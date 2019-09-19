Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 19 a 25 de setembro

Especial

Festival Kids Cinemark - Madagascar 3

(Madagascar 3: Europe's Most Wanted, EUA, 2012, 93 min). Animação/ aventura. Direção: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon. Com Alexandre Moreno, Felipe Grinnan, Ricardo Juarez.

Sinopse: Os amigos Alex, Marty, Melman, Gloria, rei Julien e os pinguins deixam o continente africano rumo à Europa. Eles vão parar em Mônaco, onde passam a ser perseguidos por uma obcecada agente de controle animal. Em plena fuga, o grupo encontra abrigo em um circo em crise. Logo eles passam a ajudá-lo, iniciando um processo de revitalização que poderá levá-los a uma turnê nos Estados Unidos e, consequentemente, de volta para casa.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 12h (somente domingo).

Cinemark Vitória, sala 6 (dub.): 12h (somente domingo).

Festival Kids Cinemark - Como Treinar Seu Dragão 2

(How to Train Your Dragon 2, EUA, 2014, 103 min). Animação/ aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Rodrigo Lombardi, Jay Baruchel, Cate Blanchett.

Sinopse: Cinco anos após convencer os habitantes de seu vilarejo que os dragões não devem ser combatidos, Soluço convive com seu dragão Fúria da Noite, e estes animais integraram pacificamente a rotina dos moradores da ilha de Berk. Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre uma caverna secreta, onde centenas de novos dragões vivem. O local é protegido por Valka, mãe de Soluço, que foi afastada do filho quando ele ainda era um bebê. Juntos, eles precisarão proteger o mundo que conhecem do perigoso Drago Bludvist, que deseja controlar todos os dragões existentes.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 12h (somente sábado).

Cinemark Vitória, sala 6 (dub.): 12h (somente sábado).

Pré-Estreia

Abominável

(Abominable, EUA, 2019, 97 min). Animação/ aventura. Direção: Jill Culton, Todd Wilderman. Com Chloe Bennet, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor.

Sinopse: Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e o zoólogo Dr. Zara, que querem pegar o Yeti a qualquer custo.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo). Sala 5 (dub.): 15h40 (somente sábado e domingo). Sala 1 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 16h30, 18h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 18h30 (somente sábado e domingo). Sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h30, 16h40.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h30 (somente sábado e domingo). Sala 5 (dub.): 15h45 (somente sábado e domingo).

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h30, 16h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h50, 16h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 14h, 16h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 15h30, 17h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 14h20, 16h10.

Estreias

Rambo: Até o Fim

(Rambo: Last Blood, EUA, 2019, 100 min). Ação. Direção: Adrian Grunberg. Com Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta.

Sinopse: O tempo passou para Rambo, agora ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.) (exceto sábado e domingo): 18h05, 20h30. Sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 19h20, 21h45. Sala 2 (somente sábado e domingo): 19h20 (dub.), 21h45 (dub.), 18h05, 20h30. Sala 2 (exceto sábado e domingo): 14h45 (dub.), 17h10 (dub.), 19h35, 22h.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h15. Sala 3: 13h05 (dub.), 15h30, 17h50 (dub.), 20h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h50, 16h, 18h20, 20h30. Sala 3: 18h50, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h45, 17h15, 19h45, 22h15.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h30 (dub.), 15h30, 17h30 (dub.), 19h30, 21h30. Sala 4: 17h.

Cine Unimed, sala 3: 16h30 (dub.), 18h45 (dub.), 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h30 (somente sábado e domingo), 18h45, 21h.

Midsommar - O Mal Não Espera a Noite

(Midsommar, EUA, 2019, 147 min). Terror. Direção: Ari Aster. Com Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter.

Sinopse: Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo vai se deparar com rituais bizarros de uma adoração pagã.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h15 (dub.), 17h30 (dub.), 20h45.

Cinemark Vitória, sala 2: 14h10, 17h30, 20h50.

Quem Você Pensa que Sou

(Celle que Vous Croyez, França, 2019, 102 min). Drama. Direção: Safy Nebbou. Com Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia.

Sinopse: Desconfiada de seu marido Ludo, Claire Millaud, de 50 anos, decide criar um perfil falso em uma rede social. Lá, ela atende por Clara, uma bela jovem de 24 anos. Alex, amigo do seu marido, é uma das pessoas com a qual o avatar interage. O homem acaba se apaixonando por Clara, enquanto Claire, por trás das telas, também nutre um sentimento de amor por Alex. Apesar de tudo se desenrolar no mundo virtual, as emoções evocadas são bastante reais, e podem trazer complicações para ambos.

Cine Jardins, sala 1: 14h45 (exceto sexta, segunda e terça), 21h15

Depois do Casamento

(After the Wedding, EUA, 2019, 110 min). Drama. Direção: Bart Freundlich. Com Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup.

Sinopse: A gerente de um orfanato em Calcutá, na Índia, luta para manter o estabelecimento funcionando. Desesperada por dinheiro, ela acredita ter encontrado a benfeitora perfeita, dona de empresa multimilionária. Porém, para receber o dinheiro, ela precisa viajar até Nova York e conhecer a mulher por trás da riqueza, em meio a uma pomposa celebração matrimonial. Chegando ao local, a gerente não consegue disfarçar os segredos que a unem ao marido da empresária.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h10, 16h30. Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 21h20.

O Maior Presente - Um Filme Sobre o Perdão

(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Diretor: Juan Manuel Cotelo. Com Santi Rodríguez, Daniel Ruizar, Joe Gómez.

Sinopse: O filme mostra a história de um diretor de cinema que quer dar um final feliz ao seu último filme. Para isso, ele vai em busca de histórias reais de pessoas que, apesar de terem sofrido experiências muito dolorosas, conseguiram dar um final diferente às suas histórias, em que, no lugar de acabarem com vingança, optaram pelo maior presente de todos: o perdão.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 13h20 (somente terça), 16h, 18h30, 21h (exceto terça).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 16h, 18h30, 21h (exceto sábado e domingo).

Em Cartaz

Vai que Cola 2: O Começo

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h20, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h15, 15h25, 17h35, 19h45, 21h50.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h35, 15h45, 18h, 20h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 16h40 (exceto sábado e domingo), 18h45, 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h30 (exceto sábado e domingo), 16h45, 19h, 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 15h10, 17h, 18h50, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 1: 15h10 (exceto sábado e domingo), 17h (exceto sábado e domingo), 18h50, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 14h (exceto sábado e domingo), 16h (exceto sábado e domingo), 17h50, 19h40, 21h30.

Cine Unimed, sala 1: 16h30, 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 18h20, 20h20.

Divaldo - O Mensageiro da Paz

(Brasil, 2019, 119 min). Drama. Direção: Clovis Mello. Com Bruno Garcia, Regiane Alves, Ghilherme Lobo.

Sinopse: Convivendo com a mediunidade desde os quatro anos, Divaldo era rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai. Ao completar 17 anos, o jovem decide usar seu dom para ajudar as pessoas e se muda para Salvador, com o apoio da mãe. Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de Ângelis, ele se torna um dos médiuns mais importantes de todos os tempos.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h20 (exceto sábado e domingo), 22h20.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h30, 16h15 (exceto sábado e domingo).





Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 15h50 (somente sábado e domingo), 18h10 (exceto sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 5: 15h30 (exceto sábado e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h40, 19h10.

Marés

(Brasil, 2019, 84 min). Drama. Direção: João Paulo Procópio. Com Lourinelson Vladmir, Julieta Zarza, Sérgio Sartorio.

Sinopse: Valdo é um fotógrafo muito talentoso que está se separando de esposa, Clara, com quem tem uma filha de três anos. Depois de anos negligenciando o alcoolismo em sua vida, ele se vê em uma situação muito arriscada e percebe que dar continuidade a essa condição significa perder a guarda da filha que tanto ama.

Cinemark Vitória, sala 1: 19h (exceto sábado e domingo).

It - Capítulo 2

(It Chapter Two, EUA, 2019, 165 min). Terror. Direção: Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain.

Sinopse: 27 anos depois dos eventos de "It - A Coisa", Mike percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando Bill, Beverly, Ritchie, Ben e Eddie retornam às suas origens, eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos de suas infâncias, e que repercutem até hoje na vida adulta.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h. Sala 3 (dub.): 20h30 (exceto segunda).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 13h, 16h30, 20h. Sala 8 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h05, 17h50, 21h45. Sala 8 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h30, 18h15, 21h50.

Cinemark Vitória, sala 5 (somente domingo): 12h30, 16h10, 19h45. Sala 5 (somente sábado): 13h40, 17h15, 20h45. Sala 5 (exceto sábado e domingo): 14h55, 18h25, 22h. Sala 6 (dub.) (exceto sábado e domingo): 12h50, 16h30, 20h. Sala 6 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h30, 18h, 21h30. Sala 7 (somente sábado e domingo): 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 17h, 20h20. Sala 6 (dub.): 18h.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h, 17h30, 21h. Sala 3 (dub.): 15h, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h, 17h05, 20h10. Sala 5 (dub.): 19h30.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 17h, 20h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h30 (dub.), 17h45, 21h (dub.). Sala 4: 21h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 20h30.

A Tabacaria

(Der Trafikant, Áustria, Alemanha, 2019, 114 min). Drama. Direção: Nikolaus Leytner. Com Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch.

Sinopse: Um jovem de 17 anos chamado Franz começa a trabalhar como aprendiz em uma tabacaria onde Sigmund Freud é um cliente frequente. Após um tempo, os dois estabelecem uma forte relação de amizade. Certa vez, o jovem se apaixona por uma moça, Anezka, e começa a pedir conselhos amorosos para Freud que, embora seja um renomado psicanalista, confirma que, até mesmo para ele, os mistérios femininos têm uma grande potência. Em meio a uma grave tensão política na Áustria e a ascensão do nazismo, os três personagens se vêem no dilema entre sair do país ou permanecer nele.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.

Corgi: Top Dog

(The Queen's Corgi, Bélgica, 2019, 85 min). Animação. Direção: Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Com Jack Whitehall, Iain McKee, Sheridan Smith.

Sinopse: O corgi Rex foi escolhido como "Top Dog", o cachorro preferido da Rainha. Ele vive cercado de outros cachorros no Palácio de Buckingham, repleto de alimentos finos e outras mordomias. Quando uma visita do presidente Donald Trump à Inglaterra tem desdobramentos negativos graças a Rex, o cachorro abandona o Palácio e se aventura por Londres. No caminho, faz novos amigos no canil e se apaixona por Wanda, uma cadela prometida ao cão mais valente do local. Rex precisará reunir todos os esforços necessários para conquistar o amor da sua vida e voltar aos braços da Rainha.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h30, 14h45. Sala 1 (dub.) (exceto sábado e domingo): 13h30, 15h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h10.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h15.

Yesterday

(Reino Unido, 2019, 117 min). Comédia/ musical. Direção: Danny Boyle. Com Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

Sinopse: Após sofrer um acidente, um cantor-compositor acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h30, 19h.

Cinemark Vitória, sala 8: 16h20, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h40, 16h10, 18h40, 21h10.

Cine Jardins, sala 1: 16h40.

Bacurau

(Brasil, França, 2019, 132 min). Drama/ faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier.

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Cine Jardins, sala 1: 18h50. Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h10.

Era Uma Vez em... Hollywood

(Once Upon A Time...in Hollywood, EUA, 2019, 161 min). Drama. Direção: Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Sinopse: Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 20h40.

Cine Unimed, sala 4: 17h45 (dub.), 20h45.

Nada a Perder 2

(Brasil, 2019, 96 min). Drama. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

Sinopse: Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho: a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia, localizado em São Paulo.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 18h, 20h10.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h, 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 18h, 20h15.

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 18h (exceto segunda).

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h10.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 13h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h, 17h15.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h45.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 19h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h.

Cine Jardins, sala 2: 14h30 (somente sábado e domingo).

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 15h10.

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.