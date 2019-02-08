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"Terremoto"

Clipe de Anitta e Kevinho, "Terremoto" desbanca "Jenifer" na web

O clipe de "Terremoto", hit de Anitta e Kevinho, encabeçou o ranking semanal do YouTube

Publicado em 

08 fev 2019 às 11:10

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 11:10

Anitta e Kevinho em cena de "Terremoto", novo clipe da parceria musical dos dois Crédito: Reprodução/YouTube Anitta
O clipe da música "Terremoto", de Anitta e Kevinho, ultrapassou o de "Jenifer", de Gabriel Diniz, do topo da lista semanal de músicas mais ouvidas no YouTube. 
O clipe de Diniz, uma das músicas do verão, chegou ao primeiro posto no início de janeiro e de lá foi derrubada apenas nesta semana.
O vídeo de "Terremoto" foi lançado na sexta-feira (1º) e até a manhã desta quinta tinha mais de 27 milhões de visualizações. 
No Spotify, a música também está no topo das mais ouvidas, seguida de "Atrasadinha", de Felipe Araújo e Ferrugem. Na lista desta quinta, "Jenifer" aparece apenas em sétimo lugar.

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