Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 14 a 20 de março

Pré-Estreia

A Cinco Passos de Você Crédito: PARIS FILMES

A Cinco Passos de Você

(Five Feet Apart, EUA, 2019, 116 min). Romance. Direção: Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias.

Sinopse: Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente sábado e domingo): 19h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.) (somente sábado e domingo): 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 15h45 (exceto sábado e domingo).

Estreias

"Se a Rua Beale Falasse" Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Se a Rua Beale Falasse

(If Beale Street Could Talk, EUA, 2018, 119 min). Direção: Barry Jenkins. Com KiKi Layne, Stephan James, Regina King.

Sinopse: Baseado no célebre romance de James Baldwin, o filme acompanha Tish, uma grávida do Harlem, que luta para livrar seu marido de uma acusação criminal injusta e de subtextos racistas a tempo de tê-lo em casa para o nascimento de seu bebê.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Amor Inesperado Crédito: Alpha Filmes Ltda

Amor Inesperado

(El Amor Menos Pensado, Argentina, 2019, 136 min). Romance. Direção: Juan Vera. Com Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán.

Sinopse: Marcos e Ana estão casados há 25 anos e seu relacionamento já não está mais funcionando. Quando seu filho deixa a Argentina para estudar fora, os dois decidem se divorciar. Porém, a vida de solteiro não é tão fácil quanto eles esperavam e Marcos acaba chamando Ana para sair com ele novamente.

Cine Jadins, sala 1: 16h30, 21h15.

Vingança a Sangue Frio Crédito: PARIS FILMES

Vingança a Sangue Frio

(Cold Pursuit, Reino Unido, 2019, 119 min). Ação. Direção: Hans Petter Moland. Com Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson.

Sinopse: Nels, um tranquilo homem de família, trabalha como motorista de um removedor de neve e vê seu mundo virado de cabeça para baixo quando seu filho é morto por um poderoso traficante de drogas. Impulsionado pelo desejo de vingança e sem nada para perder, ele fará tudo o que por preciso para destruir o cartel.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h10, 16h, 18h45, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 15h35.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h30 (dub.), 21h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h (dub.) (somente sábado e domingo), 13h05 (dub.) (exceto sábado e domingo), 15h40 (dub.) (exceto sábado e domingo), 18h20 (dub.) (exceto sábado e domingo), 18h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 21h15.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 17h15, 21h30.

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 18h50.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h, 18h.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 13h05, 15h15, 17h30, 19h50.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h15 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h10, 17h10, 19h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 12h45 (somente sábado e domingo), 15h, 17h15, 19h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h10, 19h10, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h30, 15h20, 17h10.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h. Sala 3 (dub.): 14h45, 16h35, 18h30, 20h20 (exceto sábado e domingo).

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h45, 16h35, 18h30, 20h20 (exceto sábado e domingo). Sala 3 (3D/dub.): 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 12h (3D) (somente sábado e domingo), 14h (exceto sábado e domingo), 14h05 (3D) (somente sábado e domingo), 16h10 (3D) (exceto sábado e domingo), 16h15 (3D) (somente sábado e domingo), 18h30 (3D) (exceto sábado e domingo), 18h35 (3D) (somente sábado e domingo), 20h45 (3D).

Maligno Crédito: IMAGEM FILMES

Maligno

(The Prodigy, EUA, 2019, 92 min). Terror. Direção: Nicholas McCarthy. Com Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore.

Sinopse: Preocupada com o repentino comportamento estranho e violento de seu filho Miles, Sarah inicia uma investigação por conta própria para entender o que está acontecendo. Mas o que ela descobre é que alguma espécie de força sobrenatural está agindo sobre ele, influenciando, cada vez mais, suas ações.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h (dub.), 16h30 (dub.), 21h10 (exceto sábado e domingo), 21h40 (somente sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 19h20 (dub.), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 21h45. Sala 5 (dub.): 18h, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h40, 17h30, 19h20, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 15h10, 17h25, 19h40, 21h50.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 15h30, 19h30.

Em Cartaz

Filme "Capitã Marvel" Crédito: Disney/Divulgação

Capitã Marvel

(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min). Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 14h10 (somente sábado e domingo), 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h30 (somente sábado e domingo), 18h20, 21h. Sala 3 (3D): 20h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h30, 18h20, 21h (somente sábado e domingo). Sala 3 (3D/dub.): 20h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 19h30 (exceto terça), 22h15 (exceto terça). Sala 3 (3D): 13h (dub.), 15h45 (dub.), 18h30 (dub.), 21h20. Sala 4: 13h30 (dub.), 16h15 (dub.), 19h05, 21h50. Sala 5 (3D/dub.): 14h30, 17h20, 20h10. Sala 6 (3D): 15h, 17h50, 20h40.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 16h45 (somente sábado e domingo), 19h, 21h15.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 18h30 (dub.), 21h. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 19h, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 15h (dub.), 17h40 (dub.), 20h20. Sala 2: 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40, 18h20, 21h. Sala 3: 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h, 18h40, 21h20. Sala 4 (dub.): 18h, 20h40. Sala 6: 16h40. Sala 7 (dub.): 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 17h, 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h15, 17h, 19h45, 22h30. Sala 2 (3D/dub.): 13h, 15h50, 18h30, 21h20. Sala 3 (3D/dub.): 13h45, 16h30, 19h15, 22h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h (dub.), 21h25. Sala 2 (3D): 14h25, 16h50 (dub.), 19h15, 21h40 (dub.). Sala 3: 13h30 (dub.), 16h, 18h30 (dub.), 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 15h45, 18h15, 20h45. Sala 4 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 21h. Sala 3 (3D/dub.): 15h45, 18h15, 20h45.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 12h15 (exceto sábado e domingo), 15h, 17h45, 20h30. Sala 2 (3D): 12h45, 15h30, 18h15, 21h. Sala 4 (dub.): 13h15, 16h, 18h45, 21h30. Sala 6: 13h45 (dub.), 16h30 (dub.), 19h15 (dub.), 22h. Sala 8 (3D/dub.): 14h30, 17h15, 20h.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 15h, 17h30, 20h. Sala 3 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h30, 21h50. Sala 4 (3D/dub.): 14h (exceto segunda, terça e quarta), 16h30, 19h, 21h30. Sala 5 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h (dub.), 21h30.

Guerra Fria Crédito: California Filmes

Guerra Fria

(Zimna Wojna, Polônia, Reino Unido, França, 2019, 88 min). Drama/ romance. Direção: Pawel Pawlikowski. Com Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc.

Sinopse: Durante a Guerra Fria entre a Polônia stalinista e a Paris boêmia dos anos 50, um músico amante da liberdade e uma jovem cantora com histórias e temperamentos completamente diferentes vivem um amor impossível.

Cine Jardins, sala 2: 14h40, 21h20.

Diários de Classe Crédito: Igor Souza

Diários de Classe

(Brasil, 2019, 76 min). Documentário. Direção: Maria Carolina da Silva, Igor Souza. Com Vânia Lúcia, Maria José, Tifany.

Sinopse: Em três salas de aula para adultos se destacam três mulheres que têm em comum o desejo de melhorar de vida por meio do estudo. Vânia frequenta as aulas no presídio feminino enquanto acompanha o lento desenrolar de seu confuso processo criminal, a empregada doméstica Maria José todas as noites vai às aulas da Educação de Jovens e Adultos levando junto a filha pequena, e a adolescente transsexual Tifany busca se adaptar à vida em abrigo e ser tratada pelo nome que escolheu, não mais pelo que consta em seus documentos.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

Tito e os Pássaros Crédito: Elo Company

Tito e os Pássaros

(Brasil, 2019, 73 min). Animação. Direção: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias. Com Denise Fraga, Mateus Solano, Matheus Nachtergaele.

Sinopse: O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com seu pai, por achar a cura para uma doença que é contraída após a pessoa tomar um susto.

Cine Jardins, sala 1: 14h50.

A Caminho de Casa Crédito: Sony

A Caminho de Casa

(A Dog’s Way Home, EUA, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Charles Martin Smith. Com Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos.

Sinopse: Bella é uma cadelinha especial que vive com Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário em um hospital local. Um dia ela é encontrada pelo Controle de Animais na rua e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. No entanto, Bella, uma cachorra extremamente leal e corajosa, decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para a casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.

Kinoplex Praia da Casa, sala 6 (dub.): 14h30 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 15h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h30, 15h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 12h50.

Cinderela Pop Crédito: Galeria Distribuidora

Cinderela Pop

(Brasil, 2019, 95 min). Comédia. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Fernanda Paes Leme, Filipe Bragança.

Sinopse: Cintia Dorella é uma adolescente que descobre uma traição no casamento dos pais. Descrente no amor, ela vai morar na casa da tia e passa a trabalhar como DJ, se tornando a Cinderela Pop. Mas ela não esperava que um príncipe encantado pudesse fazê-la se apaixonar.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h50, 18h40.

Cine Unimed, sala 4: 16h50.

Cinemark Vitória, sala 6: 12h55.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h30.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (somente sábado e domingo): 14h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (somente sábado e domingo): 14h10.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (exceto sábado e domingo): 13h.

A Morte te dá Parabéns 2 Crédito: UNIVERSAL PICTURES

A Morte te dá Parabéns 2

(Happy Death Day 2U, EUA, 2019, 100 min). Terror. Direção: Christopher Landon. Com Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharm.

Sinopse: Depois de morrer diversas vezes para quebrar o feitiço temporal que a mantinha presa no dia de seu aniversário, Tree Gelbman olha para o futuro, tentando escrever uma nova história ao lado de Carter. No entanto, quando um experimento científico dá errado, a jovem é forçada a retornar ao fluxo de repetição e, desta vez, morrer não será o bastante para escapar.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 16h30.

Marisa Orth e Miguel Falabella são as principais atrações do filme "Sai de Baixo" Crédito: Reprodução/Instagram

Sai de Baixo - O Filme

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Miguel Falabella, Marisa Orth.

Sinopse: É a volta dos personagens icônicos da série de sucesso da Rede Globo, como Caco, Magda e Ribamar, assim como novos personagens que vão acrescentar à bagunça. Cine Unimed, sala 4: 20h50.

Cafarnaum Crédito: Sony

Cafarnaum

(Capharnaüm, Líbano, França, 2019, 120 min). Drama. Direção: Nadine Labaki. Com Zain Al Rafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera.

Sinopse: Aos doze anos, Zain carrega uma série de responsabilidades: é ele quem cuida de seus irmãos no cortiço em que vive junto com os pais, que estão sempre ausentes graças ao trabalho em uma marcearia. Quando sua irmã de onze é forçada a se casar com um homem mais velho, o menino fica extremamente revoltado e decide deixar a família. Ele passa a viver nas ruas junto aos refugiados e outras crianças que, diferentemente dele, não chegaram lá por conta própria.

Cine Jardins, sala 2: 16h40.

Mahershala Ali como Dr. Donald Shirley e Viggo Mortensen como Tony Vallelonga Crédito: Universal Pictures

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cinemark Vitória, sala 2: 22h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (exceto quarta, quinta e sexta): 13h10.

Cine Jardins, sala 2: 18h55.

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 17h15.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cine Unimed, sala 4: 18h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10.

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.