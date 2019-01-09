Com fim do "Vídeo Show", Globo exibirá especial de "A Grande Família"

"A Grande Família" estreou em 2001 na Globo e saiu do ar em setembro de 2014 Crédito: Raphael Dias/Globo

Com o encerramento do programa Vídeo Show, após 35 anos no ar, a Globo anunciou nesta terça-feira (8) algumas mudanças em sua programação a partir da próxima semana. Além de alterações no horário, o especial "Álbum da Grande Família" entrará para a grade.

O Vídeo Show se despedirá da programação na sexta-feira (11) e, para preencher o horário, a emissora transmitirá mais cedo, às 14h, a Sessão da Tarde, entre os dias 14 e 18 de janeiro. Na sequência, serão transmitidos os últimos capítulos de "Belíssima" e os iniciais de "Cordel Encantado".

A partir do dia 21, outras mudanças já ocorrerão na grade da emissora. O jornal local, transmitido a partir das 6h, ganhará mais tempo, até as 8h. Já o Bom Dia Brasil será das 8h às 9h, e Mais Você começará dez minutos mais cedo, às 9h. À tarde, entrará na programação o "Álbum da Grande Família", após a Sessão da Tarde, seguido por "Cordel Encantado".