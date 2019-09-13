Charlie Puth, Drake e Elza Soares nos lançamentos da semana #7

Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus no clipe de "Don't Call Me Angel" Crédito: Divulgação

Mais uma semana se inicia e é hora de atualizar a playlist. A sétima edição da nossa lista de lançamentos traz nomes do samba, rock, rap, sertanejo e muito pop. Canções de The Who, Halsey, Maria Cecília e Rodolfo estão fresquinhas esperando a galera para ouvir. Destaque para a parceria entre Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey na trilha sonora da nova versão de "As Panteras", que chega em novembro nos cinemas. Confira a seleção.

ARIANA GRANDE, MILEY CYRUS E LANA DEL REY - "DON'T CALL ME ANGEL"

O trio pop do momento se uniu e incorporou os anjos de Charlie - ops! As Panteras - em alto estilo e ao pé da letra. No clipe, cada uma aparece como uma espiã e no fim, vestidas de anjo, são chamadas por Bosley - que no filme novo é interpretado por Elizabeth Banks - para uma nova missão. Por sinal, o filme chega aos cinemas dia 14 de novembro. Enquanto isso, vale aproveitar essa parceria deste trio inusitado e que deu supercerto.

CHARLIE PUTH - "MOTHER"

Charlie Puth lançou "Mother" brincando com a ideia do que você faz escondido dos seus pais. "Se sua mãe soubesse de todas as coisas que nós fazemos / Se sua mãe soubesse, ela me manteria bem longe de você", diz trecho da música, puxado por um clipe onde o cantor acompanha a saga de um grupo de amigos que aparecem aprontando. Confira.

MEGHAN TRAINOR - GENETICS

A "Bout That Bass" está de volta com seu pop eletrônico. Como o nome da faixa diz, ela mostra que a genética dela é boa. Confira o pop dançante abaixo.

LOUIS TOMLINSON - "KILL MY MIND"

O ex-One Direction lança mais uma faixa que deve entrar para o seu aguardado disco solo. No vídeo, ele aparece se apresentando numa casa de shows enquanto um casal curte um romance na pista e depois fora da balada. Diferente do pop sintético, a música é num estilo mais cru, com bateria, guitarra e baixo. Confira.

NANDO REIS - "COMO VAI VOCÊ"

Originalmente lançada em 1972 e imortalizada na voz de Roberto Carlos, a canção de Antônio Marcos e Mário Marcos ganha nova roupagem em uma versão de Nando Reis. Confira abaixo o clipe da música.

DRAKE - BEHIND BARZ

O rapper acabou de lançar mais um single. Este faz parte da terceira temporada da série "Top Boy", no qual Drake é produtor, que chegou junto com a música na última sexta-feira (13). Confira abaixo o resultado.

THE WHO - "BALL AND CHAIN"

O lendário grupo britânico lançou o single com o anúncio do novo álbum. Intitulado "Who", ele chega ao mercado em 22 de novembro. O disco, que contém 11 faixas, foi, em sua maior parte, gravado em Londres e Los Angeles, durante o verão e a primavera. O compilado foi co-produzido por Pete Townshend, guitarrista e compositor da banda, e David Sardy, que já trabalhou com nomes de peso da música, como Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem, entre outros.

MARIA CECÍLIA E RODOLFO - "TE AJUDANDO A ME ESQUECER"

Gravado no início do ano na casa da dupla, o novo single faz parte do segundo volume do projeto intimista “De Portas Abertas”. "Sabe aquela história / Que tudo o que vai volta? / Chegou a sua hora / Sinto em dizer", diz trecho da canção.

HALSEY - "GRAVEYARD"

A artista multi-platinada e indicada ao GRAMMY lançou a música junto com o anúncio do seu próximo disco. "Manic" chega às plataformas digitais em 17 de janeiro de 2020. Até lá, dá para ter uma noção do que ela prepara com o single. Para o lançamento, ela fez um vídeo em time-lapse da própria fazendo um autorretrato. Confira

MÁRCIA FELLIPE - "ESTEPE"

A cantora Márcia Fellipe conta com participação do cantor Dilsinho no lançamento do single “Estepe”. O novo single é o primeiro lançamento da "Fenomenal" desde o EP "Made In Studio 2", lançado em junho. Nesta versão, eles misturam o forró dela com o pagode do rapaz. Veja o que resultou.

DISCO

"CHARLI" - CHARLI XCX

Depois de lançar seis singles, chegou a hora dos fãs apreciarem o novo disco da britânica. No álbum, o eletrônico está bastante presente e a robotização da voz com autotune deixam claro que o disco é de Charli XCX. Vale lembrar que entre as diversas parcerias como Lizzo, Troye Sivan e Haim há uma chamada “Shake It” — fruto de um trabalho com Pabllo Vittar, Brooke Candy, Bid Freedia e cupcakKe. Confira o disco.

"PLANETA FOME" - ELZA SOARES

A cantora mostra que tem fome de igualdade e justiça social em seu novo disco, o 34º da carreira. BaianaSystem, Bnegão e Pedro Loureiro estão entre as participações do álbum. Confira.

"APKÁ!" - CÉU

A cantora lançou o seu quinto álbum de estúdio na última sexta-feira (13). O disco foi composto após o nascimento de seu segundo filho e o nome é simplesmente o som balbuciado pelo garoto. APKÁ! parece inofensivo - como um bebê - mas é cheio de camadas de interpretação. Para se ter uma ideia, timbres sintéticos, beat digital, vazios sônicos fazem parte a faixa “Off (Sad Siri)” que abre o álbum. “Alpha by night”, “Pardo”, “Forçar o Verão” e “Fênix do Amor” mostram outras facetas e camadas. Vale ouvir.

"TROPICÁLIA SUNSET" - 3030

Destaque na cena do rap nacional, o 3030 lançou o EP acústico gravado no Mirante Dona Marta, no Rio. Com três faixas ("Meu Jardim", "Tanta Beleza" e "Obrigado Vida") o EP é fruto do elogiado álbum de estúdio “Tropicalia”, dando sequência ao projeto. Na faixa inédita, “Obrigado Vida”, os integrantes LK, Rod e Bruno Chelles reafirmam os lemas do rap, mas mantém a melodia acústica tão aclamada pelo público do 3030. Vale lembrar que os meninos comemoram 10 anos de carreira e batem ponto no Rock in Rio.

"SONHOS" - VITINHO