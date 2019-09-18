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Teatro

Christiane Torloni traz turnê de "Master Class" a Vitória

Espetáculo mostra as aulas da diva Maria Callas ma Julliar School, intercaladas com os problemas da vida pessoal da cantora de ópera
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

18 set 2019 às 11:24

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 11:24

A atriz Christiane Torloni encarna Maria Callas no espetáculo "Master Class" Crédito: Calé Merege
De sexta (20) a domingo (22), o Teatro da Ufes será transformado numa grande sala de aula comandada por Cristiane Torloni. Na ocasião, a atriz dará novamente vida a Maria Callas, lendária cantora de ópera greco-americana, ministrando uma série de aulas no espetáculo "Master Class", que obteve três grandes temporadas de sucesso no país.
Apesar de interpretar a personagem desde 2015 - quando iniciou a primeira temporada do espetáculo em São Paulo -, continua sendo um aprendizado para Torloni representar a diva no período em que estava afastada dos palcos, ministrando aulas na tradicional escola de música de Nova York, a Julliard School.
"Viver Maria Callas é um desafio. Interpretar uma personalidade é sempre um risco maior, porque as pessoas podem ir lá conferir (risos). Quando se faz um personagem que vem da sua imaginação – a própria Joana D’Arc, por exemplo, que, apesar de ser um personagem da Idade Média, com muito registro da passagem dela – para o bem ou para o mal, é um personagem que te desafia", destaca a atriz, em entrevista ao Divirta-se.
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E este desafio é visto no palco a medida que Callas repreende seus alunos, da mesma maneira que encoraja o grupo a seguir e perseguir seus sonhos. O texto mistura biografia e ficção e traça a interação da cantora com os alunos, trazendo ainda os problemas da vida pessoal de Callas, que inclui seu relacionamento com o célebre bilionário, o armador grego Aristóteles Onassis, e a perda de alcance vocal.
"Mas o texto de Callas é tão atual, ela foi uma mulher tão à frente de seu tempo em alguns aspectos, que precisei de mais de 40 anos de carreira para vivê-la! Venho me preparando há 44 anos. Cada espetáculo é um resumo de tudo aquilo que você viveu antes e ele vai testar se você fez ou não o seu dever de casa. Eu tenho o privilégio de estar de novo encontrando o José Possi, que é meu grande provocador. Recentemente tivemos um ensaio técnico e parecia que era a primeira montagem", completa Torloni, mostrando admiração pela personagem.
Cena do espetáculo "Master Class": Julianne Daud e Christiane Torloni Crédito: Marcos Mesquita
A própria atriz destaca que, para o espetáculo ser completo, a participação do elenco premiado foi primordial. "É uma alegria e um privilégio, estou acompanhada de artistas magníficos. A nossa sintonia é surpreendente. No palco, são todos protagonistas. Para mim, é uma bênção estar tão bem acompanhada. Eu fico emocionada todos os dias vendo as meninas cantarem. É um trabalho que exige uma precisão danada, que vai além da dança. Tenho uma preparadora física, assim como os outros cantores".
Todos os elogios não são para tanto. O elenco é composto por Julianne Daud, que tem no currículo espetáculos como "O Beijo da Mulher Aranha", "Joanna de Flandres" e "New York, New York - O Musical"; Raquel Paulin, com "Mamma Mia!", "Shrek", "Mudança de Hábito" e "Rent"; o tenor Jessé Scarpellini, com "Os Miseráveis", "Whicked", "O Homem de la Mancha", entre outros. O ator e pianista Rafael Marão, o tenor Rodrigo Filgueiras e Laura Duarte completam a turma de "Master Class".
ADAPTAÇÃO
O espetáculo foi apresentado pela primeira vez em 1995, na Broadway. Sua primeira temporada resultou em 598 apresentações e colecionou prêmios como o Desk Drama Award de 'Melhor Espetáculo da Broadway', além de três prêmios Tony Award (o Oscar do teatro americano): 'Melhor Atriz' (para Zoe Caldwell), 'Melhor Atriz Coadjuvante' (para AudraMcDonald) e o cobiçado prêmio de 'Melhor Espetáculo da Broadway'.
A adaptação nacional, mesmo com cortes em relação à obra original, também obteve êxito desde 2015 e ganhou prêmios como o Aplauso Brasil, o Quem, o Arte Qualidade Brasil e o aclamado Shell. "Houve algumas adaptações para a versão brasileira. Foram feitos cortes no texto, que era longo. O cenário da peça é diferente da montagem americana. Esse é um espetáculo que me pede ainda mais disciplina, rigor e dedicação. Estamos saindo na nossa terceira turnê e estamos nos apresentando em 12 cidades. Tem que ser uma atleta da arte em todos os sentidos para viver isso que a gente está vivendo agora. Tem que ter muita força física", esclarece Torloni sobre o esforço em interpretar Callas.
A atriz Christiane Torloni encarna Maria Callas no espetáculo "Master Class" Crédito: Marcos Mesquita
Mas para a Christiane, tudo vale a pena pois acaba recebendo lições para a vida: "Ela continua me ensinando. A maneira como ela entendeu as personagens dela... O olhar era como o de um pintor, que te faz olhar o mundo de outra maneira. Principalmente no que diz respeito às heroínas, ela é um guru, uma mestra, uma inspiração. Ela fala isso no texto: 'Essa é a minha interpretação. Não é a de Shakespeare. Não é a de Verdi. É a de Callas'", interrompe a atriz que termina a entrevista se rendendo a elogios para a diva da ópera.
"Ela não era só uma intérprete. Era uma grande musicista, tocava piano muito bem. Ela entendia tanto de música quanto os maestros que a regiam. E por isso ela pôde desfrutar deles e eles dela como ninguém. Ela não era só uma cantora interessada em cantar notas. E tinha uma questão, talvez seja o que mais me inspire, é que ela não tinha uma relação com alguém que a desafiasse. Era Callas que desafiava Callas. Isso é uma outra maneira de ver tudo. A maioria das pessoas tem o desafio de fora para dentro. Ela não, vinha de dentro dela".
(Com informações de Gustavo Cheluje)
SERVIÇO
Master Class com Christiane Torloni e elenco
Onde: Teatro da Ufes (Av. Fernando Ferrari, s/n, Goiabeiras, Vitória)
Quando: 20, 21 e 22 de setembro de 2019 (sexta, sábado e domingo), às 21h (sexta e sábado) e às 18h (domingo)
Ingressos: R$ 100 (inteira); R$ 50 (meia-entrada) - Vendas por meio do Tudus.com.br ou na bilheteria do local
Informações: (27) 3376-0933

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