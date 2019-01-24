Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 24 a 30 de janeiro

Especial

BTS - Burn The Stage: The Movie Crédito: Divulgação

BTS - World Tour Love Yourself In Seoul

(Coréia Do Sul, 2018, 203 min). Documentário. Com J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim.

Sinopse: Depoimentos e entrevistas exclusivas revelam a longa trajetória da banda coreana BTS, um dos maiores sucessos atuais do K-pop que conseguiu se consolidar como um expoente do gênero na cultura mainstream. Através desses materiais adquirimos uma perspectiva íntima do grupo durante a turnê Wings. Os sonhos, as dificuldades, as paixões e filosofias de cada integrante são expostos ao público.

Cinópolis Moxuara, sala 1: 18h45 (somente sábado).

Cinemark Vitória, sala 2 (somente sábado): 12h30, 15h30, 18h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (somente sábado): 12h30, 15h30, 18h30.





Estreias

Creed 2 Crédito: Divulgação/Warner

Creed II

(EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Steven Caple Jr.. Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.

Sinopse: Adonis Creed saiu mais forte do que nunca de sua luta contra 'Pretty' Ricky Conlan, e segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe, contra toda a desconfiança que acompanha a sombra de seu pai e com o apoio de Rocky. Sua próxima luta não será tão simples, ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo. CONFIRA A CRÍTICA DO FILME Adonis Creed saiu mais forte do que nunca de sua luta contra 'Pretty' Ricky Conlan, e segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe, contra toda a desconfiança que acompanha a sombra de seu pai e com o apoio de Rocky. Sua próxima luta não será tão simples, ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h25, 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h, 16h45, 19h35, 22h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h20 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 7: 14h50 (dub.), 17h40, 20h30 (dub.).

Cinemark Vitória, sala 5: 12h15, 15h10, 18h05, 21h.

Multiplex Araújo, sala 4 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 12h05 (dub.) (somente sábado e domingo), 13h50 (dub.) (exceto sábado e domingo), 15h (dub.) (somente sábado e domingo), 17h (exceto sábado e domingo), 18h (somente sábado e domingo), 20h10 (exceto sábado e domingo), 21h (somente sábado e domingo).

Mahershala Ali como Dr. Donald Shirley e Viggo Mortensen como Tony Vallelonga Crédito: Universal Pictures

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam. CONFIRA A CRÍTICA DO FILME 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cine Jardins, sala 1: 16h55, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h10, 15h50, 18h30, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 7: 15h, 17h50, 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 20h30 (exceto sábado), 21h30 (somente sábado). Sala 7: 16h40.

Assuntos de Família Crédito: IMOVISION

Assuntos de Família

(Manbiki kazoku, Japão, 2019, 121 min). Drama. Direção: Hirokazu Kore-eda. Com Lily Franky, Sakura Andô, Kiki Kirin.

Sinopse: Depois de uma de suas sessões de furtos, Osamu e seu filho se deparam com uma garotinha. A princípio eles relutam em abrigar a menina, mas a esposa de Osamu concorda em cuidar dela depois de saber das dificuldades que enfrenta. Embora a família seja pobre e mal ganhem dinheiro dos pequenos crimes que cometem, eles parecem viver felizes juntos até que um incidente revela segredos escondidos, testando os laços que os unem.

Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h15.

Eu Sou Mais Eu Crédito: IMAGEM FILMES

Eu Sou Mais Eu

(Brasil, 2019, 98 min). Comédia. Direção: Pedro Amorim. Com Kéfera Buchmann, Giovanna Lancellotti, João Côrtes.

Sinopse: Camila Mendes é uma popstar arrogante, que busca o sucesso a todo custo. Prestes a lançar uma nova música, ela é surpreendida em casa pela visita de sua fã número 1, que insiste em tirar uma selfie com ela. O que Camila não esperava era que tal situação a levasse de volta à adolescência, quando sofria bullying de praticamente todos no colégio. Seu único amigo é Cabeça, que tenta ajudá-la a encontrar seu verdadeiro eu, já que só assim conseguirá voltar à sua realidade.

Cinesercla Linhares, sala 2: 14h15, 16h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h15, 16h15.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h30, 16h, 18h30, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h30, 19h30, 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 18h10, 20h20.

Cine Unimed, sala 1: 16h40, 18h50, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h15, 18h10.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h, 14h45, 17h05, 19h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 17h, 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 19h30, 21h30.

Multiplex Araújo, sala 1: 13h30. Sala 5: 19h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h50, 17h15, 19h45, 22h15.

Em Cartaz

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies. CONFIRA A CRÍTICA DO FILME Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h25 (3D), 16h30, 18h35 (3D).

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h20, 16h25 (3D), 18h30, 20h35. Sala 3 (dub.): 14h25, 16h25.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 12h45 (3D), 15h15, 17h35, 20h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 13h, 15h10, 17h20, 19h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h20, 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h, 16h20, 18h35.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 12h20, 14h50, 17h20, 20h. Sala 6 (3D/dub.): 13h20, 15h50, 18h20, 20h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h. Sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h, 17h10, 19h20.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 15h, 19h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h, 19h15.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 14h30, 16h30. Sala 3 (3D/dub.): 17h. Sala 3 (dub.): 13h, 15h, 19h, 21h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h20, 17h20.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 12h, 14h45, 17h30, 20h. Sala 7 (dub.): 19h30. Sala 8 (3D/dub.): 13h, 15h45, 18h15, 20h45.

James McAvoy no filme "Vidro" Crédito: Disney/Divulgação

Vidro

(Glass, EUA, 2019, 130 min). Suspense. Direção: M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy.

Sinopse: Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois. CONFIRA A CRÍTICA DO FILME Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h20, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 19h25 (dub.), 21h50.

Cine Unimed, sala 4: 18h30 (dub.), 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h (dub.), 15h40, 18h20, 21h.

Cinemark Vitória, sala 2: 19h10 (exceto sábado), 21h20 (somente sábado), 22h10 (exceto sábado).

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h20.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto sábado): 14h25. Sala 7: 22h05.

Amigos para Sempre Crédito: California Filmes

Amigos para Sempre

(The Upside, EUA, 2019, 118 min). Drama. Direção: Neil Burger. Com Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman.

Sinopse: Philip é um homem rico que fica tetraplégico, após sofrer um acidente. A situação o deixa desgostoso com a vida, já que está sempre rodeado de enfermeiros e pessoas para ajudá-lo. Até que um dia, durante a seleção de um assistente, ele simpatiza com Dell, um jovem com registro criminal que não tem a menor experiência na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, reencontra o prazer pela vida.

Cinemark Vitória, sala 8: 21h50.

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Sony Pictures Animation

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha. CONFIRA A CRÍTICA DO FILME Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h10, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 16h10, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h, 15h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 12h30, 14h45, 17h05.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 15h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 13h10, 15h45, 18h30, 21h15. Sala 7 (dub.): 12h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 14h40, 16h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 17h45, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 13h15, 16h10, 19h10, 21h50. Sala 5 (dub.): 12h15. Sala 7 (dub.): 14h.

Máquinas Mortais Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Máquinas Mortais

(Mortal Engines, EUA, Nova Zelândia, 2018, 128 min). Ficção científica/ aventura. Direção: Christian Rivers. Com Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving.

Sinopse: Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e para sobreviver as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom (Robert Sheehan) é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h.

A Esposa Crédito: PANDORA FILMES

A Esposa

(The Wife, Suécia, EUA, 2018, 101 min). Drama. Direção: Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons.

Sinopse: Joan Castleman é casada com um homem controlador e que não sabe como cuidar de si mesmo ou de outra pessoa. Ele é um escritor e está prestes a receber um Prêmio Nobel de literatura. Joan, que passou 40 anos ignorando seus talentos literários para valorizar a carreira do marido, decide abandoná-lo.

Cine Jardins, sala 1: 19h20.

04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h, 18h20.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h55.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h, 18h20. Sala 4 (dub.): 16h20.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.): 12h, 14h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h, 15h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 20h20.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h (exceto sábado).

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 15h, 17h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h. Sala 2 (dub.): 17h20.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 17h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 15h30. Sala 5 (3D/dub.): 15h, 17h15.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 11h50 (exceto sábado).

Dragon Ball - Super Broly Crédito: Fox

Dragon Ball Super - Broly

(Japão, 2019, 100 min). Animação/ aventura. Direção: Tatsuya Nagamine. Wendel Bezerra, Alfredo Rollo, Dado Monteiro.

Sinopse: Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinesercla Linhares, sala 2: 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 18h30.

Cinépolis Moxuara, sala 3: 17h15, 19h45, 22h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h50. Sala 2: 21h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 20h40.

Cine Unimed, sala 2: 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h, 17h10, 19h20, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 4: 16h20, 19h, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h20, 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1: 21h30.

Cine São Mateus, sala 1: 21h10.

Cine Ritz Piúma, sala 1: 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h30 (exceto sábado e domingo), 13h35 (somente sábado e domingo), 16h, 18h45, 21h15.

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério do Italiano Crédito: DOWNTOWN FILMES

Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério do Italiano

(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.

Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h.

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho. CONFIRA A CRÍTICA DO FILME Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h10.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 20h35.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 18h15 (exceto sábado), 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (3D/dub.): 20h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 20h50.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 16h (exceto sábado). Sala 3 (3D): 22h25.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 19h20.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 17h20 (exceto sábado).

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. CONFIRA A CRÍTICA DO FILME Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.