Confira o faixa a faixa do álbum 'Amor é Isso', de Erasmo Carlos

Erasmo Carlos apresenta inéditas em "Amor É Isso" Crédito: Guto Costa/Divulgação

Depois de uma trilogia em que o rock and roll era o foco principal, Erasmo dedica seu novo álbum ao gênero canção. "Amor É Isso", 31º trabalho do cantor e compositor carioca em 53 anos de carreira fonográfica, retoma a trilha explorada no clássico LP "Carlos, Erasmo", lançado pelo cantor em 1971 e que se tornaria referência fundamental aos artistas da geração da música brasileira do século 21.

Em 12 faixas inéditas, Erasmo abre parcerias com Emicida, Dadi Carvalho, Adriana Calcanhotto, Samuel Rosa e até Tim Maia. E retoma o trabalho com parceiros de outros tempos, como Arnaldo Antunes e Marisa Monte. Há também canções escritas especialmente para ele por Nando Reis e Marcelo Camelo, além da faixa "Não Existe Saudade no Cosmos", de Teago Oliveira, lançada como primeiro single em dezembro. Completando o repertório, três faixas escritas por Erasmo sozinho.

MONTAGEM DO REPERTÓRIO

Em meados do ano passado, Erasmo procurou o diretor artístico Marcus Preto, que o ajudou a buscar repertório inédito, vasculhar rascunhos, pensar em parcerias, separar as melodias que seriam enviadas para os parceiros colocarem letra e as letras que seriam musicadas pelos amigos. Algumas já estavam prontas.

"Estou com um livro com 111 poesias para ser lançado. Pensei em aproveitar muito disso em música, trazendo um novo caminho de linguagem e de comunicação, para não ficar escravo de rimas e essa coisa toda. A ideia inicial desse álbum era de musicar poesia, vi nele uma oportunidade de prevalecer as canções, independentemente do ritmo", conta Erasmo.

Quando o repertório já estava bem encaminhado, Preto foi buscar o produtor musical Pupillo (Nação Zumbi) e os três mergulharam em duas fases de estúdio para realizar as gravações. Levaram com eles um time espetacular de músicos.

Guilherme Monteiro tocou guitarras e violões; Carlos Trilha fez os pianos, teclados e sintetizadores; Bruno Di Lullo e Dadi Carvalho se revezaram nos baixos; e o próprio Pupillo tocou as baterias e percussões. Dando o acabamento final, o violinista Felipe Ventura (da banda Baleia) escreveu e executou os arranjos de cordas. E a dupla Filhos da Judith fez os backing vocais. Um trio de metais foi gravado em São Paulo para dar ainda mais beleza à faixa Novo Sentido, primeira parceria entre Erasmo e Samuel Rosa, do Skank.

A primeira fase de gravações aconteceu em outubro do ano passado. Nela, foram criadas quatro faixas, incluindo "Não Existe Saudade no Cosmos".

Como nem todas as 12 canções que viriam a formar o álbum ainda estavam compostas, a segunda fase de gravações foi marcada para três meses depois, em janeiro de 2018, com a mesma turma.

Confira o faixa a faixa com curiosidades das 12 canções de "Amor É Isso":

1- "Convite para Nascer de Novo" (Marisa Monte/ Dadi/ Erasmo Carlos)

Marisa Monte já havia escrito uma canção com Erasmo: "Mais um na Multidão", do álbum "Pra Falar de Amor" (2001). Nessa nova parceria, os dois agregam Dadi Carvalho, o lendário baixista de bandas como Novos Baianos, A Cor do Som e Tribalistas. Assim que recebeu a gravação de voz e violão feita por Dadi e Marisa, Erasmo sentou com caderno e caneta e escreveu a letra, uma de suas mais afiadas dos últimos anos. O clima intenso da gravação remete aos tempos de "Carlos, Erasmo", o antológico LP criado por ele em 1971.

2- "Sol da Barra" (Marcelo Camelo)

O vocalista da banda Los Hermanos fez a canção inteira, inspirado na praia em que Erasmo mora, na Barra da Tijuca. "Domingo eu vou na praia da Barra ver o sol nascer de manhã/ Saber do mar onde andam meus amores/ Nas luzes da cidade ver o olhar da juventude renovar meus sonhos/ Tentar desentender o que eu já entendi", diz o refrão. Marcelo participa da faixa assobiando. Uma curiosidade: Erasmo foi o primeiro artista a gravar uma canção de Marcelo Camelo. Também escrita especialmente para ele, "Pra Falar de Amor" batizou o álbum que Erasmo lançou em 2001, quando Los Hermanos tinha somente quatro anos de vida.

3- "Termos e Condições" (Erasmo Carlos/ Emicida) - feat. Emicida

A parceria de Erasmo com o rapper paulista Emicida rendeu duas canções. A primeira, "Abre Alas do Verão", foi feita especialmente para Gal Costa e vai estar no próximo álbum da cantora. A segunda é "Termos e Condições", sobre as desvantagens do nosso mundo tão tecnológico, que Erasmo gravou com a participação do próprio Emicida. Uma curiosidade: os dois parceiros não se conheciam pessoalmente até o dia da gravação dessa faixa. Toda a troca de letras e melodias foi feita por meio de Marcus Preto, diretor artístico tanto do álbum de Erasmo quanto do de Gal. "Sua simpatia é instantânea e contagiante. Seu discurso sobre os problemas contemporâneos e possibilidades sociais se tornam mais críveis para nós quando desfrutamos sua elogiável humildade e simplicidade", conta Erasmo sobre o rapper.

4- "Minha Âncora" (Nando Reis)

Presente de Nando Reis. Parceiro de Erasmo desde o álbum "Rock 'n' Roll" (2009), o ex-titã fez letra e música. "Minha Âncora" é pedido de perdão em forma de canção de amor e tem tudo para se tornar um hit, como Nando bem sabe fazer: "Eu andei distante/ Viajei, me perdi/ Sem a minha âncora/ Uma ventania me levou embora/ Pra longe de ti". A gravação tem um leve clima de soul music, bem ao gosto de Erasmo.

5- "Novo Sentido" (Samuel Rosa/ Erasmo Carlos)

Primeira parceria com o líder do Skank. Samuel enviou uma gravação com a melodia, a harmonia e muitas ideias de arranjo. Erasmo fez questão de manter a maior parte delas, sobretudo para o naipe de sopros. A letra é uma adaptação de um dos poemas do livro inédito de Erasmo. "Deixa estar, meu amor, que eu não preciso de luz pra ver-te nua/ Teus contornos sei de cor/ No breu retinto da paisagem/ Te enxergo bem melhor."

6- "Amor É Isso" (Erasmo Carlos)

A música que batiza o disco é composição solitária de Erasmo. E foi, por muito tempo, chamada pelo autor de minha música do Zé Ramalho. Esse espírito bobdylaniano foi mantido e está presente na versão final da faixa. Mas o que é o amor, afinal? "Uma alegria de luz, o orgasmo da arte/ Um sonho, uma ardência na alma, uma dor, uma sorte/ Mais que uma oferta egoísta e possessiva/ Uma canção de ninar em carne viva."

7- "Seu Sim" (Adriana Calcanhotto/ Erasmo Carlos)

A relação de Erasmo com Adriana Calcanhotto ficou mais próxima quando os dois regravaram em dueto a canção "Do Fundo do meu Coração", parceria dele com Roberto Carlos, no álbum "É Preciso Saber Viver" (1996). Quando começou a trabalhar o repertório do disco novo, Erasmo enviou um de seus 111 poemas para a compositora gaúcha musicar. Escolheu o mais amoroso de todos. E a própria Adriana afirmou que fez a melodia completamente influenciada por Erasmo Carlos. Vivendo atualmente em Portugal, a cantora estava em plena temporada carioca quando a música foi gravada. Fez uma participação especial na faixa, tocando seu inconfundível violão de náilon.

8- "Acareação Existencial" (Erasmo Carlos)

Música e letra escritas por Erasmo sozinho. É um rock típico da obra do compositor, em que ele dialoga com a própria Vida: "Vem, vida minha/ Mostre-me teu caminho para que eu te siga/ Diga-me como és/ Para que eu te absorva e te unifique/ Definitivamente a mim".

9- "Novo Love (New Love)" (Tim Maia/ Roger Bruno - versão: Erasmo Carlos)

Primeira parceria do Tremendão com Tim Maia, amigo desde a juventude na Tijuca, antes mesmo dos dois artistas se profissionalizarem, no começo dos anos 1960. Erasmo escreveu uma letra em português para "New Love", faixa lançada por Tim em seu LP de 1973 originalmente em inglês. Gravar essa canção era um desejo antigo de Erasmo, que tem uma relação afetiva especial com a versão de Tim e seu universo bossa nova. O arranjo acentua o clima "anos 60" da gravação original, remetendo aos conjuntos vocais muito em voga naquele período, como Os Cariocas.

10- "Parece que Foi Hoje" (Erasmo Carlos/ Arnaldo Antunes)

Parceiro de Erasmo em álbuns anteriores, Arnaldo Antunes não poderia ficar de fora de "Amor É Isso". Erasmo enviou uma melodia ao violão e rapidamente recebeu a letra de volta, com a habitual qualidade da obra do ex-titã.

11- "Não Existe Saudade no Cosmos" (Teago Oliveira)

Primeiro single do álbum, lançado em dezembro do ano passado. A composição do jovem compositor baiano Teago Oliveira, vocalista da banda Maglore, conquistou Erasmo já na primeira audição. "Ouvi a música e pensei comigo mesmo: o Teago é meu companheiro de imaginação, pois o Cosmos que eu imagino é igual ao dele, um lugar onde não existe saudade porque o amor é constante", diz.

12 - "Pagar para Viver" (Erasmo Carlos)

Música e letra escritas pelo próprio Erasmo - na verdade, outro poema musicado dentre os 111 do livro que virá. Cantiga de amor que remete aos trovadores e, mais tarde, aos seresteiros. A letra é em segunda pessoa: "O afeto que me deste/ Acordou as madrugadas/ Tantos ais que sussurraste/ Fez-se grito em teu silêncio/ Renasci no teu carinho/ Encantado em teu poder/ É tanto amor que eu deveria/ Pagar para viver".

SERVIÇO

Erasmo Carlos - "Amor É Isso"

Faixas: 12

Gravadora: Som Livre