Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Checkmate? Alemão do Forró vai lançar um clipe por mês até o fim do ano

Cantor ainda vai mesclar outros gêneros musicais ao seu "forrózão", como ele mesmo chama
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 mai 2019 às 17:36

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 17:36

Crédito: Reprodução/YouTube Alemão do Forró
Depois de voltar de sua primeira turnê internacional, Alemão do Forró vai apostar em um clipe por mês até, ao menos, o fim do ano. O cantor se inspirou no checkmate de Anitta, mas vai dar um toque único com gêneros musicais que ele mesmo gosta, do "forrózão" - como ele mesmo chama - até lambada e sertanejo.
"O desafio é elaborar esse tanto de clipe um seguido do outro (risos) e também incrementar o meu ritmo com gêneros musicais diferentes. Mas eu percebo que o público gosta dessa mescla e acaba que dá super certo", conclui, em entrevista ao Gazeta Online.
O artista lembra que, em abril, lançou o primeiro clipe do projeto, de uma música que cantou com a dupla Gino e Geno. Neste mês, vai gravar em Linhares uma música que se mistura com o arrocha. "É um arrocha lindo, uma música linda, que a galera vai gostar muito", adianta. O lançamento está previsto para a primeira quinzena de maio. "E no mês que vem, vou gravar em Vila Velha", continua.
É um desafio novo, mas vai valer a pena. E não é porque vou mesclar ritmos que estou mudando. Continuo com o forrózão, só vou incrementar
Alemão do Forró, cantor
O clipe de "Saudade dela e ela deu" foi feito durante um show do linharense. No meio da música, Gino e Geno surgem no palco ao lado de Alemão que, com direito a dancinha, levantam o público. "A recepção foi bem o que a gente estava esperando. Acho que todos saíram ganhando. Foi uma experiência legal também, é bem gostoso de gravar", aponta.
Assista o primeiro clipe do projeto de Alemão do Forró:
INSPIRAÇÃO EM CHECKMATE, DE ANITTA
Anitta encerrou seu projeto checkmate em meados de dezembro de 2017. Na ocasião, a Poderosa chegou a divulgar o lançamento dos clipes em várias cidades do Brasil e a Praia de Camburi, em Vitória, até recebeu um monumento comemorativo.
Alemão se inspirou nessa ação para fazer o lançamento dos vídeos até o fim do ano. "Assisti ao documentário sobre ela e me marcou muito uma cena que ela aparece em um estúdio falando que não queria gravar CD, que queria lançar um clipe atrás do outro", conclui. Depois disso, o capixaba decidiu apostar na ideia.
De acordo com o músico, um CD gasta uma energia muito grande e acaba jogando as músicas todas juntas para o público, perdendo alguns possíveis hits pelo caminho. "O clipe também exige muito e demora até três dias só para ser filmado, mas acho que os fãs absorvem aos poucos, o que é melhor", avalia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta espírito santo Estados Unidos forró Linhares Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados