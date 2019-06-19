Clarice Falcão lança novo álbum inspirado em dilemas emocionais

Clarice Falcão é conhecida pelo humor, com certas doses de ironia. Mas em seu novo álbum “Tem Conserto”, a atriz, cantora e compositora decidiu se despir das máscaras e olhar para suas questões mais profundas de forma escancarada e verdadeira. Para compor as nove faixas do seu terceiro álbum, Clarice buscou suas experiências pessoais com ansiedade, depressão e distúrbios que enfrenta desde a adolescência.

“As primeiras músicas que eu fiz, eu não fiz pensando em mim, mas quando fui ver, vi que era sobre isso que estava falando, mesmo que não seja consciente. É muito difícil falar sobre essas questões porque nosso instinto é esconder. Ainda mais hoje em dia com Instagram, Facebook, em que a vida de todo mundo é muito legal, todo mundo está em seu melhor momento, isso só faz as pessoas se sentirem ainda mais sozinhas. É importante começar a falar sobre essas questões e a se mostrar”, diz a cantora e compositora em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

“Tem Conserto” é o terceiro álbum de Clarice, depois de um hiato de três anos após lançar “Problema Meu” (2016). A faixa de abertura do novo disco “Minha Cabeça” já mostra um pouco dessa vulnerabilidade que a cantora não esconde. “Minha cabeça não é flor que se cheire/ Não é minha parceira/ Não faz nada que eu peço”, canta deixando à mostra sua ansiedade e seu combate aos próprios demônios internos.

“Agora eu consigo me mostrar mais vulnerável. Isso vem da maturidade e da organização emocional para entender a minha própria cabeça. Há alguns anos eu não conseguiria fazer uma música sobre minha cabeça porque eu não a entendia. Agora consigo compreender o q estou passando e o que eu passei. Um olhar de fora que quando você está no meio do furacão, em uma crise de ansiedade, de mania, de depressão, você não consegue entender”, explica.

OTIMISTA

Canção que dá título ao álbum, “Tem Conserto” mostra um olhar otimista apesar dos pesares. Mesmo em meio ao caos de sentimentos, Clarice acredita que é possível reverter a situação, mesmo com as dificuldades. “Acho que o disco é muito pesado em alguns sentidos, ele é muito honesto, mas eu queria muito que não virasse uma ode à tristeza e a depressão, que tivesse uma mensagem e esperança. ‘Tem Conserto’ é a última música que compus, mas é uma canção necessária, porque senão seria só uma análise, um retrato sem uma conclusão. Então, acho que essa música talvez seja a mais importante do disco. Queria muito que essa fosse a mensagem, de procurar ajuda quando necessário, de acreditar que tem como melhorar”.

ELETRÔNICA

Diferente dos seus outros trabalhos, o novo álbum traz influências eletrônicas, gênero que Clarice começou a se aprofundar nos últimos três anos. Produzido por Lucas de Paiva, que já trabalhou ao lado de Silva, Alice Caymmi e Mahmundi, a dupla passou dias desbravando as possibilidades transformando para os desabafos emocionais da cantora.

“Eu gostava de eletrônico quando era adolescente. Era muito apaixonada por Björk, eu tinha até um fotolog sobre ela. Aí voltei a ouvir esse som. Existe um preconceito de que é tudo igual, mas a cena é muito legal e está muito forte em São Paulo e no Rio de Janeiro. E existe também um fator político muito presente. Aí chamei o Lucas e gravamos tudo na minha casa. Nesse disco os arranjos e letras são quase um dueto, ouvia um arranjo, uma batida e aí às vezes tinha que recompor a música. Foi um processo apaixonante e devido ao tema do álbum foi muito essencial fazer em casa”, reflete Clarice.

- Foto: Chevalier de Pas/Divulgação"/> TEM CONSERTO

Clarice Falcão. Chevalier de Pas. 9 faixas. Já disponível nas principais plataformas de streaming.