Circo chega a Cariacica com réplica do Bumblebee no picadeiro

Palhaços, acrobatas, mágicos, malabaristas e o famoso globo da morte, com capacidade para até cinco motos, esperam o capixaba no picadeiro do Circo Maximus. Com a tenda montada no estacionamento do Shopping Moxuara, em Cariacica, a trupe chega com uma atração inédita: uma réplica do transformer Bumblebee, em apresentação exclusiva.
O espetáculo completo dura em torno de 90 minutos e acontece, de segunda a sexta-feira, às 20h; e aos sábados, domingos e feriados em três sessões: 16h, 18h, e 20h. Os ingressos variam de R$ 15 a R$ 40 e podem ser adquiridos no local.
Serviço:
Circo Maximus
Quando: de segunda a sexta-feira, às 20h; e aos sábados, domingos e feriados: às 16, 18h e 20h.
Onde: estacionamento do Shopping Moxuara (avenida Mario Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica).
Ingressos:
Áreas comuns: R$ 15 (crianças) e R$ 30 (adultos);
Área vip: R$ 30 (crianças) e R$ 40 (adultos).
Informações: (27) 3422-2600.