Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 2 a 8 de maio

Especial

Ballet Bolshoi: La Sylphide Crédito: Divulgação

Ballet Bolshoi: A Bela Adormecida

(2019, Rússia, 2019, 170 min). Musical. Direção: Ivan Vsevolozhsky.

Sinopse: A princesa Aurora cai sob a maldição da fada malígna Carabosse em seu aniversário de dezesseis anos, caindo em um sono profundo de cem anos. Somente o beijo de um príncipe poderia quebrar o feitiço.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente quinta): 19h30.

Estreias

O Anjo Crédito: Pagu Pictures

O Anjo

(El Ángel, Argentina, Espanha, 2018, 118 min). Direção: Luis Ortega. Com Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego.

Sinopse: Puch está preso há 45 anos, o período mais longo de detenção já registrado na história da Argentina. Durante a adolescência, ele confessou ter cometido onze assassinatos, executado mais de quarenta roubos e uma série de sequestros. Alguns de seus atos criminosos configuraravam-se como uma forma de impressionar Carlos, um amigo íntimo. Quando sua identidade foi revelada para o público, ele ganhou o apelido de "Anjo da Morte", graças aos seus cachos e rosto angelical, tornando-se uma celebridade instantânea no país.

Cine Jardins, sala 1: 16h40, 21h15.

Vidas Duplas Crédito: California Filmes

Vidas Duplas

(Doubles Vies, França, 2018, 107 min). Direção: Olivier Assayas. Com Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne.

Sinopse: Um editor e um autor enfrentam ao mesmo tempo a crise da meia idade, a revolução digital que abala o mercado editorial e imprevistas dificuldades em seus respectivos relacionamentos amorosos.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.

Em Cartaz

Poster de Vingadores: Ultimato Crédito: Disney/divulgação

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub): 13h50, 17h10, 20h30. Sala 2 (3D/dub): 13h20, 16h40, 20h. Sala 3 (dub): 13h, 16h20, 19h40. Sala 4 (dub): 14h20, 17h40, 21h. Sala 5 (dub): 12h30, 15h50, 19h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 13h30, 17h, 20h30. Sala 2: 11h (somente sábado); 14h30, 18h, 21h30. Sala 3: 13h15, 16h45, 20h15, 23h45 (somente sábado). Sala 4: 10h15 (somente sábado); 13h45, 17h15, 20h45. Sala 5 (dub): 10h40 (somente sábado); 14h10; 17h40, 21h10. Sala 6: 15h30, 19h, 22h30 (somente sábado). Sala 7 (dub): 13h, 16h30, 20h, 23h30 (somente sábado).

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h20, 17h40, 21h. Sala 2 (dub): 13h20, 16h40, 20h. Sala 3 (3D/dub): 13h50, 17h10, 20h30.

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/dub): 15h30 (somente quinta, sexta, sábado e domingo). Sala 3 (3D): 13h30 (dub) (somente sábado e domingo), 17h10 (dub), 20h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 15h30 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 19h10. Sala 3 (3D/dub): 13h30 (somente sábado e domingo), 17h10, 20h40.

Cinesystem Vila Velha, sala 2: 14h30 (dub), 18h, 21h30. Sala 3 (3D/dub): 14h, 17h30, 21h. Sala 4 (dub): 15h, 18h30, 22h. Sala 5 (dub): 12h, 15h30, 19h, 22h30. Sala 6 (dub): 13h, 16h30, 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h, 16h45, 20h30. Sala 2 (3D/dub): 11h10 (somente sábado e domingo), 14h45, 18h30, 22h15. Sala 3 (3D/dub): 13h30, 17h15, 21h. Sala 4 (dub): 12h, 15h45, 19h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 18h30 (dub), 22h. Sala 2 (3D): 11h (dub), 14h30, 18h (dub), 21h30. Sala 3: 12h, 15h30 (dub), 19h, 22h30. Sala 4: 13h30 (dub), 17h, 20h30 (dub), 23h59 (somente sexta e sábado).

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h15, 20h40. Sala 2: 18h30 (dub), 21h45. Sala 3 (3D/dub): 15h15, 18h50, 22h15.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub): 12h (exceto sábado), 13h (somente sábado), 15h45 (exceto sábado), 16h45 (somente sábado), 19h30 (exceto sábado), 20h30 (somente sábado). Sala 2 (3D): 12h (somente sábado), 13h (exceto sábado), 15h45 (somente sábado), 16h45 (exceto sábado), 19h30 (somente sábado), 20h30 (exceto sábado), 23h15 (somente sábado). Sala 3 (3D): 15h, 18h45, 22h30. Sala 4 (dub): 13h30, 17h15, 21h. Sala 5 (dub): 14h05, 17h45, 21h30. Sala 6: 14h30 (dub), 18h15, 22h. Sala 8 (3D/dub): 12h30, 16h15, 20h.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 14h05 (dub), 17h45 (dub), 21h30. Sala 2 (3D/dub): 13h30, 17h15 (exceto domingo), 21h (exceto domingo). Cinemark Vitória, sala 3 (3D): 12h30, 16h15, 20h. Sala 4: 15h, 18h45 (exceto segunda), 22h30 (somente sábado e domingo). Sala 5 (3D): 12h, 15h45, 19h30. Sala 6 (3D): 13h (dub), 16h45 (dub), 20h30. Sala 8: 12h (dub) (somente quinta), 14h15 (dub) (somente sábado e domingo), 15h15 (dub) (exceto quinta, sábado e domingo), 15h45 (dub) (somente quinta), 18h (somente sábado e domingo), 21h15 (somente terça, quarta e sexta), 21h45 (somente sábado e domingo).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 14h (3D) (somente sábado e domingo), 17h15, 20h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 14h, 17h30, 21h. Sala 2 (dub.): 16h30, 20h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 13h30, 17h, 20h30.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 14h, 17h30, 21h, 00h20 (somente sábado).

Cena de "O Mau Exemplo de Cameron Post", filme sobre cura gay Crédito: Reprodução/Divulgação

O Mau Exemplo de Cameron Post

(The Miseducation of Cameron Post, EUA, 2018, 91min). Drama. Direção: Desiree Akhavan. Com Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck.

Sinopse: Flagrada pelo namorado transando com a melhor amiga em pleno baile de formatura, Cameron Post é enviada pela tia para um centro religioso que afirma curar jovens atraídos pelo mesmo sexo, mas para se submeter ou não ao suposto tratamento, a adolescente precisa antes descobrir quem é de fato.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Santos de Todos os Gols Crédito: Elo Company

Santos de Todos os Gols

(Brasil, 2019, 85 min). Documentário. Direção: Lina Chamie. Com Pelé.

Sinopse: O gol é o ápice de qualquer partida de futebol que se preze: o momento de euforia máxima esperado por qualquer equipe. E o time do Santos é conhecido por ser o recordista brasileiro que mais balançou as redes até hoje. Neste ensaio, ídolos como Pelé, Robinho e Serginho Chulapa contam como as suas sensações misturaram-se à própria história do Clube nos seus momentos mais importantes dentro e fora de campo.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente quinta): 19h. Sala 8 (exceto quinta, sábado e domingo): 19h.

Minha Obra-Prima Crédito: MARIO CHIERICO

Minha Obra-prima

(Mi Obra Maestra; Espanha, Argentina; 2018; 101min). Comédia. Direção: Gastón Duprat. Com Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo.

Sinopse: Renzo Nervi já foi um pintor bem-sucedido em Buenos Aires, mas hoje não consegue vender um único quadro. Seu amigo Arturo Silva, negociante de obras de arte, faz o possível para valorizar os quadros de Nervi, porém a personalidade arrogante do artista não ajuda nos negócios. Um dia, um acidente inesperado proporciona aos dois uma possibilidade inédita (e ilegal) de ganharem dinheiro dentro do corrupto mercado de obras de arte.

Cine Jardins, sala 2: 17h05.

A Menina e o Leão Crédito: PARIS FILMES

A Menina e o Leão

(Mia et le Lion Blanc, França, Alemanha, África Do Sul, 2019, 97 min). Aventura. Direção: Gilles de Maistre. Com Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.

Sinopse: Mia é uma jovem de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção além de fugir com o leão para salvá-lo.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub) (somente sábado e domingo): 11h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub) (somente sábado e domingo): 11h35.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 11h35 (somente sábado e domingo).

- Foto: Reprodução/Divulgação"/>

A Maldição da Chorona

(The Curse of La Llorona, EUA, 2019, 94 min). Terror. Direção: Michael Chaves. Com Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez.

Sinopse: Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos.

Cinesystem Vila Velha, sala 1 (dub): 21h15.

O Gênio e o Louco Crédito: Voltage Pictures

O Gênio e o Louco

(The Professor And The Madman, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Farhad Safinia. Com Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer.

Sinopse: A história real de dois homens ambiciosos que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo: a criação do Dicionário Oxford. Um deles é o Professor James Murray, que tomou a decisão de iniciar o compilado, em 1857, e o outro é Doutor W.C. Minor, que contribuiu com mais de 10.000 verbetes para o dicionário estando internado em um hospício para criminosos. Os dois têm suas vidas ligadas pela loucura, genialidade e obsessão.

Cine Jardins, sala 1: 18h55.

De Pernas pro Ar 3 Crédito: Divulgação

De Pernas pro Ar 3

(Brasil, 2019, 108 min). Comédia. Direção: Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia.

Sinopse: O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João, que cuida dos filhos Paulinho e Clarinha, de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion. Porém, o surgimento de Leona, uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Cine Unimed, sala 4: 20h.

Cinesystem Vila Velha, sala 1: 14h05, 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 17h45, 20h.

Cinemark Vitória, sala 4: 12h25 (somente quinta), 12h35 (exceto segunda e quinta), 22h30 (exceto sábado, domingo e segunda). Sala 7: 14h, 16h30, 19h05 (exceto quinta), 21h40.

Superação - O Milagre da Fé Crédito: Fox Film do Brasil

Superação - O Milagre da Fé

(Breakthrough, EUA, 2019). Drama. Direção: Roxann Dawson. Com Chrissy Metz, Mike Colter, Topher Grace.

Sinopse: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 13h05.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 12h30, 15h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 13h40, 16h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 12h20. Sala 7: 13h55 (somente sábado e domingo), 14h (exceto sábado e domingo), 16h30, 19h05, 21h45.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 14h.

Filme "Shazam" Crédito: Warner/Divulgação

Shazam!

(EUA, 2019, 132 min). Fantasia. Direção: David F. Sandberg. Com Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.

Sinopse: Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana.

Cinesystem Vila Velha, sala 1 (dub): 16h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub): 22h30.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 11h50 (somente quarta e sexta), 12h20 (somente segunda e terça).

Cena de "Dumbo", que conta a história do elefante voador da Disney Crédito: Reprodução/Instagram @cinemax_cinemas

Dumbo

(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.

Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Cine Jardins, sala 2 (dub) (somente sábado e domingo): 14h55.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 17h40.

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cine Jardins, sala 1 (dub) (somente sábado e domingo): 14h50.