Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 28 de março a 3 de abril

Especial

Batman Crédito: Warner Home Video

Batman

(Reino Unido, EUA, 1989, 125 min). Fantasia. Direção: Tim Burton. Com Isaac Bardavid, Jack Palance, Michael Keaton.

Sinopse: Em Gotham City o milionário Bruce Wayne, que quando jovem teve os pais assassinados por bandidos, resolve combater o crime como Batman, o Homem-Morcego. Mas chega o dia em que o vilão Coringa decide dominar a cidade e se torna um grande desafio para o super-herói.

Cinemark Vitória, sala 4: 22h (somente sábado).

SAO PAULO CADERNO 2 Animação 'Irmão do Jorel' FOTO DIVULGACAO Crédito: Divulgação

Cine Cartoon – Irmão do Jorel – Especial Alucinante

(Brasil, 2019, 88 min.). Animação/ comédia. Direção: Juliano Enrico. Com Melissa Garcia, Andrei Duarte, César Marchetti.

Sinopse: Ainda não é o filme do Irmão do Jorel, mas tem cara de filme. É a celebração da amizade do Irmão do Jorel e da Lara, contada pela primeira vez de maneira integrada, Uma jornada de reencontros, separações e novos reencontros alucinantes.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente sábado e domingo): 15h10.

Ballet Bolshoi: La Sylphide Crédito: Divulgação

Ballet Bolshoi: La Bayadère

(200 min). Musical. Direção: Johan Kobborg.

Sinopse: A dançarina do templo Nikiya e o guerreiro Solor se apaixonam perdidamente, dando lugar a calorosas paixões e intrigas assassinas quando Rajah e sua filha Gamzatti descobrem seu amor proibido. La Bayadère é uma das maiores obras da história balé clássico – uma história de amor, morte e julgamento vingativo situado na Índia. Cenários e figurinos deslumbrantes, e uma das cenas mais icônicas do balé, o “Reino das Sombras” ilumina o conto trágico do amor da dançarina do templo Nikiya pelo guerreiro Solor, e sua redenção definitiva.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h50 (somente sábado), 19h30 (somente quinta).

Pré-Estreia

Zachary Levi como Shazam Crédito: Divulgação

Shazam!

(EUA, 2019, 132 min). Fantasia. Direção: David F. Sandberg. Com Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.

Sinopse: Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30 (somente quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.) (somente quarta): 20h30; Sala 3 (somente quarta): 20h; Sala 4 (somente quarta): 20h45.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 21h10 (somente quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 21h15 (somente quarta). Sala 3: 21h30 (somente quarta).

Multiplex Serra, sala 4 (3D/dub.): 21h15 (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 22h15 (somente quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 21h30 (somente quarta).

Cine Unimed, sala 4 (3D/dub.): 22h (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 3 (3D) (somente quarta): 21h. Sala 5 (3D) (somente quarta): 20h30 (dub.), 23h30. Sala 6 (3D) (somente quarta): 20h, 23h. Sala 7 (somente quarta): 21h30. Sala 8 (somente quarta): 22h.

Estreias

06/02/2019 - Cena de 'Dumbo', novo filme da Disney com o diretor Tim Burton Crédito: Walt Disney Studios BR

Dumbo

(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton. 1919, Joplin, Estados Unidos.

Sinopse: Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30 (exceto quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h45 (somente sábado e domingo), 15h30 (somente quarta), 16h10 (exceto quarta), 17h50 (somente quarta), 18h35 (exceto quarta), 21h (exceto quarta). Sala 2 (somente quarta): 21h10. Sala 3: 14h10 (somente sábado e domingo), 15h (somente quarta), 16h35 (exceto quarta), 17h20 (somente quarta), 19h (exceto quarta), 21h25 (exceto quarta). Sala 7 (dub.): 15h40 (exceto quarta), 16h10 (somente quarta), 18h (exceto quarta), 18h30 (exceto quarta), 21h (exceto quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda), 21h10 (exceto segunda e quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h45, 17h. Sala 2 (3D): 14h30 (dub.), 16h45 (dub.), 19h (dub.), 21h15 (exceto quarta).

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h30, 17h45, 20h. Sala 2 (dub.): 14h30. Sala 4 (dub.): 14h30 (3D), 16h45 (exceto quarta), 19h (3D), 21h15 (exceto quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 12h15 (somente sábado e domingo), 14h45, 17h15, 19h45, 22h15 (exceto Sala 3 (dub.): 13h, 15h30 (3D), 18h, 20h30 (3D).

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40. Sala 4 (dub.): 14h15, 16h25, 18h35.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h10, 16h20 (3D), 18h30, 20h40 (3D).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h10, 21h20 (exceto quarta).

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h20, 19h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h40 (somente sábado e domingo), 18h, 20h20.

Cinemark Vitória, sala 4: 16h45 (dub.) (somente sábado), 19h05 (dub.) (exceto sábado), 19h20 (somente sábado), 21h40 (exceto sábado). Sala 5 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 12h40 (somente quarta), 14h40 (exceto quarta), 15h15 (somente quarta), 17h20 (exceto quarta), 17h50 (somente quarta), 20h (exceto quarta). Sala 6 (3D): 13h (dub.) (exceto quarta), 14h45 (dub.) (somente quarta), 15h40 (dub.) (exceto quarta), 18h20 (dub.) (exceto quarta), 21h (exceto quarta).

Um Ato de Esperança Crédito: A2 Filmes

Um Ato de Esperança

(The Children Act, Reino Unido, 2019, 106 min). Crime. Direção: Richard Eyre. Com Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead.

Sinopse: Fiona Maye é uma eminente juíza da Alta Corte, que preside casos eticamente complexos do direito familiar. Com o serviço pesado, sua carga horária acaba exigendo um desgaste pessoal de Fiona. Em meio ao seu precário relacionamentio com um professor, ela precisa decidir sobre o caso de Adam, um garoto diagnosticado com leucemia que se recusa em fazer a transfusão de sangue que salvará sua vida, devido a uma crença religiosa.

Cine Jardins, sala 1: 14h40 (exceto sábado e domingo), 21h15.

Um Banho de Vida Crédito: Pagu Pictures

Um Banho de Vida

(Le Grand Bain, 2019, 118 min). Comédia. Direção: Gilles Lellouche. Com Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.

Sinopse: Bertrand está no "auge" dos seus quarentas anos e sofre de depressão. Depois de usar uma série de medicamentos que não surtiram nenhum efeito, ele começa a frequentar a piscina municipal do bairro em que vive. Lá ele conhece outros homens com histórias semelhantes a sua. O grupo se junta e forma uma equipe de nado sincronizado masculina, algo incomum dentro do esporte. Sob o comando de Delphine, uma ex-atleta vitoriosa, Bertrand e os novos companheiros decidem participar do Campeonato Mundial de Nado Sincronizado, encontrando, enfim, um novo propósito para sua vida.

Cine Jardins, sala 2: 14h50, 19h05.

happy hour verdades e consequencias Crédito: IMOVISION

Happy Hour - Verdades e Consequências

(Brasil, Argentina, 2019, 114 min). Comédia dramática. Direção: Eduardo Albergaria. Com Letícia Sabatella, Pablo Echarri, Luciano Cáceres.

Sinopse: Após um acidente, Horácio muda completamente suas perspectivas de vida e decide confessar para sua esposa, Vera, que deseja ter relações com outras pessoas, embora ainda queira continuar o casamento. Confusa e inserida em um momento profissionalmente complicado, ela não gosta da ideia mas percebe que precisa, mais do que nunca, continuar seu casamento.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h10, 21h30.

Em Cartaz

Nós

(Us, EUA, 2019, 116 min). Terror. Direção: Jordan Peele. Com Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss.

Sinopse: Adelaide e Gabe decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seus próprios duplos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h (dub.), 21h15.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h30, 20h50.

Cine Unimed, sala 4: 16h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h40 (dub.), 21h (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 7: 12h30 (somente sábado e domingo), 13h40 (exceto sábado e domingo), 16h20 (exceto sábado e quarta), 17h30 (somente sábado e domingo), 20h10 (somente sábado e domingo), 20h50 (exceto quarta, sábado e domingo).

Poderia me Perdoar Crédito: Fox Film do Brasil

Poderia Me Perdoar?

(Can You Ever Forgive Me?, 2019, 107 min). Biografia. Direção: Marielle Heller. Com Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells.

Sinopse: Passando por problemas financeiros, a jornalista Lee Israel decide forjar e vender cartas de personalidades já falecidas, um negócio criminoso que dá muito certo. Quando as primeiras suspeitas começam, para não parar de lucrar, ela modifica o esquema e passa a roubar os textos originais de arquivos e bibliotecas.

Cine Jardins, sala 2: 17h05.

O Retorno de Ben Crédito: Diamond Films

O Retorno de Ben

(Ben Is Back, EUA, 2019, 102 min). Drama. Direção: Peter Hedges. Com Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance.

Sinopse: Ben Burns é um problemático jovem homem que volta para a casa de sua família certa noite de Natal. Sua mãe preocupada, Holly, o recebe com todo amor, porém logo percebe que ele ainda pode trazer perigo para seu lar. Durante 24 horas que podem mudar sua vida para sempre, Holly deve fazer de tudo para impedir que sua família seja destruída.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h50. Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Suprema Crédito: Diamond Films

Suprema

(On the Basis of Sex, EUA, 2019, 121 min). Drama. Direção: Mimi Leder. Com Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux.

Sinopse: Ruth Bader Ginsburg se formou em direito nas instituições mais prestigiosas do país: Harvard e Columbia, sempre como primeira aluna de sua turma. Mesmo assim, ela enfrentou o machismo dos anos 1950 e 1960 quando tentou encontrar emprego, sendo recusada pelos principais escritórios de advocacia. Na função de professora, ela se especializou em direito relacionado ao gênero, decidindo atacar o Estado norte-americano para derrubar centenas de leis que permitem a discriminação às mulheres.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (somente sábado e domingo): 13h40.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

A Cinco Passos de Você Crédito: PARIS FILMES

A Cinco Passos de Você

(Five Feet Apart, EUA, 2019, 116 min). Romance. Direção: Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias.

Sinopse: Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 20h50 (exceto quarta).

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 17h, 19h15.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 15h45, 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h10, 18h25, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h30, 20h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h30 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 15h50 (somente sábado e domingo), 18h20, 20h45.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h05, 15h45, 18h30, 21h10.

Chorar de Rir Crédito: WARNER BROS.

Chorar de Rir

(Brasil, 2019, 103 min). Comédia. Direção: Toniko Melo. Com Leandro Hassum, Monique Alfradique, Otávio Müller.

Sinopse: “Estrela do programa de TV Chorar de Rir” , Nilo Perequê é um grande nome da comédia no país. Quando ganha o prêmio de melhor comediante do ano, o humorista decide mudar radicalmente sua carreira e se dedicar totalmente ao drama, deixando sua família e seu empresário desesperados.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h.

Multiplex Serra, sala 5: 14h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 14h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 18h30, 20h40.

Alaska Crédito: Alaska

Alaska

(Brasil, 2019, 72 min). Drama. Direção: Pedro Novaes. Com Bela Carrijo, Rafael Sieg, Antonio Zayek.

Sinopse: Anos após se separarem, Ana e Fernando decidem visitar mais uma vez a Chapada dos Veadeiros, que foi cenário de uma intensa história de amor entre os dois. A viagem é uma segunda chance para essa paixão. Mas o tempo passou e eles talvez não sejam mais os mesmos.

Cinemark Vitória, sala 7: 19h (exceto sábado e domingo).

Amor Inesperado Crédito: Alpha Filmes Ltda

Um Amor Inesperado

(El Amor Menos Pensado, Argentina, 2019, 136 min). Romance. Direção: Juan Vera. Com Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán.

Sinopse: Marcos e Ana estão casados há 25 anos e seu relacionamento já não está mais funcionando. Quando seu filho deixa a Argentina para estudar fora, os dois decidem se divorciar. Porém, a vida de solteiro não é tão fácil quanto eles esperavam e Marcos acaba chamando Ana para sair com ele novamente.

Cine Jardins, sala 1: 16h40.

12/02/2019 - Liam Neeson está vingativo e violento no trailer de Vingança a Sangue-Frio Crédito: Divulgação

Vingança a Sangue-Frio

(Cold Pursuit, Reino Unido, 2019, 119 min). Ação. Direção: Hans Petter Moland. Com Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson.

Sinopse: Nels, um tranquilo homem de família, trabalha como motorista de um removedor de neve e vê seu mundo virado de cabeça para baixo quando seu filho é morto por um poderoso traficante de drogas. Impulsionado pelo desejo de vingança e sem nada para perder, ele fará tudo o que por preciso para destruir o cartel.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 8: 12h40 (somente sábado), 13h45 (exceto quinta, sábado e domingo), 13h50 (somente quinta), 17h (somente domingo), 18h10 (somente sábado), 19h15 (exceto quinta, sábado e domingo).

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 17h30, 19h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda).

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h, 19h20, 21h40 (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h45, 16h35.

Cinesercla Linahres, sala 2 (dub.): 14h45, 16h35.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 15h30 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h20 (somente sábado e domingo).

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h55 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h20 (somente sábado), 14h10 (somente quarta), 14h30 (exceto quarta), 16h50 (exceto sábado).

Filme "Capitã Marvel" Crédito: Disney/Divulgação

Capitã Marvel

(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min). Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h15, 21h10 (exceto quarta). Sala 5 (dub.): 18h40. Sala 7 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 20h20 (exceto quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto segunda): 21h. Sala 2 (dub.) (exceto segunda): 18h30, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h20, 21h40 (dub.). Sala 3: 13h30 (dub.), 16h, 18h30 (dub.), 21h (exceto quarta).

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h30 (3D), 18h, 20h30 (3D). Sala 5 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h, 16h40, 19h20, 22h. Sala 5 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h15.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (dub.): 20h45.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h, 21h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h40, 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20, 20h50.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h, 17h (somente quinta e sábado), 17h30 (somente quarta), 17h40 (exceto quarta, quinta e sábado), 19h45 (somente quinta e sábado), 20h15 (somente quarta), 20h30 (exceto quarta, quinta e sábado), 22h30 (somente quinta e sábado). Sala 3 (3D): 12h50 (dub.) (somente quarta), 15h30 (dub.) (somente quarta), 15h50 (dub.) (exceto quarta, sábado e domingo), 15h55 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h40 (dub.) (exceto quarta), 21h30 (exceto quarta). Sala 8: 16h25 (exceto quinta, sábado e domingo), 16h30 (somente quinta), 19h45 (somente domingo), 22h (somente segunda, terça e sexta).

Cinderela Pop Crédito: Galeria Distribuidora





Cinderela Pop

(Brasil, 2019, 95 min). Comédia. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Fernanda Paes Leme, Filipe Bragança.

Sinopse: Cintia Dorella é uma adolescente que descobre uma traição no casamento dos pais. Descrente no amor, ela vai morar na casa da tia e passa a trabalhar como DJ, se tornando a Cinderela Pop. Mas ela não esperava que um príncipe encantado pudesse fazê-la se apaixonar.