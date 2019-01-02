Cinema: confira os filmes mais aguardados de 2019

Live-action de 'O Rei Leão' estreia em julho de 2019 Crédito: Twitter/Disney

Você, leitor, não sabe o sacrifício que foi selecionar os filmes que estão nesta matéria como os mais esperados de 2019. É claro que existem muitos filmes aguardados para o ano que começou – tivemos que deixar alguns de fora, mas isso não significa que ele seja pior do que os que estão por aqui, ok?

Por exemplo:

. Já “Homem-Aranha: Longe de Casa”, segunda aventura solo da nova fase do Cabeça de teia, ficou de fora porque “Capitã Marvel” e “Vingadores: Ultimato” devem ser mais importantes para o Universo Cinematográfico Marvel. Também ficaram de fora “Shazam”, “X-Men: Fênix Negra”, “Godzilla: O Rei dos Monstros”, o “Alladin” de Guy Ritchie... e por aí vai. Mas vamos falar dos que estão na lista, né?

O já citado “Vidro” abre a lista para dar fim à trilogia iniciada em “Corpo Fechado” (2000). A expectativa é de um filme de herói diferente, mais pé no chão. Seria o auge da volta por cima do diretor.

"Capitã Marvel" estreia em 7 de março Crédito: Entertainment Weekly

“Capitã Marvel” chega em 7 de março, um mês e meio antes do aguardadíssimo “Vingadores: Ultimato”, que estreia em 24 de abril. Março também terá “Nós”, de Jordan Peele, diretor e roteirista do premiado “Corra!”, filme sensação de 2017.

Maio tem “John Wick: capítulo terceiro”, que continua um dos universos mais legais do cinema atual: o dos assassinos e suas regras.

Junho e julho marcam o verão americano, que chega cheio de lançamentos também por aqui. “Turma da Mônica: Laços”, que adapta a excelente graphic novel da turminha, estreia em 27 de junho, uma semana antes de “Toy Story 4”, que promete emocionar crianças e marmanjos.

Julho, por sua vez, tem a nova versão de “O Rei Leão” no dia 18. Se o trailer já causou comoção, imagina o filme dirigido por Jon Favreau (“Mogli: O Menino Lobo”, o “Mogli” bom, não aquele da Netflix).

O ano ainda terá a continuação de “It: A Coisa” (5 de setembro), filme que continua a adaptação da obra de Stephen King; “Coringa” (9 de outubro), com Joaquin Phoenix vivendo o icônico vilão do Batman; “Rocketman” (31 de maio), biografia de Elton John que promete repetir o fenômeno “Bohemian Rhapsody”; e “Once Upon a Time in Hollywood”, o novo de Quentin Tarantino.

Acha que acabou? Ainda tem “Frozen 2” e um novo “Star Wars”. Confira abaixo a nossa lista. Bons filmes.

"Turma da Mônica: Laços" estreia no dia 27 de junho Crédito: Divulgação

Trilogia

“Vidro” encerra a trilogia iniciada por M. Night Shyamalan com “Corpo Fechado” (2000). Continuação direta do bom “Fragmentado”. Estreia 17 de janeiro.

Heroína

“Capitã Marvel”, o primeiro filme solo de uma mulher da Marvel, mostrará qual será a ligação da personagem com os Vingadores. Em 7 de março.

Amizade

Adaptação da ótima graphic novel “Laços”, o filme de mesmo nome leva à tela uma aventura da Turma da Mônica. Estreia em 27 de junho.

E aí!?

O que aconteceu com aquele bando de heróis ao fim do terceiro “Vingadores”? Como derrotar Thanos? Só saberemos em 25 de abril.

Tarantino

“Once Upon a Time in Hollywood”, de Tarantino, tem Brad Pitt e Leonardo DiCaprio em drama sobre cinema e Charles Manson. Em 8 de agosto.

Suspense

Jordan Peele, do premiado “Corra!”, promete voltar mais bizarro e assustador em “Nós”, filme que tem estreia prevista para 21 de março.

Parte 2

Achou que não ia ter mais o palhaço Pennywise? Achou errado! “It – Parte 2” traz a galera adulta, mas ainda às voltas com o palhaço. Em 5 de setembro.

Biografia

“Rocketman”, biografia de Elton John, estreia em 31 de maio com Taron Egerton como o músico. Será um novo “Bohemian Rhapsody”? Isso seria bom?

HA! HA! HA!

Joaquin Phoenix estrela “Coringa”, filme sobre o clássico vilão, com a dura tarefa de nos fazer esquecer Jared Leto como o personagem. Em 4 de outubro.

Ação

“John Wick” conseguiu, de mansinho, tornar-se a melhor franquia de ação do cinema. Com universo expandido, o terceiro filme chega em 17 de maio.

“Let it go, let it go”

Sim! Para o desespero dos pais, vai ter mais “Frozen” em 2019 e com mais músicas inéditas. Anna e Elsa voltam em 27 de novembro.

Blockbuster