábado e dominho), 16h45.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h15, 15h45 (3D), 18h20, 21h (3D).

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h, 19h10, 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h15, 16h30, 18h45, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h10, 16h20, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h20, 16h30, 18h40. Sala 3 (dub.): 20h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h (exceto segunda, terça e quarta), 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h (exceto segunda, terça e quarta), 18h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 13h15, 15h55, 18h30, 21h15 (exceto quarta). Sala 4 (dub.): 12h (somente sábado e domingo). Sala 6 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 12h45.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 14h, 16h30, 19h15. Sala 6 (dub.) (exceto quarta): 13h15.

Um Ato de Esperança Crédito: A2 Filmes

Um Ato de Esperança

(The Children Act, Reino Unido, 2019, 106 min). Drama. Direção: Richard Eyre. Com Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead.

Sinopse: Fiona Maye é uma eminente juíza da Alta Corte, que preside casos eticamente complexos do direito familiar. Com o serviço pesado, sua carga horária acaba exigendo um desgaste pessoal de Fiona. Em meio ao seu precário relacionamentio com um professor, ela precisa decidir sobre o caso de Adam, um garoto diagnosticado com leucemia que se recusa em fazer a transfusão de sangue que salvará sua vida, devido a uma crença religiosa.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Um Banho de Vida Crédito: Pagu Pictures

Um Banho de Vida

(Le Grand Bain, 2019, 118 min). Comédia. Direção: Gilles Lellouche. Com Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.

Sinopse: Bertrand está no "auge" dos seus quarentas anos e sofre de depressão. Depois de usar uma série de medicamentos que não surtiram nenhum efeito, ele começa a frequentar a piscina municipal do bairro em que vive. Lá ele conhece outros homens com histórias semelhantes a sua. O grupo se junta e forma uma equipe de nado sincronizado masculina, algo incomum dentro do esporte. Sob o comando de Delphine, uma ex-atleta vitoriosa, Bertrand e os novos companheiros decidem participar do Campeonato Mundial de Nado Sincronizado, encontrando, enfim, um novo propósito para sua vida.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Filme "Nós" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Nós

(Us, EUA, 2019, 116 min). Terror. Direção: Jordan Peele. Com Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss.

Sinopse: Adelaide e Gabe decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seus próprios duplos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h10 (exceto quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 20h15 (exceto quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h25.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 21h.

Cinemark Vitória, sala 8: 16h10, 19h (somente sábado e domingo), 21h (exceto terça, sábado e domingo), 21h40 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 8: 22h20.

O Retorno de Ben Crédito: Diamond Films

O Retorno de Ben

(Ben Is Back, EUA, 2019, 102 min). Drama. Direção: Peter Hedges. Com Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance.

Sinopse: Ben Burns é um problemático jovem homem que volta para a casa de sua família certa noite de Natal. Sua mãe preocupada, Holly, o recebe com todo amor, porém logo percebe que ele ainda pode trazer perigo para seu lar. Durante 24 horas que podem mudar sua vida para sempre, Holly deve fazer de tudo para impedir que sua família seja destruída.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h40.

Cine Jardins , sala 2: 17h20.

Suprema Crédito: Diamond Films

Suprema

(On the Basis of Sex, EUA, 2019, 121 min). Drama. Direção: Mimi Leder. Com Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux.

Sinopse: Ruth Bader Ginsburg se formou em direito nas instituições mais prestigiosas do país: Harvard e Columbia, sempre como primeira aluna de sua turma. Mesmo assim, ela enfrentou o machismo dos anos 1950 e 1960 quando tentou encontrar emprego, sendo recusada pelos principais escritórios de advocacia. Na função de professora, ela se especializou em direito relacionado ao gênero, decidindo atacar o Estado norte-americano para derrubar centenas de leis que permitem a discriminação às mulheres.

Cine Jardins, sala 1: 16h45.

A Cinco Passos de Você Crédito: PARIS FILMES

A Cinco Passos de Você

(Five Feet Apart, EUA, 2019, 116 min). Romance. Direção: Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias.

Sinopse: Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h50 (dub.), 18h20 (dub.), 21h (exceto quarta), 21h05 (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h50, 17h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h40 (dub.), 19h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h10, 20h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h10 (exceto segunda, terça e quarta), 18h40.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h40, 16h30, 19h20, 22h10.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 13h30, 16h10, 19h, 22h10.





O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h45 (somente sábado e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h20.

Cine Jardins, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h20.

Cine Unimed, sala 4 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 17h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h (exceto segunda, terça e quarta).

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h10 (exceto terça, sexta e domingo), 14h15 (somente terça, sexta e domingo).

Filme "Capitã Marvel" Crédito: Disney/Divulgação

Capitã Marvel

(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min). Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 18h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h30. Sala 5 (dub.): 15h30 (somente quarta), 16h (exceto quarta), 18h15 (somente quarta), 18h40 (exceto quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h45, 16h30, 19h20, 22h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h45, 19h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h (dub.), 21h50.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 20h50. Sala 3 (dub.): 15h50, 18h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h50. Sala 4 (dub.): 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 19h. Sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h30, 16h20, 19h10, 22h. Sala 7 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h45, 17h30, 20h20.