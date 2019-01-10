Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 10 a 16 de janeiro

Estreias
Homem-Aranha no Aranhaverso
(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.
Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h30. Sala 3 (3D/dub.): 14h10, 18h30.
Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h10, 16h20 (3D), 18h30, 20h40 (3D). Sala 2 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h30, 17h, 19h30, 22h.
Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h20 (dub.), 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h20. Sala 4 (dub.): 13h, 15h20.
Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Cinemark Vitória, sala 3 (3D): 11h10 (dub.) (somente sábado e domingo), 13h50 (dub.), 16h30 (dub.), 19h20 (dub.), 22h (dub.) (exceto sexta sábado e domingo), 22h (somente sexta sábado e domingo). Sala 6 (3D): 12h50 (dub.), 15h30 (dub.), 18h10 (dub.), 20h50 (dub.) (exceto quinta e sexta), 20h50 (somente quinta e sexta).
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h20, 20h40.
Multiplex Araújo, sala 3 (dub.): 15h (3D), 17h30 (3D), 19h15, 21h45. Sala 5 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15.
Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D/dub.): 12h50, 15h30, 18h10, 20h50. Sala 6 (dub.): 11h50, 17h35. Sala 8 (3D/dub.): 13h50, 16h30, 19h10, 21h50.
Máquinas Mortais
(Mortal Engines, EUA, Nova Zelândia, 2018, 128 min). Ficção científica/ aventura. Direção: Christian Rivers. Com Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving.
Sinopse: Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e para sobreviver as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.
Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h20, 20h45.
Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h45.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h40. Sala 5: 21h20.
Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 12h05 (dub.), 15h (dub.), 18h (dub.) (exceto sexta e terça), 18h (somente sexta e terça), 21h.
Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D): 12h20 (dub.), 15h15 (dub.), 18h20 (dub.), 21h10.
A Esposa
(The Wife, Suécia, EUA, 2018, 101 min). Drama. Direção: Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons.
Sinopse: Joan Castleman é casada com um homem controlador e que não sabe como cuidar de si mesmo ou de outra pessoa. Ele é um escritor e está prestes a receber um Prêmio Nobel de literatura. Joan, que passou 40 anos ignorando seus talentos literários para valorizar a carreira do marido, decide abandoná-lo.
Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h15.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h40, 18h50.
O Confeiteiro
(The Cakemaker, Alemanha, Israel, 2018, 105 min). Drama. Direção: Ofir Raul Graizer. Com Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller.
Sinopse: Thomas é um alemão dono de uma confeitaria que viaja para Jerusalém em busca da esposa e filho de Oren, seu amante morto. Ao chegar lá ele começa a trabalhar para a viúva de seu amante, que não tem ideia de que eles compartilham uma tristeza sem nome sobre o mesmo homem.
Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h15.
Em Cartaz
Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet
(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.
Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20, 18h40. Sala 3 (3D/dub.): 16h20.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h, 16h10 (3D), 18h20, 20h30 (3D).
Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.): 13h15, 16h (3D), 18h45 (3D), 21h15 (3D).
Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 12h50, 15h05, 17h15, 19h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 13h30, 16h, 18h30, 21h10.
Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub.): 13h25, 16h, 18h40, 21h20. Sala 8 (dub.): 12h (exceto quinta e domingo), 14h25 (somente domingo), 14h40 (exceto quinta e domingo), 17h20, 17h20 (exceto quinta).
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h, 17h20.
Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 14h30 (3D), 16h45, 19h (3D), 21h15.
Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h20, 17h20.
Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h, 15h45, 18h40, 21h30. Sala 5 (dub.): 12h05, 14h40, 17h25.
Dragon Ball Super - Broly
(Japão, 2019, 100 min). Animação/ aventura. Direção: Tatsuya Nagamine. Wendel Bezerra, Alfredo Rollo, Dado Monteiro.
Sinopse: Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h30, 16h30.
Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h50, 19h. Sala 5 (dub.): 16h20.
Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h30, 17h45, 20h, 22h15.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h, 15h, 19h45.
Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h50, 18h40.
Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 12h (somente quinta), 17h05 (somente quinta), 20h (exceto quinta), 22h20 (exceto quinta).
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h40.
Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 15h, 16h45.
Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 17h15, 19h15.
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 20h05. Sala 7 (dub.): 14h.
Bumblebee
(EUA, 2018, 114 min). Aventura. Direção: Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
Sinopse: 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h30.
Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h50. Sala 4 (dub.): 14h05.
Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h.
Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 17h40.
Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h10, 20h50.
Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 11h20 (somente sábado e domingo), 14h.
Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 15h, 17h15.
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 22h25.
Minha Vida em Marte
(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.
Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.
Cinesercla Linhares, sala 1: 20h50. Sala 2: 18h30.
Cinesercla Montserrat, sala 3: 21h. Sala 4: 18h50.
Cinépolis Moxuara, sala 4: 15h15, 18h, 20h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h55, 22h.
Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40. Sala 5: 14h50, 17h, 19h10.
Cinemark Vitória, sala 4: 12h30 (somente quarta), 15h20, 17h50, 20h15. Sala 7: 16h40, 19h10.
Cine Ritz Perim Center, sala 1: 20h50.
Cine Via Sul, sala 1: 21h15.
Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 19h30, 21h30.
Cine Ritz Piúma, sala 1: 22h.
Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h, 14h45, 17h15, 20h. Sala 7: 16h45, 19h30.
Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério do Italiano
(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.
Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.
Cinesercla Montserrat, sala 5: 14h20.
Cine Jardins, sala 1: 14h55.
Cinépolis Moxuara, sala 4: 12h45.
Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h.
Cinemark Vitória, sala 4 (exceto quarta): 13h.
Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h40.
Cinemark Vila Velha, sala 7 (somente sábado e domingo): 11h30.
Aquaman
(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.
Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.
Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 20h40.
Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h10, 20h50.
Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 14h, 17h15, 20h45.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 17h, 21h50.
Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h30 (dub.), 17h30 (dub.), 20h30.
Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 12h40, 15h50, 19h, 22h10. Sala 7: 21h40.
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 19h40.
Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 18h45.
Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 14h30, 21h15.
Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 19h10.
Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 22h30. Sala 6 (dub.): 14h30, 20h30. Sala 6: 22h.
Infiltrado na Klan
(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.
Sinopse: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.
Cine Jardins, sala 2: 18h50.
O Grinch
(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.
Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.
Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.
Bohemian Rhapsody
(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.
Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.
Cine Jardins, sala 1: 18h45.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 21h.