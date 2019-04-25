Castelo de "Game of Thrones" é colocado à venda por cifra milionária

Parte da fortaleza da Casa Tully, na cidade fictícia de Riverrun, da série "Game of Thrones" (HBO) está à venda na Irlanda do Norte.
O Gosford Castle, que fica na cidade de Martkethill, foi a casa de Catelyn Stark (Michelle Fairley) durante algumas temporadas da série. A personagem morreu na terceira temporada.
O castelo foi construído em meados da década de 1800 e possui mais de 15 quartos e dez banheiros. O preço inicial para o local é de
500.000 libras
(mais de R$ 2,5 milhões), segundo a revista americana Variety.
A propriedade tem uma história extensa e já foi até usada para acomodar tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Um campo de prisioneiros de guerra também foi instalado dentro propriedade.
No pós-guerra, Gosford foi vendido ao Ministério da Agricultura, que estabeleceu as terras circundantes no Parque Florestal de Gosford, tornando-se a primeira floresta de conservação da Irlanda do Norte, em 1986.
A locação de "Game of Thrones" é administrada como um hotel desde 1983. A Maison Real Estate descreve as possibilidades de Gosford como "intermináveis e somente durante a inspeção este castelo e sua bela localização podem ser apreciadas de verdade."