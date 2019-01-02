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Cinema

Cinema: confira os filmes mais aguardados de 2019

Novo "Vingadores", remake de "O Rei Leão", "Capitã Marvel" e "Vidro" estão na lista de estreias deste ano

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 22:24

Rafael Braz

Rafael Braz

Publicado em 

01 jan 2019 às 22:24
Live-action de 'O Rei Leão' estreia em julho de 2019 Crédito: Twitter/Disney
Você, leitor, não sabe o sacrifício que foi selecionar os filmes que estão nesta matéria como os mais esperados de 2019. É claro que existem muitos filmes aguardados para o ano que começou – tivemos que deixar alguns de fora, mas isso não significa que ele seja pior do que os que estão por aqui, ok?
Por exemplo:
a maioria dos filmes das férias, exceção feita a “Vidro”, de M. Night Shyamalan, estão de fora pelo simples fato de já terem sido foco em outra matéria recente
. Já “Homem-Aranha: Longe de Casa”, segunda aventura solo da nova fase do Cabeça de teia, ficou de fora porque “Capitã Marvel” e “Vingadores: Ultimato” devem ser mais importantes para o Universo Cinematográfico Marvel. Também ficaram de fora “Shazam”, “X-Men: Fênix Negra”, “Godzilla: O Rei dos Monstros”, o “Alladin” de Guy Ritchie... e por aí vai. Mas vamos falar dos que estão na lista, né?
O já citado “Vidro” abre a lista para dar fim à trilogia iniciada em “Corpo Fechado” (2000). A expectativa é de um filme de herói diferente, mais pé no chão. Seria o auge da volta por cima do diretor.
"Capitã Marvel" estreia em 7 de março Crédito: Entertainment Weekly
“Capitã Marvel” chega em 7 de março, um mês e meio antes do aguardadíssimo “Vingadores: Ultimato”, que estreia em 24 de abril. Março também terá “Nós”, de Jordan Peele, diretor e roteirista do premiado “Corra!”, filme sensação de 2017.
Maio tem “John Wick: capítulo terceiro”, que continua um dos universos mais legais do cinema atual: o dos assassinos e suas regras.
Junho e julho marcam o verão americano, que chega cheio de lançamentos também por aqui. “Turma da Mônica: Laços”, que adapta a excelente graphic novel da turminha, estreia em 27 de junho, uma semana antes de “Toy Story 4”, que promete emocionar crianças e marmanjos.
Julho, por sua vez, tem a nova versão de “O Rei Leão” no dia 18. Se o trailer já causou comoção, imagina o filme dirigido por Jon Favreau (“Mogli: O Menino Lobo”, o “Mogli” bom, não aquele da Netflix).
O ano ainda terá a continuação de “It: A Coisa” (5 de setembro), filme que continua a adaptação da obra de Stephen King; “Coringa” (9 de outubro), com Joaquin Phoenix vivendo o icônico vilão do Batman; “Rocketman” (31 de maio), biografia de Elton John que promete repetir o fenômeno “Bohemian Rhapsody”; e “Once Upon a Time in Hollywood”, o novo de Quentin Tarantino.
Acha que acabou? Ainda tem “Frozen 2” e um novo “Star Wars”. Confira abaixo a nossa lista. Bons filmes.
"Turma da Mônica: Laços" estreia no dia 27 de junho Crédito: Divulgação
Trilogia
“Vidro” encerra a trilogia iniciada por M. Night Shyamalan com “Corpo Fechado” (2000). Continuação direta do bom “Fragmentado”. Estreia 17 de janeiro.
Heroína
“Capitã Marvel”, o primeiro filme solo de uma mulher da Marvel, mostrará qual será a ligação da personagem com os Vingadores. Em 7 de março.
Amizade
Adaptação da ótima graphic novel “Laços”, o filme de mesmo nome leva à tela uma aventura da Turma da Mônica. Estreia em 27 de junho.
E aí!?
O que aconteceu com aquele bando de heróis ao fim do terceiro “Vingadores”? Como derrotar Thanos? Só saberemos em 25 de abril.
Tarantino
“Once Upon a Time in Hollywood”, de Tarantino, tem Brad Pitt e Leonardo DiCaprio em drama sobre cinema e Charles Manson. Em 8 de agosto.
Suspense
Jordan Peele, do premiado “Corra!”, promete voltar mais bizarro e assustador em “Nós”, filme que tem estreia prevista para 21 de março.
Parte 2
Achou que não ia ter mais o palhaço Pennywise? Achou errado! “It – Parte 2” traz a galera adulta, mas ainda às voltas com o palhaço. Em 5 de setembro.
Biografia
“Rocketman”, biografia de Elton John, estreia em 31 de maio com Taron Egerton como o músico. Será um novo “Bohemian Rhapsody”? Isso seria bom?
HA! HA! HA!
Joaquin Phoenix estrela “Coringa”, filme sobre o clássico vilão, com a dura tarefa de nos fazer esquecer Jared Leto como o personagem. Em 4 de outubro.
Ação
“John Wick” conseguiu, de mansinho, tornar-se a melhor franquia de ação do cinema. Com universo expandido, o terceiro filme chega em 17 de maio.
“Let it go, let it go”
Sim! Para o desespero dos pais, vai ter mais “Frozen” em 2019 e com mais músicas inéditas. Anna e Elsa voltam em 27 de novembro.
Blockbuster
Pouco se sabe de “Star Wars: Episódio IX” até agora, mas não aguentamos de ansiedade. Dirigido por J. J. Abrams, estreia em 19 de dezembro.

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