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CINEMA

Cinco filmes de super-heróis que fazem parte do 'grupo do bilhão'

A recente estreia 'Shazam!' entra nos cinemas como sucesso de bilheteria; veja outros longas do gênero que também bateram recordes

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 15:17

Publicado em 

09 abr 2019 às 15:17
Filme "Shazam" pode entrar para a lista dos que faturaram mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria Crédito: Warner/Divulgação
Shazam! chegou aos cinemas em 4 de abril, mas já fez história: só no primeiro fim de semana, arrecadou 53 milhões de dólares na venda de ingressos para cinema. O longa traz a história do garoto Billy Batson, um super-herói de 14 anos que morava em lar para crianças. Veja a crítica neste link.
Muito provavelmente, Shazam! entrará no chamado na lista de produções cinematográficas que superaram 1 bilhão de dólares nas bilheterias. O Estado separou mais cinco exemplos de filmes de super-heróis que também entraram no 'grupo do bilhão'.
Foram considerados apenas filmes 'solo'; assim, produções que trazem protagonismo de vários nomes de peso, como a série Avengers, não entraram na lista. Os números foram consultados no site do IMDB.
1) Pantera Negra
Vencedor de três estatuetas no Oscar 2019 - nas categorias 'Melhor trilha sonora original', 'Melhor figurino' e 'Melhor direção de arte' - o filme Pantera Negra alcançou uma bilheteria de 1,347 bilhão de dólares. O longa, lançado em 2008, traz Chadwick Boseman no papel do primeiro super-herói negro criado pela Marvel e conta a história do luta do rei T'Challa para defender sua nação Wakanda, a mais avançada do universo Marvel. Reveja uma crítica do filme neste link.
Chadwick Boseman vive T'Challa, o Pantera Negra Crédito: Marvel Studios/Divulgação
2) Homem de Ferro 3
Lançado em 2013, Homem de Ferro 3 atingiu um ótimo desempenho nas bilheterias, cerca de 1,215 bilhão de dólares. Depois de chegar ao fundo do poço, com sua vida pessoal absolutamente destruída, Tony Stark se reergue e aprende a confiar em seus instintos para proteger aqueles que ama do vilão da trama, Mandarim, vivido por Ben Kingsley.
Homem de Ferro 3 Crédito: Divulgação
3) Capitão América: Guerra Civil
Além de uma discussão sobre os conflitos entre ética e legalidade, a produção ainda traz a eletrizante batalha entre o Capitão América e o Homem de Ferro, ambos controlados pelos políticos desde o ataque de Ultron, afetando toda a humanidade. O longa lançado em 2016 arrecadou 1,153 bilhão de dólares nas bilheterias do mundo.
Capitão América: Guerra Civil Crédito: Marvel/Divulgação
4) Capitã Marvel
Lançado em 2019, Capitã Marvel e sua guerra intergaláctica entre duas raças alienígenas já ultrapassou outros consagrados filmes da super-heróis e atingiu a marca de 1,037 bilhão de dólares em vendas de ingressos. O número pode mudar, já que o longa ainda está em exibição nos cinemas. Confira a crítica do filme, produzida pelo Estado, neste link.
A atriz Brie Larson interpreta a Capitã Marvel nos cinemas Crédito: Reprodução/Instagram @nerds_and_geek_
5) Batman: O Cavaleiro das Trevas?
O filme lançado em 2012 chegou a arrecadar 1,004 bilhão de dólares. Traz o conhecido conflito entre Batman e Coringa, vilão que instala um verdadeiro caos na cidade de Gotham. Batman, como justiceiro, decide deter sádico antes que mais vidas sejam perdidas.
Heath Ledger ganhou um Oscar por sua atuação como Coringa em "Batman: O Cavaleiro das Trevas" Crédito: Divulgação

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