Clipe de Anitta e Kevinho, "Terremoto" desbanca "Jenifer" na web

Anitta e Kevinho em cena de "Terremoto", novo clipe da parceria musical dos dois Crédito: Reprodução/YouTube Anitta

O clipe da música "Terremoto", de Anitta e Kevinho, ultrapassou o de "Jenifer", de Gabriel Diniz, do topo da lista semanal de músicas mais ouvidas no YouTube.

O clipe de Diniz, uma das músicas do verão, chegou ao primeiro posto no início de janeiro e de lá foi derrubada apenas nesta semana.

O vídeo de "Terremoto" foi lançado na sexta-feira (1º) e até a manhã desta quinta tinha mais de 27 milhões de visualizações.