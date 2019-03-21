Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 21 a 27 de março

Especial

Batman Crédito: Warner Home Video

Batman

(Reino Unido, EUA, 1989, 125 min). Ação. Direção: Tim Burton. Com Jack Nicholson, Jack Palance, Michael Keaton.

Sinopse: Em Gotham City o milionário Bruce Wayne, que quando jovem teve os pais assassinados por bandidos, resolve combater o crime como Batman, o Homem-Morcego. Mas chega o dia em que o vilão Coringa decide dominar a cidade e se torna um grande desafio para o super-herói.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente terça): 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (somente terça): 20h.

SAO PAULO CADERNO 2 Animação 'Irmão do Jorel' FOTO DIVULGACAO Crédito: Divulgação

Cine Cartoon – Irmão do Jorel – Especial Alucinante

(Brasil, 2019, 88 min.). Animação/ comédia. Direção: Juliano Enrico. Com Melissa Garcia, Andrei Duarte, César Marchetti.

Sinopse: Ainda não é o filme do Irmão do Jorel, mas tem cara de filme. É a celebração da amizade do Irmão do Jorel e da Lara, contada pela primeira vez de maneira integrada, Uma jornada de reencontros, separações e novos reencontros alucinantes.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h, 17h15.

Estreias

Nós Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Nós

(Us, EUA, 2019, 116 min), Terror. Direção: Jordan Peele. Com Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss.

Sinopse: Adelaide e Gabe decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seus próprios duplos.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h20 (somente sábado e domingo), 13h45 (exceto sábado e domingo), 15h15 (somente sábado e domingo), 16h30 (exceto sábado e domingo), 17h50 (somente sábado e domingo), 19h15 (exceto sábado e domingo), 20h30 (somente sábado e domingo), 21h50 (exceto sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 16h20, 18h45 (dub.), 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 17h15, 20h.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h10, 18h25, 20h40.

Multiplex Arújo, sala 2 (dub.): 14h45, 17h, 19h15, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 12h45 (exceto terça), 13h55 (somente terça), 15h20 (exceto terça), 16h35 (somente terça), 17h55 (exceto terça), 19h15 (somente terça), 20h35 (exceto terça), 22h10 (somente terça).

Poderia me Perdoar Crédito: Fox Film do Brasil

Poderia Me Perdoar

(Can You Ever Forgive Me?, 2019, 107 min). Biografia. Direção: Marielle Heller. Com Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells.

Sinopse: Passando por problemas financeiros, a jornalista Lee Israel decide forjar e vender cartas de personalidades já falecidas, um negócio criminoso que dá muito certo. Quando as primeiras suspeitas começam, para não parar de lucrar, ela modifica o esquema e passa a roubar os textos originais de arquivos e bibliotecas.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.

O Retorno de Ben Crédito: Diamond Films

O Retorno de Ben

(Ben Is Back, EUA, 2019, 102 min). Drama. Direção: Peter Hedges. Com Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance.

Sinopse: Ben Burns é um problemático jovem homem que volta para a casa de sua família certa noite de Natal. Sua mãe preocupada, Holly, o recebe com todo amor, porém logo percebe que ele ainda pode trazer perigo para seu lar. Durante 24 horas que podem mudar sua vida para sempre, Holly deve fazer de tudo para impedir que sua família seja destruída.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h40, 21h30.

Cine Jardins, sala 1: 14h40, 21h15.

Suprema Crédito: Diamond Films

Suprema

(On the Basis of Sex, EUA, 2019, 121 min). Drama. Direção: Mimi Leder. Com Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux.

Sinopse: Ruth Bader Ginsburg se formou em direito nas instituições mais prestigiosas do país: Harvard e Columbia, sempre como primeira aluna de sua turma. Mesmo assim, ela enfrentou o machismo dos anos 1950 e 1960 quando tentou encontrar emprego, sendo recusada pelos principais escritórios de advocacia. Na função de professora, ela se especializou em direito relacionado ao gênero, decidindo atacar o Estado norte-americano para derrubar centenas de leis que permitem a discriminação às mulheres.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 19h.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

A Cinco Passos de Você Crédito: PARIS FILMES

A Cinco Passos de Você

(Five Feet Apart, EUA, 2019, 116 min). Romance. Direção: Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias.

Sinopse: Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h05 (dub.), 15h40, 18h20, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h10 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta), 15h50 (dub.), 18h20 (dub.), 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h20, 16h40 (dub.), 19h, 21h20 (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h15, 16h, 18h50, 21h45.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h20 (somente sábado e domingo), 18h40, 21h. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h10, 16h25, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h30, 20h50.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 14h45, 17h, 19h15, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h15 (dub.), 16h (dub.), 18h50 (dub.), 21h30.

Chorar de Rir Crédito: WARNER BROS.

Chorar de Rir

(Brasil, 2019, 103 min). Comédia. Direção: Toniko Melo. Com Leandro Hassum, Monique Alfradique, Otávio Müller.

Sinopse: “Estrela do programa de TV Chorar de Rir” , Nilo Perequê é um grande nome da comédia no país. Quando ganha o prêmio de melhor comediante do ano, o humorista decide mudar radicalmente sua carreira e se dedicar totalmente ao drama, deixando sua família e seu empresário desesperados.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h, 21h25.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 18h30, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 14h05.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 18h40.

Multiplex Araújo, sala 5 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h (somente terça), 16h20 (exceto terça), 17h10 (somente terça), 18h45 (exceto terça), 21h15 (exceto terça).

Alaska Crédito: Alaska

Alaska

(Brasil, 2019, 72 min). Drama. Direção: Pedro Novaes. Com Bela Carrijo, Rafael Sieg, Antonio Zayek.

Sinopse: Anos após se separarem, Ana e Fernando decidem visitar mais uma vez a Chapada dos Veadeiros, que foi cenário de uma intensa história de amor entre os dois. A viagem é uma segunda chance para essa paixão. Mas o tempo passou e eles talvez não sejam mais os mesmos.

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

"Se a Rua Beale Falasse" Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Se a Rua Beale Falasse

(If Beale Street Could Talk, EUA, 2018, 119 min). Drama. Direção: Barry Jenkins. Com KiKi Layne, Stephan James, Regina King.

Sinopse: Baseado no célebre romance de James Baldwin, o filme acompanha Tish, uma grávida do Harlem, que luta para livrar seu marido de uma acusação criminal injusta e de subtextos racistas a tempo de tê-lo em casa para o nascimento de seu bebê.

Cine Jardins, sala 2: 21h10.

Amor Inesperado Crédito: Alpha Filmes Ltda

Amor Inesperado

(El Amor Menos Pensado, Argentina, 2019, 136 min). Romance. Direção: Juan Vera. Com Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán.

Sinopse: Marcos e Ana estão casados há 25 anos e seu relacionamento já não está mais funcionando. Quando seu filho deixa a Argentina para estudar fora, os dois decidem se divorciar. Porém, a vida de solteiro não é tão fácil quanto eles esperavam e Marcos acaba chamando Ana para sair com ele novamente.

Cine Jardins, sala 1: 16h40.

Vingança a Sangue Frio Crédito: PARIS FILMES

Vingança a Sangue-Frio

(Cold Pursuit, Reino Unido, 2019, 119 min). Ação. Direção: Hans Petter Moland. Com Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson.

Sinopse: Nels, um tranquilo homem de família, trabalha como motorista de um removedor de neve e vê seu mundo virado de cabeça para baixo quando seu filho é morto por um poderoso traficante de drogas. Impulsionado pelo desejo de vingança e sem nada para perder, ele fará tudo o que por preciso para destruir o cartel.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h45 (somente sábado e domingo), 14h45 (somente terça), 15h45 (exceto terça, sábado e domingo), 16h50 (somente sábado e domingo), 17h25 (somente terça), 18h30 (exceto terça, sábado e domingo), 21h20 (exceto terça, sábado e domingo), 22h25 (somente sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 21h.

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda).

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 20h. Sala 2 (dub.): 12h30 (3D) (somente sábado e domingo), 14h (exceto sábado e domingo), 16h15 (somente quarta), 16h30 (3D) (exceto sábado e domingo), 19h20 (3D) (somente sábado e domingo), 20h55 (3D) (exceto sábado e domingo).

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 15h, 17h, 19h05.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h10, 19h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h30, 15h20, 17h10.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h45 (somente sábado e domingo), 15h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h20 (somente sábado e domingo), 18h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h50 (somente sábado e domingo), 18h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h20, 17h10, 19h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h45, 16h35.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h20, 17h.

Maligno Crédito: IMAGEM FILMES

Maligno

(The Prodigy, EUA, 2019, 92 min). Terror. Direção: Nicholas McCarthy. Com Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore.

Sinopse: Preocupada com o repentino comportamento estranho e violento de seu filho Miles, Sarah inicia uma investigação por conta própria para entender o que está acontecendo. Mas o que ela descobre é que alguma espécie de força sobrenatural está agindo sobre ele, influenciando, cada vez mais, suas ações.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h30 (exceto terça, sábado e domingo). Sala 2 (somente sábado e domingo): 21h25.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 22h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h55.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (somente terça): 14h.

Filme "Capitã Marvel" Crédito: Disney/Divulgação

Capitã Marvel

(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min). Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 21h (exceto segunda).

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 18h30, 21h. Sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h50 (exceto quarta), 16h40 (exceto quarta), 19h10 (somente quarta), 19h30 (exceto quarta), 22h (somente quarta), 22h15 (exceto quarta). Sala 4 (dub.): 13h, 15h50, 18h40, 21h30. Sala 5 (3D/dub.): 14h30, 17h20, 20h10. Sala 6 (3D): 15h10, 18h, 20h50.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30. Sala 2 (dub.): 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 14h40 (dub.), 17h20 (dub.), 20h. Sala 3: 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h, 18h40, 21h20. Sala 7 (dub.): 15h20, 18h, 20h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h. Sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h25, 16h50 (dub.), 19h15, 21h40 (dub.). Sala 3: 13h30 (dub.), 16h, 18h30 (dub.), 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h15, 17h, 19h45. Sala 2 (3D/dub.): 13h, 15h45, 18h30, 21h20. Sala 3 (3D/dub.): 13h45, 16h30, 19h15, 22h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h30 (somente sábado e domingo), 19h10. Sala 3 (3D/dub.): 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h30 (somente sábado e domingo), 18h20, 21h. Sala 3 (3D): 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 15h45, 18h15, 20h45.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 21h. Sala 3 (3D/dub.): 15h45, 18h15, 20h45.

Multiplex Araújo, sala 3 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (3D/dub.): 14h (somente sábado e domingo), 19h. Sala 4 (dub.): 16h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 14h30, 17h20, 20h10. Sala 2 (3D): 12h20 (somente sábado e domingo), 15h10, 18h, 20h50. Sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h50. Sala 5 (dub.): 13h50, 16h40, 19h30, 22h20. Sala 8 (dub.): 13h, 15h40, 18h30, 21h20.

A Caminho de Casa Crédito: Sony

A Caminho de Casa

(A Dog’s Way Home, EUA, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Charles Martin Smith. Com Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos.

Sinopse: Bella é uma cadelinha especial que vive com Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário em um hospital local. Um dia ela é encontrada pelo Controle de Animais na rua e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. No entanto, Bella, uma cachorra extremamente leal e corajosa, decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para a casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.

Cinemark Vitória, sala 6 (dub.): 12h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinderela Pop Crédito: Galeria Distribuidora

Cinderela Pop

(Brasil, 2019, 95 min). Comédia. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Fernanda Paes Leme, Filipe Bragança.

Sinopse: Cintia Dorella é uma adolescente que descobre uma traição no casamento dos pais. Descrente no amor, ela vai morar na casa da tia e passa a trabalhar como DJ, se tornando a Cinderela Pop. Mas ela não esperava que um príncipe encantado pudesse fazê-la se apaixonar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (exceto quarta, quinta e sexta): 14h.

Cine Unimed, sala 4: 18h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (somente sábado e domingo): 16h20.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (somente sábado e domingo): 14h.

Green Book: O Guia Crédito: Divulgação

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cine Jardins, sala 2: 16h45.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.