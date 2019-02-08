Clipe de Anitta e Kevinho, "Terremoto" desbanca "Jenifer" na web

O clipe da música "Terremoto", de Anitta e Kevinho, ultrapassou o de "Jenifer", de Gabriel Diniz, do topo da lista semanal de músicas mais ouvidas no YouTube.
O clipe de Diniz, uma das músicas do verão, chegou ao primeiro posto no início de janeiro e de lá foi derrubada apenas nesta semana.
O vídeo de "Terremoto" foi lançado na sexta-feira (1º) e até a manhã desta quinta tinha mais de 27 milhões de visualizações.
No Spotify, a música também está no topo das mais ouvidas, seguida de "Atrasadinha", de Felipe Araújo e Ferrugem. Na lista desta quinta, "Jenifer" aparece apenas em sétimo lugar.