Claudia Leitte estreia a nova temporada de "Vamos Tocar"

A cada início do "Vamos Tocar", atração que estreou sua quinta temporada nesta quinta-feira (23), no Canal Bis, o saxofonista e compositor Léo Gandelman e seu convidado do dia estendem as palmas das mãos em direção à câmera. O gesto nasceu na gravação do primeiro programa, há cinco anos, quando ele e o diretor tiveram a ideia de mostrar a linha da vida. Virou o mote do programa.

Tendo em vista o conceito do "Vamos Tocar", trazer nomes de diferentes vertentes da música popular brasileira, para performances à vontade, com improvisos, como todo músico preza, é possível imaginar também que, ao estender as mãos, os artistas se rendem ao inusitado, ao diferente. "A ideia não é reproduzir o que o cantor já faz em seu trabalho habitual. É criar, tocar juntos. Música viva, feita na hora. E, com isso, criar um álbum de memórias da música brasileira", diz Gandelman, em entrevista.

A cantora Claudia Leitte Crédito: Reprodução/Instagram

No programa de abertura dessa temporada, a convidada é a cantora Claudia Leitte. Com Gandelman no sax e os músicos de Eduardo Farias (piano), André Vasconcellos (baixo) e Serginho Machado (bateria) - banda fixa da atração - ela interpretou "Você Não Entende Nada" (Caetano Veloso), "O Bêbado e a Equilibrista" (João Bosco e Aldir Blanc), "Anunciação" (Alceu Valença) e "Amor Perfeito" (Michael Sullivan, Paulo Massadas, Lincoln Olivetti e Robson Jorge), música lançada por Roberto Carlos em 1986 e que Claudia gravou em ritmo de axé no começo dos anos 2000, quando ainda fazia parte da banda Babado Novo.

"Fizemos um arranjo totalmente novo. Inclusive, é diferente da gravação original do Roberto, na qual eu toquei", diz Gandelman, que perdeu a conta de quantas gravações já participou. "Parei de contar nas mil e tantas."

Além de Claudia Leitte, "Vamos Tocar", em dez episódios, receberá Zizi Possi, Banda Black Rio, Ana Cañas, Paula Lima, André Mehmari, Roberta Campos, Lobão e Simoninha. A escolha dos convidados, nesta temporada, foi guiada pela questão territorial. Ao contrário das edições anteriores, gravadas no estúdio que Gandelman tem em sua casa no Rio de Janeiro, essa, por conta dos protocolos da covid, foi transferida para São Paulo.

NOVIDADES

O estúdio escolhido foi o Trama NaCena, do produtor musical João Marcello Bôscoli. "Meu estúdio é muito bem montado, mas é pequeno. Seria impossível fazer distanciamento social. O Trama é enorme, praticamente um estádio. Lá, eles são sommeliers de equipamentos, teclados, microfones históricos. Foi um prêmio gravar lá", afirma Gandelman.

Outra presença cara a Gandelman foi a da cantora Zizi Possi. Juntos, eles interpretaram canções como "Lanterna dos Afogados", de Herbert Vianna, e "Tudo Bem", de Lulu Santos. Com Ana Cañas, com quem ele nunca havia trabalhado, o repertório passou por Belchior ("Sujeito de Sorte") e Nando Reis ("Pra Você Guardei o Amor").