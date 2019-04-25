Castelo de "Game of Thrones" é colocado à venda por cifra milionária

O castelo de "Game of Thrones", na Irlanda do Norte Crédito: Reprodução/Divulgação

Casa Tully, na cidade fictícia de Riverrun, da série "Game of Thrones" (HBO) está à venda na Irlanda do Norte. Parte da fortaleza da, na cidade fictícia de Riverrun, da série(HBO) está à venda na

O Gosford Castle, que fica na cidade de Martkethill, foi a casa de Catelyn Stark (Michelle Fairley) durante algumas temporadas da série. A personagem morreu na terceira temporada.

O castelo foi construído em meados da década de 1800 e possui mais de 15 quartos e dez banheiros. O preço inicial para o local é de

500.000 libras

(mais de R$ 2,5 milhões), segundo a revista americana Variety.

Segunda Guerra Mundial. Um campo de prisioneiros de guerra também foi instalado dentro propriedade. A propriedade tem uma história extensa e já foi até usada para acomodar tropas durante a. Um campo de prisioneiros de guerra também foi instalado dentro propriedade.

No pós-guerra, Gosford foi vendido ao Ministério da Agricultura, que estabeleceu as terras circundantes no Parque Florestal de Gosford, tornando-se a primeira floresta de conservação da Irlanda do Norte, em 1986.