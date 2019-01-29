29/01/2019 - Clipe de O Rappa é recriado em homenagem a Marcelo Yuka Crédito: Reprodução/Youtube

Para homenagear o músico Marcelo Yuka, morto no dia 18 de janeiro, aos 53, Luciano Vidigal, diretor do grupo Nós do Morro, e seu parceiro Fernando Barcellos recriaram o clipe "Minha Alma (A Paz que Eu Não Quero", lançado pelo grupo O Rappa há 20 anos.

Para tanto, chamaram o ator Ramon Francisco, que interpretou o garotinho Gigante no clipe original, dirigido por Kátia Lund e Breno Silveira -e do qual Vidigal foi assistente de direção.





Na nova versão, Ramon narra a letra composta por Yuka, acompanhado de uma versão instrumental da música. As cenas são intercaladas com imagens do clipe original.





Desde que participou do clipe, o ator participou do filme "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles (codirigido por Lund), teve papéis em "Malhação" e na série "Sob Pressão", além de integrar montagens do Nós do Morro.





Ex-baterista, ex-letrista e fundador do grupo O Rappa, Yuka morreu no Rio, após ter sofrido um AVC isquêmico. Ele estava em coma induzido havia duas semanas, quando seu estado de saúde se agravou.



